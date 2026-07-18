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'CCTV में कैद हो गया..' पटना में अब चोरों के निशाने पर LPG सिलेंडर, पलक झपकते ही फटाक से फुर्र

पटना के दानापुर में चोरों के निशाने पर सोना-चांदी नहीं बल्कि गैस सिलेंडर है. चोर घर में घुसकर किचन से सिलेंडर उड़ा रहे हैं. पढ़ें-

घर से एलपीजी सिलेंडर ले उड़े चोर
घर से एलपीजी सिलेंडर ले उड़े चोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 18, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
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पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में चोरों ने सोने-चांदी के बजाय घरेलू गैस सिलेंडर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी हालिया घटना रघुवंशी नगर के गोला रोड इलाके से सामने आई है. CCTV में कैद हुई इस घटना में दो अज्ञात चोर 17 जुलाई 2026 की दोपहर को घर में घुसकर रसोईं घर से सिलेंडर लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घर से एलपीजी सिलेंडर ले उड़े चोर : घर की पीड़ित महिला रेखा कुमारी ने पुलिस को संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया करया है. जिस वक्त चोर घर में दाखिल होकर रसोई से गैस सिलेंडर चुरा रहे थे, घर की महिलाएं सफाई का काम कर रहीं थीं. इसी दौरान सीसीटीवी में दिख रहा एक चोर अंदर आया और पलक झपकते ही एलपीजी सिलेंडर लेकर रफुचक्कर हो गया. उसके पीछे बाहर इंतजार कर रहा दूसरा चोर भी उसी रास्ते की ओर निकल गया.

घर से सिलेंडर उड़ाता चोर (ETV Bharat)

''मैं घर में दोपहर को सफाई कर रही थी. मुझे पता ही नहीं चला कि कब घर का सिलेंडर चोरी हो गया. जब रसोई में गई तो देखा सिलेंडर है ही नहीं. काफी खोजबीन करने के बाद सीसीटीवी देखा तो उसमें एक चोर घर के अंदर जाता है और कंधे पर सिलेंडर लेकर फरार हो जाता है. इस फुटेज को हमने थाने में सबूत के तौर पर दिया है. अभी तक हमारे सिलेंडर का पता नहीं चल सका है.''- रेखा कुमारी, पीड़ित गृहिणी

सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया नहीं तो पता ही नहीं चलता : सीसीटीवी में गैस सिलेंडर चोरों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. घटना दोपहर 1:11 मिनट की बताई जा रही है. पीड़ित परिवार ने आरोपितों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है. यह घटना इस बात का संकेत है कि अब चोर केवल नकदी और गहनों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं को भी निशाना बना रहे हैं.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल : बढ़ती महंगाई और घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत को देखते हुए इस तरह की चोरी की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं.स्थानीय लोगों का कहना है कि दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. खासकर उन घरों में, जहां महिलाएं अकेली रहती हैं, इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. फिलहाल दानापुर थाना पुलिस आवेदन और CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है.

पुलिस कर रही जांच : फिलहाल दानापुर थाना पुलिस आवेदन और CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.

''पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है.''- पीके भारद्वाज, थानाध्यक्ष, दानापुर

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