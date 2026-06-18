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बिहार में नगरनौसा डिग्री कॉलेज विवाद में पुलिस थाने पर भीड़ का पथराव, चले आंसू गैस को गोले

नालंदा के नगरनौसा में डिग्री कॉलेज विवाद को लेकर प्रदर्शन उग्र हुआ और थाने पर पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़े-

नालंदा में नगरनौसा डिग्री कॉलेज विवाद में झड़प
नालंदा में नगरनौसा डिग्री कॉलेज विवाद में झड़प (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 18, 2026 at 8:56 PM IST

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नालंदा : बिहार के नालंदा स्थित नगरनौसा में डिग्री कॉलेज के संचालन स्थल को लेकर पिछले एक महीने से चल रहा विवाद गुरुवार को हिंसक रूप ले लिया. छात्रों और ग्रामीणों के आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद पूरे नगरनौसा बाजार में तनाव फैल गया.

डिग्री कॉलेज विवाद में झड़प : स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. घटना में चंडी सर्किल इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि पुलिस ने उपद्रव के आरोप में 48 लोगों को गिरफ्तार किया है. डिग्री कॉलेज को नगरनौसा मुख्यालय में संचालित करने की मांग को लेकर छात्र संगठन और स्थानीय लोग पिछले एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं

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प्रदर्शन से नगरनौसा बाजार बंद : डिग्री कॉलेज को नगरनौसा मुख्यालय में संचालित करने की मांग को लेकर छात्र संगठन और स्थानीय लोग पिछले एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं. गुरुवार को नगरनौसा बाजार बंद और बस स्टैंड के समीप सड़क जाम का आह्वान किया गया था. प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे और ड्रोन के जरिए पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही थी.

स्थानीय शिक्षक हिरासत में लेते ही उग्र प्रदर्शन : प्रदर्शनकारियों ने जब बस स्टैंड के पास सड़क जाम करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया. इसके बाद आंदोलनकारियों ने तलायपर के पास सड़क जाम कर दिया. जाम हटाने के दौरान पुलिस ने स्थानीय शिक्षक पप्पू सर को हिरासत में ले लिया. शिक्षक की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरनौसा थाना पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.

पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले : स्थिति उस समय बिगड़ गई जब आक्रोशित भीड़ ने थाने पर पथराव शुरू कर दिया. पुलिस पर रोड़ेबाजी के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस बल ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर-बितर किया. करीब एक घंटे तक नगरनौसा बाजार रणक्षेत्र बना रहा.

प्रशासन ने संभाला मोर्चा : घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. डीएम कुंदन कुमार, एसपी भरत सोनी, हिलसा एसडीओ अमित कुमार पटेल, एएसपी शैलजा, बीडीओ ओमप्रकाश कुमार और नगरनौसा थानाध्यक्ष शशिरंजन कुमार मिश्रा समेत कई थानों की पुलिस बल ने मोर्चा संभाला.

पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला : पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया और एहतियातन बाजार बंद करा दिया गया. फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति प्रशासन के नियंत्रण में बताई जा रही है. इस हिंसक झड़प में चंडी सर्किल इंस्पेक्टर चंदन कुमार सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया.

क्या है पूरा विवाद? : डिग्री कॉलेज के संचालन स्थल को लेकर नगरनौसा दो खेमों में बंट गया है. भारत की छात्र फेडरेशन (एसएफआई) की राज्य अध्यक्ष कांति कुमारी के नेतृत्व में कॉलेज को नगरनौसा मुख्यालय स्थित बालिका उच्च विद्यालय में संचालित करने की मांग कर रहा है. आंदोलनकारियों का कहना है कि मुख्यालय के आसपास मौजूद सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाकर स्थायी भवन का निर्माण कराया जाए.

जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि कॉलेज को लोदीपुर गांव में ही संचालित करने के पक्ष में है. स्थानीय लोगों का कहना है कि लोदीपुर स्थित मगध विद्यापीठ उच्च विद्यालय के पास 4 एकड़ 63 डिसमिल भूमि उपलब्ध है और वहां कॉलेज संचालन के लिए 20 कमरे भी मौजूद हैं. ऐसे में वहां बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध है.

एक महीने से चल रहा था आंदोलन : 20 मई को एसएफआई और स्थानीय लोगों ने पहली बार नगरनौसा बस स्टैंड के पास सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद 21 मई से प्रखंड कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ. 26 मई को एसडीओ और डीएसपी की मौजूदगी में आंदोलनकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका.

30 मई को एक बार फिर एनएच-431 जाम किया गया था, जिसे प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त कराया गया. इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ और गुरुवार को आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया.

छात्रों और ग्रामीणों का आरोप : नगरनौसा के छात्रों और ग्रामीणों का आरोप है कि वे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त कॉलेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके साथ सख्ती बरत रही है. उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से इलाके में भय का माहौल है और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है.

क्या बोलीं एएसपी शैलजा? : हिलसा एएसपी शैलजा ने बताया कि डिग्री कॉलेज के स्थानांतरण को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है. गुरुवार को छात्र संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस बल पर पथराव किया. इसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी.

''एक दर्जन से अधिक लोगों को डिटेन किया गया है और मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.''- शैलजा, एएसपी, हिलसा

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी : डिग्री कॉलेज के संचालन स्थल को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब कानून-व्यवस्था की चुनौती बन गया है. एक ओर छात्र और ग्रामीण अपने भविष्य को लेकर बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंसक घटनाओं ने पूरे मामले को और जटिल बना दिया है. प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.

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