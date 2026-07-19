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मोतिहारी में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 500 से अधिक कारतूस और सामान बरामद

मोतिहारी पुलिस ने चकिया में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में कारतूस व मशीनें बरामद-

मौके पर एसपी मोतिहारी स्वर्ण प्रभात
मौके पर एसपी मोतिहारी स्वर्ण प्रभात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 19, 2026 at 3:56 PM IST

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मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने 500 से अधिक हैंड मेड और अर्धनिर्मित कारतूस, हथियार बनाने की मशीनें तथा विस्फोटक और रासायनिक सामग्री बरामद की है.

मोतिहारी में अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा : इस मामले में मोतिहारी पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि चकिया थाना क्षेत्र के ओझा टोला में अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री संचालित होने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विशेष टीम का गठन किया गया.

मोतिहारी में अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा (ETV Bharat)

''गुप्त सूचना के आधार पर तत्काल विशेष टीम बनाकर एसडीपीओ चकिया और पकड़ीदयाल के नेतृत्व में मेहसी, चकिया, मधुबन, गड़हिया और फेनहारा थाना की पुलिस के साथ डीआईयू टीम ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया. इस अभियान में अवैध गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है. जब्त सामग्री से स्पष्ट है कि यहां लंबे समय से अवैध रूप से कारतूस तैयार किए जा रहे थे.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी

हथियार बनाने की मशीनें और रासायनिक सामग्री बरामद : छापेमारी के दौरान पुलिस ने ओझा टोला के अलावा मेहसी, मधुबन, गड़हिया और फेनहारा थाना क्षेत्र के मड़पा में भी कार्रवाई की. इस दौरान कारतूस बनाने की मशीन, बड़ी मात्रा में मेटल शीट, गन पाउडर, नाइट्रिक एसिड, रेड फॉस्फोरस, एसीटोन, चारकोल समेत हथियार निर्माण में प्रयुक्त अन्य उपकरण और सामग्री बरामद की गई.

मौके से बरामद कारतूस
मौके से बरामद कारतूस (ETV Bharat)

पूछताछ में खुल सकते हैं बड़े राज : एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपी अवैध रूप से कारतूस बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करते थे. इस नेटवर्क से जुड़े कुछ अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं और अवैध हथियार तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है.

टीम को मिलेगा 25 हजार रुपये का पुरस्कार : इस सफल कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम की सराहना करते हुए 25 हजार रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण पुलिस जिले में अपराध और अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चला रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.

मोतिहारी में पकड़ी गई अवैध गन फैक्ट्री
मोतिहारी में पकड़ी गई अवैध गन फैक्ट्री (ETV Bharat)

प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा होगी विस्तृत जानकारी : मामले की विस्तृत जानकारी एसडीपीओ चकिया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह का नेटवर्क जिले के बाहर तक फैला हो सकता है, जिसकी हर पहलू से जांच जारी है.

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