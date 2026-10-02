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बिहार में अब कचरे से 'क्रांति', जानें क्या है सरकार का नया मास्टर प्लान

बिहार में कचरे से क्रांति की तैयारी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था अब सिर्फ घरों और सड़कों से कचरा उठाकर उसे डंप करने तक सीमित रखने की योजना नहीं है. नई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में कचरे को संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है. इसके तहत कचरे से खाद, बायोगैस, बिजली और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ग्रामीण बिहार में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पिछले कुछ वर्षों में नेटवर्क तैयार किया गया है. घर-घर से कचरा संग्रहण के बाद उसे वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जाता है, जहां जैविक और गैर-जैविक कचरे को अलग किया जाता है.

स्रोत पर कचरा अलग करने की व्यवस्था को संग्रहण के दौरान भी बनाए रखने की योजना है. इसके लिए कचरा उठाने वाले वाहनों में अलग-अलग श्रेणियों के कचरे के लिए अलग हिस्से रखने पर जोर दिया जा रहा है. इससे घर से अलग करके निकाले गए कचरे के दोबारा मिल जाने की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है.

कचरा संग्रहण व्यवस्था की डिजिटल मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया जा रहा है. कचरा उठाने वाली गाड़ियों में GPS आधारित निगरानी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे वाहन की आवाजाही, उसके रुकने और कचरा संग्रहण से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी. अधिकारियों के अनुसार, GPS लगाने का प्रावधान पहले भी था, लेकिन नई व्यवस्था में इसकी निगरानी भूमिका पर अधिक जोर दिया जा रहा है.

GPS से होगी कचरा उठाने वाली गाड़ियों की निगरानी

नई व्यवस्था में Polluter Pays Principle को भी प्रमुखता दी गई है. इसका आधार यह है कि कचरा या प्रदूषण पैदा करने वाले की जिम्मेदारी तय की जाए और उसके प्रबंधन की लागत का भार भी संबंधित पक्ष पर डाला जाए.

बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए अपने स्तर पर कचरे के प्रबंधन और निस्तारण की व्यवस्था करने पर जोर है. इसका मतलब है कि बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी केवल नगर निकाय पर निर्भर नहीं रहेगी.

बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वालों को खुद करना होगा प्रबंधन

नई व्यवस्था में बल्क वेस्ट जनरेटर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. प्रतिदिन 100 किलो या उससे अधिक कचरा पैदा करने वाले संस्थानों को इस श्रेणी में रखा जाएगा. बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, बड़े आवासीय परिसर और अन्य बड़े संस्थान इसके दायरे में आ सकते हैं.

100 किलो या उससे ज्यादा कचरा पैदा करने वालों की बढ़ेगी जिम्मेदारी

चार श्रेणियों में कचरा अलग करने का मूल उद्देश्य यही है कि अलग-अलग प्रकार के कचरे को संग्रहण और प्रसंस्करण के दौरान दोबारा आपस में न मिलाया जाए. इससे जैविक कचरे से खाद और गैस तथा सूखे कचरे से रिसाइक्लिंग योग्य सामग्री निकालने की प्रक्रिया आसान होगी.

बिहार में अब कचरे से होगी क्रांति (ETV Bharat)

सूखे कचरे में प्लास्टिक, कागज और दूसरी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग रखा जाएगा. वहीं डायपर समेत अन्य सेनेटरी वेस्ट का अलग निस्तारण होगा. बल्ब, कांच, लोहा और अन्य विशेष प्रकृति के कचरे को भी अलग श्रेणी में रखकर उसके अनुरूप प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी.

गीले कचरे में मुख्य रूप से जैविक अपशिष्ट आएगा. इसे अलग करके खाद और बायोगैस तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे जैविक कचरे को सीधे लैंडफिल में भेजने के बजाय उपयोगी उत्पाद में बदलने की संभावना बढ़ेगी.

राज्य समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) राजेश कुमार और शहरी विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव रंजन कुमार चौधरी के मुताबिक, कचरे को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में अलग करना होगा. इनमें गीला कचरा, सूखा कचरा, सेनेटरी वेस्ट और विशेष श्रेणी का कचरा शामिल हैं.

बल्क वेस्ट जनरेटर की जवाबदेही तय करने का प्लान (ETV Bharat)

नई व्यवस्था में पुराने वर्ष 2016 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की जगह स्रोत पर कचरे के वर्गीकरण, बल्क वेस्ट जनरेटर की जवाबदेही, ‘पॉल्यूटर पेज’ सिद्धांत और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे प्रावधानों को प्रमुखता दी जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, इसका उद्देश्य कचरे को शुरुआत से ही अलग-अलग रखना और उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण की व्यवस्था विकसित करना है.

2016 के नियमों के बाद अब नई व्यवस्था पर जोर

अधिकारियों के अनुसार, ग्रामीण बिहार में करीब 7,500 वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट संचालित हैं. इसके अलावा करीब 175 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हैं, जिनमें 136 विभागीय यूनिट बताई गई हैं. इन केंद्रों पर बेलर और श्रेडर जैसी मशीनों से प्लास्टिक कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है.

'Waste to Wealth' की दिशा में पहल

ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक कचरे से खाद और प्लास्टिक समेत अन्य गैर-जैविक कचरे के प्रसंस्करण के जरिए कचरे को दोबारा उपयोगी बनाने पर जोर है. इसी अवधारणा को Waste to Wealth यानी कचरे से संपदा के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है.

शहरों के पुराने कचरे के पहाड़ भी बड़ी चुनौती

नई व्यवस्था के सामने केवल रोजाना निकलने वाला कचरा ही चुनौती नहीं है. शहरों में वर्षों से जमा Legacy Waste यानी पुराने कचरे का निस्तारण भी महत्वपूर्ण मुद्दा है. इसके लिए बायोरीमीडियेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पुराने कचरे को हटाकर जमीन को दोबारा उपयोग योग्य बनाया जा सके.

कचरा प्रबंधन पर नए नियम की तैयारी (ETV Bharat)

बैरिया में पुराने कचरे के निस्तारण का काम

पटना के रामाचक बैरिया में वर्षों से जमा लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए अलग-अलग एजेंसियों के जरिए काम चल रहा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नैकॉफ को 6 लाख घनमीटर लीगेसी वेस्ट के निष्पादन के साथ 22 एकड़ जमीन खाली कराने का काम दिया गया था. निगम के मुताबिक आवंटित कचरे का निष्पादन पूरा करते हुए अब तक करीब 21 एकड़ जमीन खाली कराई जा चुकी है.

8 लाख घनमीटर कचरे का बायोरीमीडियेशन

ईकोस्टान करीब 14 एकड़ जमीन पर जमा लगभग 8 लाख घनमीटर कचरे का बायोरीमीडियेशन कर रही है. निगम के अनुसार, इसमें अब तक करीब 1.5 लाख घनमीटर कचरे का निष्पादन किया जा चुका है.

तीसरी एजेंसी को 5 लाख घनमीटर लीगेसी वेस्ट का काम

पाथ्या को करीब 7 एकड़ भूमि पर जमा लगभग 5 लाख घनमीटर लीगेसी वेस्ट के निस्तारण का काम दिया गया है. निगम के अनुसार, इस काम का करीब 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है. नगर आयुक्त ने संबंधित एजेंसियों को नवंबर 2026 के अंत तक लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट पूरा करने का निर्देश दिया है.

बैरिया में 15 मेगावाट का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट

पटना नगर निगम के रामाचक बैरिया में करीब ₹514.59 करोड़ की अनुमानित लागत से एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना विकसित की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, परियोजना में 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा, जहां उपयुक्त कचरे के प्रसंस्करण से बिजली उत्पादन किया जाएगा. परियोजना में 100 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो-मीथेनेशन प्लांट भी प्रस्तावित है. इसमें जैविक कचरे से बायोगैस और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे.

MRF, RDF और कम्पोस्टिंग की भी व्यवस्था

बैरिया परियोजना में 250 टन प्रतिदिन क्षमता वाले तीन MRF सह RDF केंद्र प्रस्तावित हैं. इसके अलावा 50 टन प्रतिदिन क्षमता की एक अतिरिक्त MRF भी होगी. गीले कचरे से खाद बनाने के लिए 700 टन प्रतिदिन क्षमता का कम्पोस्टिंग प्लांट और उपचार के बाद बचने वाले कचरे के लिए 325 टन प्रतिदिन क्षमता का इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल विकसित किया जाएगा.

13 नगर निकायों का कचरा एक ही क्लस्टर में

बैरिया की परियोजना सिर्फ पटना नगर निगम तक सीमित नहीं है. इसमें पटना नगर निगम के अलावा 12 अन्य नगर निकायों, यानी कुल 13 नगर निकायों के कचरे को एकीकृत तरीके से प्रबंधित करने की योजना है.

किन नगर निकायों का कचरा पहुंचेगा बैरिया?

इस क्लस्टर में पटना नगर निगम के साथ दानापुर निजामत, फतुहा, खगौल, फुलवारी, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, संपतचक, मनेर, नौबतपुर, पुनपुन और खुसरूपुर शामिल हैं. योजना के मुताबिक इन निकायों से निकलने वाला कचरा बैरिया स्थित एकीकृत व्यवस्था तक पहुंचेगा.

कचरे से बिजली, गैस और खाद तैयार करने की योजना

बैरिया में पहुंचने वाले कचरे की प्रकृति के अनुसार उसका प्रसंस्करण किया जाएगा. परियोजना का लक्ष्य कचरे से बिजली, बायोगैस, कम्पोस्ट और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री तैयार करना है. इस तरह एक ही क्लस्टर में कचरा संग्रहण से लेकर उसके अंतिम प्रसंस्करण तक की व्यवस्था विकसित करने की कोशिश है.

पटना के बाद चार शहरों में CBG प्लांट की योजना

कचरे से ऊर्जा बनाने की योजना पटना तक सीमित नहीं है. भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ में भी कम्प्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है. इनमें मुख्य रूप से गीले कचरे का इस्तेमाल कर गैस तैयार करने का लक्ष्य है.

सरकार देगी जमीन और जरूरी सुविधाएं

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इन CBG परियोजनाओं में संबंधित कंपनियां प्लांट स्थापित कर गैस के उत्पादन और बिक्री की जिम्मेदारी संभालेंगी. सरकार की ओर से जमीन, पहुंच मार्ग और बिजली कनेक्शन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी.

कचरा प्रबंधन से रोजगार और कमाई की संभावना

नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू कचरे को आर्थिक संसाधन के रूप में देखना है. जैविक कचरे से खाद और बायोगैस, जबकि प्लास्टिक और अन्य सूखे कचरे से रिसाइक्लिंग योग्य सामग्री तैयार की जा सकती है. इससे कचरा प्रबंधन को सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ने की संभावना बनती है.

असली चुनौती घर से प्रोसेसिंग सेंटर तक कचरा अलग रखने की

नई व्यवस्था की सफलता सिर्फ प्लांट और मशीनरी पर निर्भर नहीं होगी. सबसे महत्वपूर्ण चरण घर या संस्थान से निकलने वाले कचरे को सही श्रेणी में अलग करना होगा. इसके बाद संग्रहण वाहन में भी उसे अलग रखना और प्रोसेसिंग सेंटर तक उसी स्थिति में पहुंचाना जरूरी होगा.

सवाल अब सिर्फ 'कचरा कहां जाए' का नहीं

बिहार के बदलते कचरा प्रबंधन मॉडल में मूल बदलाव यही है कि कचरे को सिर्फ निपटाने वाली वस्तु के बजाय संभावित संसाधन के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसे में आने वाले समय में सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि कचरा कहां फेंका जाए, बल्कि यह होगा कि अलग-अलग कचरे से क्या बनाया जाए.

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