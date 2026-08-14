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जेल में अनुशासन तोड़ने पर बदलेगा दंड का तरीका, अब नहीं लगेगी हथकड़ी और बेड़ी, बिहार में नया जेल मैनुअल

अच्छे आचरण का लाभ भी जाएगा : कैदी को अच्छे आचरण के आधार पर मिलने वाली अर्जित परिहार की सुविधा भी अनुशासनहीनता पर प्रभावित होगी. नए प्रावधानों के तहत अधिकतम तीन महीने तक अर्जित परिहार को जब्त किया जा सकता है. नियमों में परिहार की अवधि पर रोक लगाने का भी प्रावधान किया गया है. किसी कैदी को अधिकतम तीन महीने तक परिहार का लाभ लेने से वंचित किया जा सकता है.

एक महीने तक कैंटीन-मनोरंजन बंद : अनुशासनहीनता करने वाले कैदी की कैंटीन सुविधा और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं अधिकतम एक महीने तक बंद की जा सकती हैं. यानी नियम तोड़ने पर जेल के भीतर मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाओं को अस्थायी तौर पर रोक दिया जाएगा.

जेल में अनुशासन तोड़ने पर सजा का तरीका बदला : नए नियमों के मुताबिक जेल में अनुशासन तोड़ने वाले कैदी के खिलाफ उसकी गलती और अपराध की गंभीरता के अनुसार कार्रवाई होगी. इसके लिए जेल प्रशासन को कई तरह के दंडात्मक विकल्प दिए गए हैं, ताकि कार्रवाई निर्धारित नियमों के तहत की जा सके.

गंभीर अनुशासनहीनता पर एक साल पैरोल बंद : गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में कैदी की पैरोल सुविधा पर अधिकतम एक वर्ष तक रोक लगाई जा सकती है. इससे निर्धारित परिस्थितियों में जेल से बाहर जाने की उसकी सुविधा प्रभावित होगी. यदि कोई कैदी जेल के नियमों का उल्लंघन करता है, तो वकील को छोड़कर अन्य आगंतुकों से उसकी मुलाकात पर एक महीने से अधिक अवधि तक रोक लगाई जा सकती है.

अलग कारावास का भी प्रावधान : नए प्रावधानों में गैर आपराधिक अवधि के लिए एक महीने से अधिक समय तक अलग कारावास में रखने का भी प्रावधान है. ऐसे कैदियों को सामान्य बंदियों से अलग रखा जा सकेगा. यदि कोई कैदी बार बार जेल अनुशासन तोड़ता है, तो जेल अधीक्षक इसकी सूचना सक्षम न्यायिक दंडाधिकारी को देंगे. इसके बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी.

दोषी पाए जाने पर तीन साल तक सजा : नियमों के अनुसार न्यायिक स्तर पर दोषी पाए जाने की स्थिति में आरोपी को तीन वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है. इससे बार बार अनुशासन तोड़ने वालों पर कानूनी शिकंजा और मजबूत होगा.

शारीरिक दंड की जगह नियमबद्ध कार्रवाई : नए जेल मैनुअल में पारंपरिक शारीरिक दंड के बजाय कैंटीन और मनोरंजन सुविधाओं पर रोक, परिहार की जब्ती, पैरोल पर प्रतिबंध, मुलाकात सीमित करने और अलग कारावास जैसे विकल्पों को प्रमुखता दी गई है. इससे जेल प्रशासन को अनुशासनहीन कैदियों से निपटने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया मिलेगी और कार्रवाई को अधिक नियमबद्ध व जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी.

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