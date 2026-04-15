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बिहार में BJP-JDU के बीच विभागों का हुआ बंटवारा, जानें किसके हिस्से क्या गया

पटना : सम्राट चौधरी की सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिलहाल 29 विभाग उनके पास रहेगा. उपमुख्यमंत्री के तौर पर गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया गया था. अब मुख्यमंत्री के रूप में भी गृह विभाग सम्राट चौधरी ही देखेंगे. वहीं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के पास 10 विभाग और उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के पास आठ विभाग रहेगा. जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता है.

सम्राट चौधरी के पास ये विभाग : मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है. उसके अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास जो 29 विभाग हैं उसमें सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग, उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग शामिल हैं.

इसके अलावा कृषि विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, पर्यटन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, एससी एसटी विभाग, आईटी विभाग, खेल विभाग, सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, पीएचईडी विभाग, पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी सम्राट चौधरी के पास रहेंगे.

विभागों का बंटवारा (ETV Bharat)

विजय चौधरी के पास 10 विभाग : वहीं विजय कुमार चौधरी के पास 10 विभाग रहेगा. जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, ग्रामीण विकास, परिवहन और उच्च शिक्षा जैसे विभाग वह देखेंगे.

बिजेंद्र प्रसाद यादव के जिम्मे 8 मंत्रालय : वहीं बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास आठ विभाग अभी रहेगा. जिसमें ऊर्जा, वित्त, वाणिज्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना एवं विकास, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन , ग्रामीण कार्य समाज कल्याण विभाग शामिल है.