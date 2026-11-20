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NEET फर्जीवाड़ा का बड़ा खुलासा, आधार बायोमेट्रिक बदलकर स्कॉलर बैठाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

NEET UG परीक्षा में धांधली मामले में गिरफ्तार आरोपी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में NEET UG परीक्षा में धांधली और फर्जी अभ्यर्थियों के जरिए परीक्षा पास कराने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के कटरा निवासी बायोमेट्रिक कर्मी संतोष कुमार (पिता प्रेम महतो) को 19 नवंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. आरोपी पर मूल अभ्यर्थियों की जगह स्कॉलर बैठाने और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है.

12 से 30 लाख रुपये तक की होती थी वसूली