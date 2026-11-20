NEET फर्जीवाड़ा का बड़ा खुलासा, आधार बायोमेट्रिक बदलकर स्कॉलर बैठाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार
Bihar NEET UG Solver Gang: NEET UG परीक्षा धांधली में EoU ने बायोमेट्रिक फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी संतोष कुमार को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : November 20, 2026 at 7:00 PM IST
पटना: बिहार में NEET UG परीक्षा में धांधली और फर्जी अभ्यर्थियों के जरिए परीक्षा पास कराने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के कटरा निवासी बायोमेट्रिक कर्मी संतोष कुमार (पिता प्रेम महतो) को 19 नवंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. आरोपी पर मूल अभ्यर्थियों की जगह स्कॉलर बैठाने और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है.
12 से 30 लाख रुपये तक की होती थी वसूली
आर्थिक अपराध इकाई की जांच में परीक्षा धांधली के संगठित नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं. ईओयू के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क में प्रत्येक अभ्यर्थी के हिसाब से 12 से 30 लाख रुपये तक की रकम वसूली जाती थी.
जांच में लखीसराय, हाजीपुर, नवादा, नालंदा और अन्य जिलों में बायोमेट्रिक एजेंसी की संलिप्तता व फर्जी पहचान तैयार करने के मामले सामने आए हैं. इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार डॉ. रविशंकर उर्फ सम्राट, डॉ. उज्ज्वल राज और अश्विनी कुमार भी न्यायिक हिरासत में हैं.
ऐसे बायपास होता था सत्यापन
जांच में पूर्व में गिरफ्तार डॉ. रविशंकर उर्फ सम्राट (महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पावापुरी) से पूछताछ के दौरान संतोष कुमार की भूमिका सामने आई. संतोष कुमार UIDAI के अधिकृत आधार एजेंट और कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों की मदद से मूल अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक के स्थान पर फर्जी परीक्षार्थियों (स्कॉलर) का बायोमेट्रिक अपडेट कराता था. साथ ही उनकी फोटो मिक्सिंग भी की जाती थी, ताकि परीक्षा के दिन बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया को आसानी से बायपास किया जा सके.
NEET और Re-NEET UG दोनों परीक्षाओं में धांधली
आर्थिक अपराध इकाई ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि "एनटीए की ओर से 3 मई 2026 को आयोजित NEET UG परीक्षा में धांधली से संबंधित पावापुरी थाना कांड संख्या 217/26 दर्ज किया गया था.
इसके साथ ही 21 जून 2026 को आयोजित Re-NEET UG परीक्षा में धांधली को लेकर लखीसराय जिले में कजरा थाना कांड संख्या 244/26 और 245/26 तथा किऊल थाना कांड संख्या 64/26 दर्ज किया गया था. प्रारंभिक अनुसंधान जिला पुलिस ने किया, जिसके बाद मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच ईओयू को सौंपी गई.
ईओयू ने दर्ज किया अलग केस
आर्थिक अपराध इकाई ने इन मामलों की जांच के दौरान 12 अगस्त 2026 को आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 18/2026 दर्ज किया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और बीएनएसए 2023 के तहत अनुसंधान शुरू हुआ.
जांच में यह भी सामने आया कि NEET काउंसलिंग में फर्जी आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाकर नामांकन कराने वाले व्यक्तियों की पहचान की गई है. फिलहाल ईओयू पूरे नेटवर्क की जांच कर अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है.
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