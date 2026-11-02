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बिहार MLC चुनाव में BJP के बागियों ने बिगाड़ा था खेल, अब यूपी में सीएम योगी की 'टेंशन' बढ़ाएंगे NDA के दल?

एम योगी की 'टेंशन' बढ़ाएंगे NDA के दल? ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में हुए बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर हुए चुनाव में प्रत्याशियों की जीत ने कई झटके दिए हैं. इसमें सबसे तगड़ा झटका जेडीयू को लगा है. जिन चार में से तीन सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, वहां पर जीतने वाले दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया. अब इस बात से जेडीयू नाराज है. इसका डैमेज कंट्रोल वह यूपी विधानसभा चुनाव में सीटों से चुकाने का दबाव बना सकती है. ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं क्योंकि जेडीयू के साथ-साथ चिराग की एलजेपीआर भी ताल ठोकने की तैयारी में जुटी है.

जिससे हारे जेडीयू को उसका समर्थन स्वीकार नहीं !