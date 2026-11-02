बिहार MLC चुनाव में BJP के बागियों ने बिगाड़ा था खेल, अब यूपी में सीएम योगी की 'टेंशन' बढ़ाएंगे NDA के दल?
बीजेपी के बागी प्रत्याशी Bihar MLC Election में जेडीयू की हार का कारण बन गए, अब वही JDU-RLJP यूपी कूच करेगी. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 2, 2026 at 5:37 PM IST
पटना : बिहार में हुए बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर हुए चुनाव में प्रत्याशियों की जीत ने कई झटके दिए हैं. इसमें सबसे तगड़ा झटका जेडीयू को लगा है. जिन चार में से तीन सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, वहां पर जीतने वाले दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया. अब इस बात से जेडीयू नाराज है. इसका डैमेज कंट्रोल वह यूपी विधानसभा चुनाव में सीटों से चुकाने का दबाव बना सकती है. ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं क्योंकि जेडीयू के साथ-साथ चिराग की एलजेपीआर भी ताल ठोकने की तैयारी में जुटी है.
जिससे हारे जेडीयू को उसका समर्थन स्वीकार नहीं !
अभी एमएलसी के 8 सीटों पर हुए चुनाव में सारण में बीजेपी के बागी राहुल राज जो निर्दलीय चुनाव जीत गए, वहीं तिरहुत स्नातक में भी निर्दलीय बंशीधर चुनाव जीते. जीतते ही कुछ घंटों के अंदर दोनों ने बीजेपी को समर्थन कर दिया, जबकि दोनों जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू उम्मीदवारों को हरा कर आए थे. इस बात से जेडीयू न सिर्फ हैरान है बल्कि नाराजगी भी जाहिर कर चुकी है. अपनी हार का कारण जानने के लिए जेडीयू ने 5 नवंबर को समीक्षा बैठक बुलाई है.
हार से NDA में खुद को घिरा महसूस कर रहे अभिषेक झा
इस दर्द को जेडीयू के हारे उम्मीदवार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी बयां किया. तिरहुत स्नातक से चुनाव हारने वाले जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा ने ट्वीट कर कहा कि हम एनडीए में अपने ही लोगों से घिर गए. यह संकेत यह बताने के लिए काफी है कि उनके खिलाफ खड़े बीजेपी से बागी बंशीधर बृजवासी के लिए बीजेपी के बड़े प्लेयरों ने फील्डिंग सेट की. पार्टी संगठन साथ रहा लेकिन कार्यकर्ता छिटककर बंशीधर के पाले में चले गए. यही सोचकर अभिषेक झा निराश हैं और एनडीए में खुद को घिरा महसूस कर रहे हैं.
बिहार का बदला यूपी में लेंगे सहयोगी दल?
ये सब बिहार में चल रहा है. अब बिहार के बाहर जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है. यूपी में सीटों के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं. निशांत कुमार ने भी रैली की है और उम्मीद जताया है कि एनडीए के साथ तालमेल हो जाएगा लेकिन बीजेपी फिलहाल यूपी के अंदर कोई तवज्जो नहीं दे रही है.
तिरहुत के मेरे अपने स्नातक भाई-बहनों, साथियों और शुभचिंतकों, सबसे पहले तो आप तक अपनी बात पहुँचाने में हुई इस देरी के लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। चुनाव के परिणाम भले ही मेरे पक्ष में नहीं आए, लेकिन इन बीते दिनों में आपने मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन दिया है, सच कहूँ तो वह मेरे लिए किसी ऐतिहासिक जीत से कम नहीं है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हर उन मतदाता—चाहे वे हमारे आदरणीय शिक्षक हों, युवा साथी हों, व्यवसायी, चिकित्सक, अधिवक्ता या किसान हों—आप सभी का हृदय से आभार। जिन्होंने मुझे प्रथम वरीयता देकर अपना विश्वास सौंपा और जिन्होंने द्वितीय वरीयता से मेरा साथ दिया, आपका यह अपनत्व ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूँजी है। चुनाव में केवल एक प्रत्याशी की हार हुई है, हमारे और आपके रिश्ते की नहीं। आपका अभिषेक कल भी आपके बीच था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ❤️ हाँ, एक बात जो लोकतंत्र के एक सच्चे सिपाही के नाते आपके सामने रखना जरूरी समझता हूँ—शायद आपमें से बहुतों को यह मालूम न हो कि लगभग 4700 मतों में मेरे नाम के सामने ✓(टिक) का निशान होने के कारण उन्हें निरस्त (Invalid) कर दिया गया। आप स्वयं विचार कीजिए, क्या यह सामान्य घटना है कि जो जागरूक मतदाता हैं वो मेरे नाम के सामने ✓(टिक) लगाएंगे? यह तथ्य मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि एक-एक वोट लोकतंत्र की पवित्र धरोहर है और हमने चुनाव में इसकी मर्यादा बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया था। यदि यह नहीं हुआ होता तो हमलोग बहुत आसानी से यह चुनाव जीत जाते। मन में कभी-कभी यह सवाल भी उठता है कि क्या मैं अपने ही राजनीतिक परिवार (NDA) के भीतर रचे गए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह अकेला पड़ गया था? यह मेरी व्यक्तिगत पीड़ा और आत्ममंथन का विषय है। पर यकीन मानिए, मैं किसी के प्रति मन में कोई कटुता या द्वेष लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। समय और सत्य, दोनों खुद अपनी कहानी कहेंगे। मेरे साथ डटकर खड़े रहने वाले हर साथी को मेरा एक वचन है: हमारा रिश्ता किसी पद, चुनाव या सियासी गणित का मोहताज नहीं है। अगर भविष्य में किसी भी साथी को राजनीतिक कारणों से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, तो याद रखिएगा—आप अकेले नहीं हैं। मुझे बस एक आवाज़ दीजिएगा, आपका यह भाई आपकी हर मुश्किल में आपके साथ ढाल बनकर खड़ा मिलेगा। मैं माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी को उनके पक्ष में मिले आशीर्वाद के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वे शिक्षकों की समस्याओं और तिरहुत के विकास को प्राथमिकता देंगे। उनके हर उस कदम में मेरा पूरा सहयोग रहेगा जो स्नातकों और समाज के हित में उठेगा। उन्होंने आज तक मेरी जितनी भी आलोचना की हो जितने भी अपशब्द कहे हों या जो श्राप दिया हो सबको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैंने यह गुण सीखा है। पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जिन साथियों ने मेरा विरोध किया उनको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। यह भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। चुनाव की इस पूरी यात्रा में, अगर अनजाने में भी मेरे किसी शब्द या व्यवहार से किसी सहयोगी, समर्थक या विरोधी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा माँगता हूँ। लोकतंत्र में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। अंत में, बस अपने दिल की ये तीन बातें आपसे कहना चाहता हूँ— ✨ आपने मुझे वोट दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। ✨ आपने मुझ पर अटूट विश्वास किया, इसके लिए मैं ऋणी हूँ। ✨ और आपने मुझे अपना समझा, इस पवित्र रिश्ते को मैं जीवन भर निभाने का वचन देता हूँ। पद मिले या न मिले, जीत हो या हार—आपके हर सुख-दुःख में आपके बीच उपस्थित रहने का मेरा संकल्प कल भी था और आज और भी मजबूत हो गया है। आपका अपना, अभिषेक झा ❤️🙏 #अभिषेक_झा #TirhutGraduateConstituency #AbhishekJha #BiharPolitics— Abhishek Jha (@AbhishekJhaNITP) October 30, 2026
'NDA में सबकुछ ठीक नहीं'
आरजेडी का कहना है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के उम्मीदवार को हराने में लगे हैं. यूपी में भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं. हालांकि भाजपा नेताओं का दावा है कि अटल जी के समय से ही जो NDA का एजेंडा रहा है, वह आज भी कायम है.
''एनडीए में कहने के लिए एकजुटता है, लेकिन एकजुटता कितनी है वह विधान परिषद चुनाव में दिख गया है. यूपी चुनाव में भी चिराग पासवान और निशांत जिस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं, साफ लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है.''- एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी
बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं..?
विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सहयोगी दलों के रवैये से बीजेपी की मुश्किल जरूर बढ़ी हुई है. जदयू और चिराग पासवान की पार्टी का यूपी में संगठन का असर उतना ज्यादा नहीं है. बिहार में एमएलसी चुनाव में बागी को जिस प्रकार से मदद किया गया है, वह बीजेपी की मुश्किल जरूर बढ़ा सकता है.
उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे से पहले निशांत की उपस्थिति
नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने उत्तर प्रदेश में रैली की है. एक तरह से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. अभी जरूर कह रहे हैं कि गठबंधन में लड़ने की कोशिश है, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं. उनका भी कहना है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं. गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले चुनाव लड़ेंगे.
बीजेपी से जेडीयू चल रही नाराज?
यूपी चुनाव में पहले भी सहयोगी दल भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी करते रहे हैं. अभी बिहार विधान परिषद के चुनाव में जदयू के उम्मीदवार बागियों से ही परेशान रहे. जदयू को हराकर तिरहुत और सारण में चुनाव जीतने वाले जिस प्रकार से बीजेपी का समर्थन किया है, उससे भी जदयू के लोग नाराज हैं.
5 नवंबर को जेडीयू की समीक्षा बैठक
चार में से तीन सीटों पर मिली हार के बाद जदयू ने समीक्षा बैठक बुलाई है 5 नवंबर को निशांत कुमार समीक्षा करेंगे. आरजेडी का कहना है कि एनडीए में कहने के लिए एकजुटता है लेकिन एकजुटता कितनी है वह विधान परिषद चुनाव में दिख गया है. यूपी चुनाव में भी चिराग पासवान और निशांत जिस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं, साफ लग रहा है कि NDA में सब कुछ ठीक नहीं है.
'अटल जी के समय से अपने एजेंडे पर बीजेपी'
आरजेडी के आरोपों को बीजेपी ने नकार दिया है. बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि एनडीए अटल जी के समय से ही अपने एजेंडा पर चल रहा है. विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना सभी दलों का अपना-अपना एजेंडा भी है जहां तक यूपी चुनाव की बात है तो केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला लेगा लेकिन एनडीए एकजुट है.
''अटल जी के समय से ही NDA अपने एजेंडा पर चल रहा है. विपक्ष का तो काम ही है, आरोप लगाना. सभी दलों का अपना-अपना एजेंडा भी है. जहां तक यूपी चुनाव की बात है, तो केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला लेगा, लेकिन एनडीए एकजुट है.''- मनीष पांडे, प्रवक्ता भाजपा
बागियों को बड़े नेताओं ने की मदद यह आरोप
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि विधान परिषद के चुनाव में सारण से बीजेपी के ही नेता राहुल राज निर्दलीय चुनाव लड़े थे, क्योंकि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था. उनके चुनाव लड़ने पर भाजपा ने उन्हें निकाल भी दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि बड़े नेताओं ने उनकी मदद की थी.
योगी की टीम नहीं दे रही जेडीयू को तवज्जो
जहां तक यूपी चुनाव की बात है तो पहले भी सीट के लिए जदयू और चिराग पासवान के तरफ से प्रयास होता रहा है लेकिन बीजेपी कोई तवज्जो देती नहीं है. मुकेश सहनी भी एनडीए में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ वहां बहुत प्रचार किए थे, बाद में उन्हें NDA से बाहर जाना पड़ा.
''मुकेश सहनी भी एनडीए में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ यूपी में बहुत प्रचार किए. एनडीए से उन्हें बाहर जाना पड़ा लेकिन नीतीश और चिराग की वह स्थिति यूपी में नहीं है. यूपी में कुर्मी वोट के लेकर जेडीयू की अपनी दावेदारी है. एसे ही चिराग की स्थिति पासवानों में है. संभव है कि भाजपा अपने सहयोगियों को कुछ देकर मना ले, लेकिन अभी तो समय है.''-प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ
60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जेडीयू
उत्तर प्रदेश में जदयू के तरफ से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है. पिछली बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी. तालमेल नहीं होने पर केवल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था. बीजेपी से तालमेल की बहुत कोशिश की गई थी. बीजेपी से तालमेल के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लगाया गया था. लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुए. उनके साथ क्या हुआ सब ने देखा था. विवाद बढ़ने के बाद उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा.
निशांत के नेतृत्व में बिहार से बाहर पहला बड़ा कार्यक्रम
निशांत के नेतृत्व में पहला बड़ा कार्यक्रम बिहार से बाहर किया गया है. जदयू की नजर बिहार से सटे पूर्वांचल की सीटें हैं. कुर्मी बहुल सीटों पर भी जदयू की नजर है. इसलिए यूपी चुनाव में वैसे लोगों को लगाया गया है, जो नीतीश कुमार के खास और कुर्मी समाज से ही आते हैं. बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को यूपी का प्रभारी बनाया गया है.
यूपी में सीट के लिए NDA घटक दलों का माहौल
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जो यूपी से सटे इलाकों से जीत कर आते हैं. उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है और उत्तर प्रदेश से सटे विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को भी लगाया गया है. जदयू की पूरी तैयारी है, हालांकि अभी जदयू का रुख गठबंधन के तरफ है. चिराग पासवान ने तो साफ कर दिया है कि गठबंधन नहीं होगा तो हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे. ऐसे चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है. आने वाले समय में निशांत के कई कार्यक्रम और कराने की चर्चा है. एक तरह से जदयू के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश वहां की जा रही है.
कई बार खुलकर सामने आ चुके हैं मतभेद
बिहार एनडीए में पांच घटक दल है, ऐसे तो केंद्र में भी एनडीए की ही सरकार है और सरकार में भी जदयू और चिराग पासवान की पार्टी शामिल है. खुद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कई मुद्दों पर एनडीए के घटक दलों में मतभेद पहले भी रहा है. लेकिन एमएलसी चुनाव में जिस प्रकार से हुआ यह विवाद बढ़ाने वाला है. 5 नवंबर के बाद पता चलेगा कि जदयू का एमएलसी चुनाव के रिजल्ट पर क्या रुख होता है. यूपी चुनाव में यदि एनडीए के घटक दल अपनी दावेदारी के लिए सामने आए तो टकराव और बढ़ सकता है.
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