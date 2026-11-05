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CM आवास में सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में NDA की बड़ी बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

सम्राट चौधरी ने ली एनडीए की मीटिंग ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव परिणाम के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज है. आज पहले जनता दल यूनाइटेड की ओर से समीक्षा बैठक की गई, उसके बाद अचानक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एनडीए की बैठक बुला ली. इस मीटिंग में तमाम घटक दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए.

पीएम के बिहार दौरे पर चर्चा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक समाप्त होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आ रहे हैं, उसी की तैयारी के लिए एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई गई थी.