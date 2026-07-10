अपने जिले में रात बिताएंगे प्रभारी मंत्री.. जिलाध्यक्षों के साथ बनाएं बेहतर तालमेल, NDA की बैठक में फैसला
एनडीए की बड़ी बैठक में अहम फैसले हुए हैं. मंत्रियों को प्रभार के जिले में रात्रि विश्राम और जिलाध्यक्षों के साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा. पढ़ें..
Published : July 10, 2026 at 7:07 PM IST
पटना: सीएम आवास में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार एनडीए की बैठक हुई. नीतीश कुमार के सत्ता से हटने के बाद यह पहली बड़ी बैठक थी. जिसमें सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई. तमाम घटक दलों के जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया गया. बैठक में जेडीयू अध्यक्ष समेत अन्य दलों के भी बड़े नेता मौजूद थे.
बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा?: एनडीए की बैठक में मंत्रियों के कामकाज पर भी चर्चा हुई और मंत्रियों को प्रभार वाले जिले में रात्रि विश्राम करने के लिए निर्देश भी दिया गया. साथ ही जिला अध्यक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन करें, यह भी कहा गया. बैठक के बाद मंत्री अशोक चौधरी कहा कि कोऑर्डिनेशन की कहीं कोई समस्या नहीं है.
"बैठक के दौरान बेहतर कोऑर्डिनेशन पर चर्चा हुई. इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने एनडीए सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों को आमजन तक पहुंचाने तथा विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया. साथ ही मंत्रियों को अपने जिलों में रात्रि विश्राम करने को कहा गया है."- अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार
निशांत क्या बोले?: वही, मंत्री निशांत कुमार ने कहा, 'नीतीश कुमार जी ने जो 20 सालों में काम किया है. उसे लोगों के बीच ले जाना है. बिहार के विकास पर काम करना है, इस पर चर्चा हुई है.'
जिला अध्यक्षों भी बैठक में मौजूद: बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बैठक में सभी जिला अध्यक्षों को विशेष रूप से बुलाया गया था और सबसे फीडबैक लिया गया है. बैठक में सभी विधायक सभी मंत्री और एनडीए घटक दल के नेता शामिल थे.
लोकसेवक आवास स्थित नेक संवाद सभागार में आयोजित एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित जिलाध्यक्ष गण की बैठक में संगठन एवं सरकार के बीच बेहतर समन्वय, जनहित के कार्यों में गति तथा बिहार के सर्वांगीण विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 10, 2026
बैठक में बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री… pic.twitter.com/qf9towKUQR
बांकीपुर में एनडीए की जीत: वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि बांकीपुर एनडीए की सीट रही है. इस बार भी एनडीए के कैंडिडेट की चुनाव जीतेंगे. वहां कोई मुकाबला नहीं है, एकतरफा जीत होगी.
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