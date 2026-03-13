ETV Bharat / state

'विपक्ष के 12 MLA हमारे संपर्क में' JDU का दावा.. 5वीं सीट के लिए NDA का प्लान तैयार!

पटना : बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. चुनाव से पहले गुरुवार शाम NDA नेताओं की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति और मतदान प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई. नए विधायकों को मतदान की प्रक्रिया समझाई गई. बैठक के बाद नेताओं ने दावा किया कि राज्यसभा की पांचों सीटें NDA के खाते में जाएंगी.

एनडीए के संपर्क में विपक्षी दलों के 12 विधायक : बैठक के बाद बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि RJD का मुंडन होगा और 16 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा. उन्होंने दावा किया कि NDA के पास अतिरिक्त वोट हैं और विपक्षी दलों के 12 विधायक उनके संपर्क में हैं.

"एनडीए की बैठक हुई, RJD का मुंडन होगा. 16 तारीख को सब पता चल जाएगा. NDA के पास अतिरिक्त वोट हैं, इंतजार कीजिए, विपक्षी दलों के 12 विधायक हमारे संपर्क में हैं.''- अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार

तेजस्वी के दावे निराधार : LJP (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी NDA की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी पांच उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे. साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे पहले भी कई बार बड़ी-बड़ी बातें करते रहे हैं.

"हमारे NDA के पांचों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे. तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में 18 तारीख को शपथ ले रहे थे, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी बात कितनी गंभीर होती है. NDA के हमारे पांचों उम्मीदवार जीतेंगे"- राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, LJP (रामविलास)

'तेजस्वी ने अपने शपथ ग्रहण की तारीख भी बताई थी' : बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बैठक में मतदान की पूरी प्रक्रिया समझाई गई. उन्होंने कहा कि 14 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी एक और बैठक होगी. उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पहले भी मुख्यमंत्री बनने और शपथ ग्रहण की तारीख बताने जैसी बातें कर चुके हैं.

"बैठक में मतदान की प्रक्रिया को बताया गया. 14 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा के यहां बैठक है. तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री भी बन रहे थे, उन्होंने तो शपथ ग्रहण की तारीख भी निकाल दी थी, तो क्या शपथ ग्रहण हुआ? वे कुछ भी बोलते हैं. उन्हें बिहार के बारे में कोई अंदाजा नहीं है."- श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार

पांचों सीटों पर हमारे पास बहुमत : मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले NDA के घटक दलों की बैठकें होती रहती हैं, जिसमें विधायकों को मतदान की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है. उन्होंने दावा किया कि NDA के पास बहुमत है और पांचों सीटें गठबंधन ही जीतेगा.

"चुनाव से पहले हमारे NDA के घटक दलों की बैठकें होती हैं, चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है. वोट कैसे देना है, पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया. हम राज्यसभा चुनाव की पांचों सीटें जीतेंगे. हमारे साथ बहुमत है."- लेसी सिंह, मंत्री, बिहार