'विपक्ष के 12 MLA हमारे संपर्क में' JDU का दावा.. 5वीं सीट के लिए NDA का प्लान तैयार!

राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर गुरुवार शाम एनडीए नेताओं की एक पटना में अहम बैठक हुई. बैठक में जीत का प्लान तैयार किया गया-
पटना : बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. चुनाव से पहले गुरुवार शाम NDA नेताओं की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति और मतदान प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई. नए विधायकों को मतदान की प्रक्रिया समझाई गई. बैठक के बाद नेताओं ने दावा किया कि राज्यसभा की पांचों सीटें NDA के खाते में जाएंगी.
एनडीए के संपर्क में विपक्षी दलों के 12 विधायक : बैठक के बाद बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि RJD का मुंडन होगा और 16 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा. उन्होंने दावा किया कि NDA के पास अतिरिक्त वोट हैं और विपक्षी दलों के 12 विधायक उनके संपर्क में हैं.
"एनडीए की बैठक हुई, RJD का मुंडन होगा. 16 तारीख को सब पता चल जाएगा. NDA के पास अतिरिक्त वोट हैं, इंतजार कीजिए, विपक्षी दलों के 12 विधायक हमारे संपर्क में हैं.''- अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार
तेजस्वी के दावे निराधार : LJP (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी NDA की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी पांच उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे. साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे पहले भी कई बार बड़ी-बड़ी बातें करते रहे हैं.
"हमारे NDA के पांचों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे. तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में 18 तारीख को शपथ ले रहे थे, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी बात कितनी गंभीर होती है. NDA के हमारे पांचों उम्मीदवार जीतेंगे"- राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, LJP (रामविलास)
'तेजस्वी ने अपने शपथ ग्रहण की तारीख भी बताई थी' : बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बैठक में मतदान की पूरी प्रक्रिया समझाई गई. उन्होंने कहा कि 14 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी एक और बैठक होगी. उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पहले भी मुख्यमंत्री बनने और शपथ ग्रहण की तारीख बताने जैसी बातें कर चुके हैं.
"बैठक में मतदान की प्रक्रिया को बताया गया. 14 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा के यहां बैठक है. तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री भी बन रहे थे, उन्होंने तो शपथ ग्रहण की तारीख भी निकाल दी थी, तो क्या शपथ ग्रहण हुआ? वे कुछ भी बोलते हैं. उन्हें बिहार के बारे में कोई अंदाजा नहीं है."- श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार
पांचों सीटों पर हमारे पास बहुमत : मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले NDA के घटक दलों की बैठकें होती रहती हैं, जिसमें विधायकों को मतदान की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है. उन्होंने दावा किया कि NDA के पास बहुमत है और पांचों सीटें गठबंधन ही जीतेगा.
"चुनाव से पहले हमारे NDA के घटक दलों की बैठकें होती हैं, चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है. वोट कैसे देना है, पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया. हम राज्यसभा चुनाव की पांचों सीटें जीतेंगे. हमारे साथ बहुमत है."- लेसी सिंह, मंत्री, बिहार
पहली बार मतदान करने वाले सदस्यों को दी गई जानकारी : बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि कई विधायक पहली बार राज्यसभा चुनाव में मतदान करेंगे, इसलिए बैठक में उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई ताकि किसी तरह का संशय न रहे. वहीं बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव और ज़मा खान ने भी NDA की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि सभी विधायक एकजुट होकर पांचों उम्मीदवारों को जिताएंगे.
''NDA की अनुशासनात्मक बैठकें, आंतरिक बैठकें चलती रहती हैं इसलिए आज हम सभी मंत्री, विधायक, NDA के सभी नेताओं की बैठक हुई. राज्यसभा चुनाव को लेकर हमें प्रशिक्षण दिया गया, बहुत सारे पहली बार के विधायक हैं तो किसी को कोई संशय न हो इसलिए पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए बैठक थी." - मैथिली ठाकुर, बीजेपी विधायक
16 तारीख को सब साफ हो जाएगा : JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि 16 तारीख को होने वाले चुनाव को लेकर NDA विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें मतदान की प्रक्रिया पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि महागठबंधन चाहे जो भी दावा करे, राज्यसभा की पांचों सीटें NDA ही जीतेगा.
"16 तारीख को राज्यसभा चुनाव होना है तो चुनाव के संबंध में हमारे NDA विधानमंडल की बैठक हुई. चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा हुई. पांचों सीटें NDA की झोली में जाएगी. महागठबंधन के लोग चाहे कुछ भी कर लें महागठबंधन की जीत नहीं होगी. राज्यसभा की पांचों सीटें NDA जीतेगा. राज्यसभा चुनाव में भी NDA बेहतर प्रदर्शन करेगा और सभी एकजुट होकर मतदान करेंगे."- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू
'हमें जितना आंकड़ा चाहिए वो पूरा' : दूसरी ओर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने NDA के दावे को खारिज करते हुए कहा कि सेकुलर विचारधारा में विश्वास रखने वाले विधायक महागठबंधन के साथ हैं. उन्होंने दावा किया कि उनकी संख्या बढ़कर 45 से 50 तक पहुंच सकती है और पांचवीं सीट भी महागठबंधन ही जीतेगा.
"सेकुलर को जो मानने वाले लोग हैं, वो हमारी पार्टी, हमारे उम्मीदवार, हमारे महागठबंधन, हमारे इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और हमें जितना आंकड़ा चाहिए था, वो तो पूरा हो चुका है... हो सकता है कि हमारी संख्या 45 से 50 हो जाएं...हम चुनाव जीत रहे हैं, 5वीं सीट हमारी है, हमसे कोई छीन नहीं सकता है"- भाई वीरेन्द्र, विधायक, आरजेडी
किसका पलड़ा होगा भारी? : बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर NDA और महागठबंधन दोनों ही अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. अब 16 तारीख को होने वाले मतदान के बाद ही यह साफ होगा कि राज्यसभा की सीटों पर किस गठबंधन का पलड़ा भारी पड़ता है.
