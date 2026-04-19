'बिल पास हो जाता तो बिहार में 122 महिलाएं MLA बनतीं..' विपक्ष पर भड़के CM सम्राट चौधरी
महिला बिल को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि आधी आबादी जरूर बदला लेगी.
Published : April 19, 2026 at 1:30 PM IST
पटना: नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 भले ही लोकसभा में पास नहीं हो पाया हो लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब जनता के बीच जाने की तैयारी में है. फिलहाल इसको लेकर तमाम बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और विपक्षी दलों को घरेने में लगे हैं. इसी बीच आज पटना में एनडीए नेताओं ने पत्रकारों से बात की. इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे.
क्या बोले सीएम?: सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. जब 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तो पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया था. मुझे आज यह कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50 फीसदी आरक्षण होने के बावजूद बिहार में 59 प्रतिशत से अधिक महिलाएं चुनाव जीत रही हैं.
#WATCH पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, " ...बिहार विधानसभा में सिर्फ 29 महिला विधायक हैं। अगर यह बिल पास हो जाता, तो कम से कम 122 विधायक होतीं...प्रधानमंत्री मोदी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब 2006 में बिहार में nda की सरकार बनी थी, तो पंचायती… pic.twitter.com/nSxW8AfOe9— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 19, 2026
विपक्ष पर भड़के सम्राट चौधरी?: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भरोसा दे रही थी, खुद गृहमंत्री अमित शाह भी भरोसा दे रहे थे कि इस बिल के जरिए 543 की जगह 816 सांसद और फिर 850 करने का प्रस्ताव है. अगर यह बिल पास हो जाता तो देश के 816 सांसदों में से 272 महिलाएं होतीं और बिहार में 122 महिलाएं विधायक होतीं लेकिन विपक्ष ने अपनी राजनीति के चक्कर में बिल को पास होने नहीं दिया. आधी आबादी इसका बदला जरूर लेगी.
"बिहार विधानसभा में सिर्फ 29 महिला एमएलए हैं. अगर यह बिल पास हो जाता तो कम से कम 122 MLA होतीं. पीएम मोदी सरकार भरोसा दे रही थी, अमित शाह जी भी भरोसा दे रहे थे कि इस बिल के जरिए 543 एमपी की जगह 816 और फिर 850 करने का प्रस्ताव है. अगर यह बिल पास हो जाता तो देश के 816 सांसदों में से 272 महिलाएं होतीं."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
बिहार एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस: वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री लेसी सिंह, हम पार्टी विधायक ज्योति मांझी, बीजेपी विधायक संगीता कुमारी और विधान पार्षद अनामिका पटेल भी मौजूद रहीं. लेसी सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली घटना थी, जब कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे थे. पहले लालू यादव भी महिला बिल को फड़वाते थे.
वहीं, अनामिका पटेल ने कहा,' राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी सांसद बन सकती हैं. समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव जीत सकती हैं लेकिन वे लोग नहीं चाहते हैं कि आम घरों की महिलाएं चुनाव जीतकर विधायक और सांसद बनें.'
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