ETV Bharat / state

Explainer: JDU को हराया, BJP में शामिल! क्या बिहार में फिर दोहरायी जा रही 2020 की कहानी?

निर्दलीय MLC के कारण BJP-JDU में टकराव! ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर एनडीए के भीतर चुनावी तालमेल और सहयोगी दलों के बीच भरोसे को लेकर सवाल उठने लगे हैं. जेडीयू प्रत्याशियों को हराकर विधान परिषद पहुंचे दो निर्दलीय एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज का बीजेपी में शामिल होना, बहस का नया आधार बन गया है. सवाल इसलिए भी अहम है, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के साथ 'सियासी खेल' हुआ था. चिराग पासवान ने बीजेपी के बागी उम्मीदवारों के साथ मिलकर जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया था.

दो निर्दलीय एमएलसी के कारण बवाल

बिहार विधान परिषद के हालिया चुनाव में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वंंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राहुल राज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर आए. दोनों ने जेडीयू प्रत्याशियों हो हराया है. ऐसे में रिजल्ट के महज 48 घंटे के भीतर दोनों नवनिर्वाचित एमएलसी का बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होना और पार्टी नेतृत्व के साथ उनकी मौजूदगी ने जेडीयू खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है.