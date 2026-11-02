Explainer: JDU को हराया, BJP में शामिल! क्या बिहार में फिर दोहरायी जा रही 2020 की कहानी?
Bihar NDA Differences: क्या बिहार की राजनीति में 2020 वाला 'प्रयोग' फिर से होने वाला है? क्या बीजेपी-जेडीयू में सब ठीक है? रिपोर्ट-डॉ. रंजीत कुमार
Published : November 2, 2026 at 8:54 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर एनडीए के भीतर चुनावी तालमेल और सहयोगी दलों के बीच भरोसे को लेकर सवाल उठने लगे हैं. जेडीयू प्रत्याशियों को हराकर विधान परिषद पहुंचे दो निर्दलीय एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज का बीजेपी में शामिल होना, बहस का नया आधार बन गया है. सवाल इसलिए भी अहम है, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के साथ 'सियासी खेल' हुआ था. चिराग पासवान ने बीजेपी के बागी उम्मीदवारों के साथ मिलकर जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया था.
दो निर्दलीय एमएलसी के कारण बवाल
बिहार विधान परिषद के हालिया चुनाव में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वंंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राहुल राज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर आए. दोनों ने जेडीयू प्रत्याशियों हो हराया है. ऐसे में रिजल्ट के महज 48 घंटे के भीतर दोनों नवनिर्वाचित एमएलसी का बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होना और पार्टी नेतृत्व के साथ उनकी मौजूदगी ने जेडीयू खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है.
जेडीयू कैंडिडेट आनंद पुष्कर ने उठाए सवाल
चुनाव के नतीजे के बाद जेडीयू नेता आनंद पुष्कर ने चुनाव के दौरान एनडीए के भीतर तालमेल को लेकर सवाल उठाए. उनका आरोप रहा कि गठबंधन के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच चुनाव प्रचार को लेकर सहमति बनी थी लेकिन कई बीजेपी सांसदों और विधायकों ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया. पुष्कर ने यह भी कहा कि जेडीयू गठबंधन धर्म का पालन करती रही लेकिन चुनाव में उसे राजनीतिक विश्वासघात का सामना करना पड़ा.
गठबंधन धर्म पर भी प्रश्नचिह्न
आनंद पुष्कर बिहार विधान परिषद के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे. उनका मुकाबला मुख्य रूप से निर्दलीय डॉ. राहुल राज से था. राहुल ने आनंद पुष्कर को 1,815 मतों से पराजित किया. राहुल राज को 4,965 और आनंद पुष्कर को 3,150 मत मिले. राहुल राज को भाजपा ने 6 साल के लिए निलंबित भी किया था.
तिरहुत में जेडीयू के कैंडिडेट हारे
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा को 9147 वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा है. निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी को 31,832, जबकि जेडीयू प्रत्याशी को 22,685 मत मिले. पिछली बार अभिषेक झा चौथे स्थान पर रहे थे.
अभिषेक झा ने सहयोगियों को किया कटघरे में खड़ा
तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उम्मीदवार अभिषेक झा ने अपनी व्यथा जाहिर की और गठबंधन के सहयोगियों को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि बहुतों को यह मालूम न हो कि लगभग 4700 मतों में मेरे नाम के सामने ✓(टिक) का निशान होने के कारण उन्हें निरस्त (Invalid) कर दिया गया. आप स्वयं विचार कीजिए, क्या यह सामान्य घटना है कि जो जागरूक मतदाता हैं वो मेरे नाम के सामने ✓(टिक) लगाएंगे? हालांकि वह ये जरूर कहते हैं कि यकीन मानिए, मैं किसी के प्रति मन में कोई कटुता या द्वेष लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता. समय और सत्य, दोनों खुद अपनी कहानी कहेंगे.
"यह तथ्य मैं इसलिए साझा कर रहा हूं, क्योंकि एक-एक वोट लोकतंत्र की पवित्र धरोहर है और हमने चुनाव में इसकी मर्यादा बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया था. यदि यह नहीं हुआ होता तो हमलोग बहुत आसानी से यह चुनाव जीत जाते. मन में कभी-कभी यह सवाल भी उठता है कि क्या मैं अपने ही राजनीतिक परिवार के भीतर रचे गए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह अकेला पड़ गया था? यह मेरी व्यक्तिगत पीड़ा और आत्ममंथन का विषय है."- अभिषेक झा, जेडीयू प्रत्याशी, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
5 नवंबर को होगी समीक्षा बैठक
अभिषेक झा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से फोन पर बातचीत हुई है. अपनी सारी बातें मैने उनको विस्तार से बताया है. उन्होंने कहा कि आगामी 5 नवंबर को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक होनी है. मन के अंदर बहुत सारे भाव हैं, जिसे पूरी साफगोई से अपने परिवार (मेरी पार्टी जेडीयू) और अपने नेता के समक्ष रखूंगा.
जेडीयू को हराया, बीजेपी में शामिल
विवाद का राजनीतिक महत्व इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत के बाद बीजेपी में उनकी एंट्री ने विधान परिषद में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की संभावनाएं पैदा की हैं. महज 48 घंटे के भीतर ही जनता दल यूनाइटेड को हराने वाले दोनों निर्दलीय उम्मीदवार को भाजपा ने पार्टी में शामिल कर लिया. जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या बीजेपी फिर से जेडीयू के साथ 2020 वाला 'खेल' खेल रही है.
2020 में क्या हुआ था?
दरअसल, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी (आज की एलजेपीआर) के बीच टकराव खुलकर सामने आया था. चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती देते हुए जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था, जबकि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी राजनीतिक नजदीकी बनाए रखी. इसका नतीजा ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर सिमट गया.
137 सीटों पर लड़े थे चिराग
2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि केवल एक सीट जीत पाए लेकिन उसका चुनावी प्रभाव जेडीयू के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुआ. बीजेपी के कई बागी नेताओं को एलजेपी के टिकट से लड़वाया. जिस वजह से जेडीयू को 29 से 38 सीटों पर गहरी चोट पहुंचाई. जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गया लेकिन बीजेपी को फायदा हुआ, 74 सीटों के साथ वह एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.
2026 में 2020 वाला 'प्रयोग'?
2026 के विधान परिषद चुनाव में परिस्थितियां 2020 के विधानसभा चुनाव से अलग हैं लेकिन राजनीतिक सवाल कुछ हद तक एक समान दिखाई देते हैं. उस समय एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, जबकि इस बार जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने वाले दो निर्दलीय नेताओं का बीजेपी में शामिल होना चर्चा का विषय बना है. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद दोनों निर्दलीय एमएलसी ने कहा कि वह बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, सिर्फ समर्थन दिया है.
निर्दलीय ने जेडीयू का खेल बिगाड़ा
वंशीधर बृजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के अभिषेक झा को हराया, जबकि डॉ. राहुल राज ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के आनंद पुष्कर को पराजित किया. रिजल्ट के बाद दोनों का बीजेपी में जाना जेडीयू के लिए राजनीतिक असहजता पैदा करने वाला घटनाक्रम माना जा रहा है. खासकर तब, जब जेडीयू के नेताओं की ओर से चुनाव प्रचार में गठबंधन सहयोग को लेकर सवाल उठाए गए हैं. खुद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है.
"किसको शामिल करना चाहते हैं, किसको निकालना चाहती है, यह भाजपा का अंदरुनी मामला है लेकिन जिसे छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया, उसे इतनी जल्दी वापस किस परिस्थिति में लिया? बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए."- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू
आरजेडी का बीजेपी-जेडीयू पर तंज
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने भी एनडीए पर निशाना साधा है. राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी पर सहयोगी दलों को कमजोर करने की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया गया है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जेडीयू के नेता सत्ता से इतने अभिभूत हो गए हैं कि बीजेपी के कुछ भी करे, ये लोग विरोध नहीं कर पाते हैं.
"जदयू के कुछ नेता भाजपाई हो गए हैं. भाजपा शुरुआती दौर से ही अपने सहयोगी दलों को कमजोर करने का काम करती है. विधान परिषद चुनाव में भी यह स्पष्ट तौर पर देखने को मिला. दो निर्दलीय उम्मीदवारों को भाजपा ने पहले तो जिताया और तुरंत पार्टी में शामिल कर लिया."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल
जन सुराज ने की सभापति से शिकायत
जन सुराज पार्टी ने दोनों निर्दलीय एमएलसी की सदस्यता रद्द कराने के लिए विधान परिषद के सभापति रामवचन राय ने मुलाकात की है. किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि हमें पूरा उम्मीद है कि इनको अयोग्य करार दिया जाएगा. वहीं बीजेपी के फैसले पर उन्होंने कहा, 'भाजपा अपने सहयोगियों के साथ इसी तरह का खेल पहले भी करती रही है. विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने निर्दलीयों उम्मीदवार को समर्थन दिया और फिर उन्हें अपने दल में शामिल कराया.'
बीजेपी ने किया आरोपों को खारिज
हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. विधान परिषद चुनाव के दौरान जेडीयू के साथ किसी भी तरह के मतभेद से भी इनकार किया है. प्रदीप दुबे ने कहा कि सभी सहयोगी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर एनडीए के संयुक्त उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया.
"विपक्ष अनर्गल आरोप लगा रहा है. हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और हमारे कार्यकर्ता भी इसी रास्ते पर चलते हैं. वोटर शिक्षक और स्नातक होते हैं उन लोगों ने अपने विवेक से मतदान किया है. पार्टी के स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने एनडीए के लिए काम किया है."- प्रदीप दुबे, वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी
क्या कहते हैं जानकार?
राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर ऐसी हालत पहले भी देखे गए हैं. 2020 विधान परिषद चुनाव में भी ऐसी ही नौबत आई थी. उस चुनाव में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सर्वेश कुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर ली. हालांकि जेडीयू के विरोध के बाद सर्वेश कुमार को सामने आकर बताना पड़ा कि सदस्यता ग्रहण नहीं की. एक बार फिर उसी तरह की तस्वीर बनती दिखाई पड़ रही है.
"2020 विधान परिषद चुनाव में सर्वेश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते थे और वह भी भाजपा के साथ आ गए थे. इस बार फिर वैसे ही कहानी दोहराई गई. दो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें से एक का बैकग्राउंड भाजपा का था. 48 घंटे के भीतर ही दोनों को भाजपा में शामिल कर लिया गया. जनता दल यूनाइटेड खेमे से विरोध के स्वर उठ रहे हैं. जिस तरीके का हालात उत्पन्न हुआ है, उससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेष
ये भी पढ़ें:
राहुल राज को BJP में शामिल करने पर JDU ने उठाये सवाल, बोले-'ऐसे कैसे कर सकते?'
MLC वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के 'दलबदल' के खिलाफ सभापति लेंगे फैसला? जन सुराज ने की शिकायत
वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की जाएगी MLC सदस्यता? BJP में शामिल होने पर RJD की मांग
बिहार विधान परिषद में अंकगणित दुरुस्त करने में फंस गई BJP, सियासी बवाल से मुश्किल में राहुल राज और बंशीधर