बांकीपुर उपचुनाव में हार और अब फरक्का पर संजय झा का अभियान, क्या JDU-BJP में बढ़ रही खटास?
क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? संजय झा ने क्यों केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 10, 2026 at 7:11 PM IST
पटना: बिहार में 2025 में एनडीए को प्रचंड जीत मिली थी. भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का शानदार प्रदर्शन रहा. नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी लेकिन कुछ महीनों बाद ही सत्ता का हस्तांतरण हो गया और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए. इन 5 महीनों में सूबे की सियासत में कई बड़े खेल हुए हैं. सबसे बड़ा उलटफेर तो बांकीपुर उपचुनाव में हुआ, जब प्रशांत किशोर ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की पारंपरिक सीट छीन ली.
बीजेपी-जेडीयू में खटास!
बांकीपुर में बीजेपी की हार को जेडीयू के कई नेताओं ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद लोगों की 'नाराजगी' से जोड़ने की कोशिश की. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं को लगता है कि जेडीयू का पूरा समर्थन बांकीपुर उप-चुनाव में नहीं मिला. एक तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच खटास इसी से शुरू हुई. हालांकि बीजेपी-जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है लेकिन सम्राट चौधरी के लिए गए कई फैसलों से जनता दल यूनाइटेड खेमे में बेचैनी है.
बीजेपी-जेडीयू में खटास का आलम ये है कि कैबिनेट बैठक में दोनों दलों के मंत्री आमने-सामने बहस कर रहे हैं. इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है. फरक्का बराज और बांग्लादेश के साथ जल संधि को लेकर भी संजय झा लगातार बयान दे रहे हैं. उनका कहना है कि हमारी पार्टी अब किसी कीमत पर बिहार के साथ नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगी.
"हमलोगों को अपनी बात तो रखनी पड़ेगी. सरकार भी है, हमलोग तो सरकार में भी बात रख रहे हैं. पार्लियामेंट के फोरम पर अपनी बात रखी है. सरकार से ओपन फोरम में पूछा है लेकिन हां बिहार अब किसी भी हाल में 30 साल के अन्याय को आगे नहीं स्वीकार करेगा. हमारी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है."- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड
क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता?
वैसे तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल लेकिन जेडीयू नेताओं के बयान पर भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का कहना है कि जब तक किसी मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सभी दलों और सभी नेताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है. जब निर्णय आ जाएगा, तब सभी को मानना होगा.
"लोकतंत्र में जहां तक संवाद की गुंजाइश है संवाद करते हैं और एक बार जब फैसला हो गया तो सबको मानना पड़ता है. फरक्का को लेकर जदयू अपना एजेंडा चला रहा है लेकिन बिहार के हित में यदि कोई मामला है तो सबको सपोर्ट करना चाहिए."- कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी
आरजेडी का तंज
वहीं, राष्ट्रीय जनता दल का दावा है कि एनडीए में सब ठीक नहीं है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार संजय झा पर हमला कर रहे हैं और बीजेपी के एजेंडे को चलाने का आरोप लगा रहे हैं. प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू में नूरा कुश्ती चल रही है.
"बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी का आडंबर ध्वस्त हो गया है. अब एनडीए में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात उनके पार्टी के नेता कर रहे हैं तो जीतन राम माझी की पार्टी का अलग राग है. उपेंद्र कुशवाहा अलग अपना अभियान चला रहे हैं और संजय झा फरक्का को पकड़े हुए हैं. एमएलसी चुनाव के बाद इनकी स्थिति और बिगड़ेगी."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी
क्या कहते हैं जानकार?
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती भी मानते हैं कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. वह कहते हैं कि अभी हाल में सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं पार्टी ने बनाया है, जबकि सब जानते हैं कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम पर ही अपनी कुर्सी छोड़ी थी. बांकीपुर उपचुनाव के बाद कई मसलों पर अलग-अलग रुख नजर आता है.
"पहले बांकीपुर उप चुनाव हार के बाद नेताओं का जिस प्रकार से बयान आया और फिर सम्राट चौधरी जिस प्रकार से भगवाकरण कर रहे हैं. ऐसे कई मामले हैं, जो एनडीए के घटक दलों के बीच स्थितियां सामान्य नहीं होने के संकेत दे रहे हैं."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ
किन फैसलों के कारण खटास?
- बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार सबसे बड़ी वजह. जेडीदयू ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने से जनता खुश नहीं है.
- सम्राट चौधरी की सरकार ने स्कूलों को भगवा रंग में बदल दिया. इसको लेकर जेडीयू खेमे में कहीं न कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है.
- अधिकारियों के तबादले को लेकर भी कई विभागों में पेंच फंसा है.
- मोदी सरकार में भागीदार रहने के बावजूद फरक्का को लेकर जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अभियान चला रहे हैं और केंद्र सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं.
- कैबिनेट की बैठक में जेडीयू और बीजेपी के दो वरिष्ठ मंत्री आपस में मुख्यमंत्री के सामने ही तो तू-तू मैं-मैं करते हैं.
- चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेता अपने बयानों से ही एनडीए को असहज कर रहे हैं.
- आरक्षण पर एनडीए के अंदर ही घमासान मचा है.
एमएलसी चुनाव के बाद बदलेगी तस्वीर?
बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को हार मिल चुकी है. उससे पहले एनडीए को विधान परिषद के स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हार मिली थी. अब 8 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है. एनडीए में उम्मीदवार को लेकर घमासान मचा हुआ है. ऐसे में विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि एमएलसी चुनाव और उसके रिजल्ट से बिहार के आगे की राजनीति तय होगी, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है. उस चुनाव में भी एनडीए के घटक दलों की नजर है.
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