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बिहार की 40 नदियों के अस्तित्व पर संकट, सरकार के 600 करोड़ की योजना बेकार

बिहार सरकार की ओर से 600 करोड़ खर्च के बावजूद नालंदा की 40 नदियां अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रही. पढ़ें महमूद आलम की रिपोर्ट

Nalanda Rivers Crisis
नालंदा में नदी में उगी घास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 21, 2026 at 5:28 PM IST

12 Min Read
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नालंदा: आषाढ़ और सावन का महीना, जो कभी झमाझम बारिश के लिए जाना जाता था, आज सूखे की मार झेल रहा है. नालंदा जिले से होकर गुजरने वाली करीब 40 छोटी-बड़ी नदियां आज अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रही हैं. पंचाने, गोइठवा, जिराइन, सोइवा, सकरी, मुहाने और लोकाइन जैसी जीवनदायिनी नदियां अब सूखकर पूरी तरह धूल फांक रही हैं.

नदियों का बदलता स्वरूप: गाद के भराव, अवैध अतिक्रमण और मॉनसून की बेरुखी ने नालंदा की कृषि व्यवस्था, पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है. हालात इतने भयावह हैं, कि जिन नदियों को पार करने के लिए कभी नाव की जरूरत पड़ती थी, आज लोग उन्हें पैदल ही पार कर रहे हैं. इस जलसंकट ने किसानों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है.

सिंचाई योजनाओं की खुली पोल: इस जलसंकट ने प्रशासनिक दावों और करोड़ों की सिंचाई योजनाओं की जमीनी हकीकत भी खोलकर सामने रख दी है. नदियों के सूखने और नहरों में पानी न आने का सीधा और सबसे घातक असर जिले की खेती-किसानी पर पड़ा है. धान की रोपाई का पीक सीजन चल रहा है, लेकिन खेतों में बड़ी-बड़ी दरारें साफ दिखाई दे रही हैं.

महंगे सबमर्सिबल पर निर्भरता: खेतों में पानी न होने के कारण किसान अब पूरी तरह से महंगे सबमर्सिबल पर आश्रित हो गए हैं. अस्थावां के दरबन्नी गांव के किसान तपेश्वर कुमार का दर्द इस स्थिति को देखकर छलक पड़ता है. वह बताते हैं कि मानसून के दगा देने और नहरों के सूख जाने के कारण धान की रोपाई लगातार पिछड़ती जा रही है.

"भाड़े पर सबमर्सिबल लेकर खेती करनी पड़ रही है, जिससे लागत कई गुना बढ़ गई है. प्रशासन की तरफ से कोई झांकने तक नहीं आता. हम किसान दिन-रात एक करके उपज तैयार करते हैं, ताकि सरकारी बाबू से लेकर आम जनता का पेट भर सके." -तपेश्वर कुमार, किसान

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बटाईदार किसान तपेश्वर कुमार (ETV Bharat)

व्यवस्था से निराश अन्नदाता: तपेश्वर कुमार के अनुसार, खेती में बहुत मेहनत है लेकिन उस अनुसार फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है. वे कहते हैं कि अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो नेता और सरकारी-प्राइवेट कर्मी कहां से खाएंगे. सरकार को किसान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि बारिश नहीं होने से वातावरण भी खराब हो रहा है.

आसमान छूती खेती की लागत: सूखे और पानी की किल्लत ने खेती की लागत को आसमान पर पहुंचा दिया है. जमीन पर खेती अब मुनाफे का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर कर्ज का सौदा बन गई है. वर्तमान में एक बीघा खेत के पटवन का खर्च 1000 रुपए तक पहुंच गया है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है.

जुताई और मजदूरी का खर्च: खेत की जोताई में 1600 रुपए और पानी रोकने के लिए आरी (मेड़) बनाने में 1000 रुपए का अतिरिक्त खर्च आ रहा है. वहीं, धान की रोपनी के लिए मजदूरों को 2000 रुपए देने पड़ रहे हैं. इसके अलावा ट्रैक्टर से खेत तैयार कराने का खर्च 80 रुपए प्रति कट्ठा अलग से लग रहा है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

प्रकृति और पड़ोसी राज्यों की भूमिका: इतनी भारी लागत लगाने के बावजूद जब मौसम दगा दे जाता है, तो किसानों के पास मायूसी और कर्ज ही बचता है. बलवापुर ग्राम के किसान जनार्दन प्रसाद सोइवा नदी के सूखने का बड़ा कारण बताते हैं. उनका कहना है कि झारखंड में बारिश होने पर भी वहां बने डैम पानी को रोक लेते हैं.

"झारखंड के डैमों में पानी रुकने से वह नालंदा तक नहीं पहुंच पाता है. फिलहाल किसान 50 रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से सबमर्सिबल का पानी खरीदकर सिंचाई कर रहे हैं." -जनार्दन प्रसाद सोइवा, किसान

झुलसती फसलें और मायूसी:15 सालों से खेती कर रहे सुनील कुमार महतो व्यवस्था से इतने निराश हैं. कहते हैं कि हमने सरकार से मांग करना ही छोड़ दिया है. किसान सुनील कुमार महतो बेहद हताश होकर कहते हैं, "पंचाने नदी पूरी तरह सूख चुकी है. तीन महीने से भयंकर तापमान के कारण खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह झुलस रही हैं. अब ऐसी खराब व्यवस्था से हम क्या ही निवेदन और उम्मीद करना"

बटाईदार किसानों का दोहरा संकट: खेती का यह संकट उन किसानों के लिए और भी बड़ा है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है. बड़ी पहाड़ी के रहने वाले दिलचंद्र प्रसाद जैसे बटाईदार किसान पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं. वे बताते हैं कि अगहन के महीने से ही क्षेत्र की सभी नदियां सूखी पड़ी हैं.

गिरता भू-जलस्तर और लंबी लाइनें: भू-जलस्तर इतना नीचे जा चुका है, कि ट्यूबवेल से भी पानी मुश्किल से निकलता है. पट्टेदार होने के कारण उन्हें कोई सरकारी अनुदान या लाभ भी नहीं मिलता है. स्थिति यह है कि अगर ट्यूबवेल पर चार लोगों की लाइन है, तो पांचवें नंबर पर उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता.

"कोई सरकारी अनुदान या लाभ नहीं मिलता है. अगर ट्यूबवेल पर चार लोगों की लाइन है, तो पांचवें नंबर पर उन्हें दिन हो या रात, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है. तब जाकर खेत के लिए पानी मिलता है." -दिलचंद्र प्रसाद, बटाईदार किसान

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किसान दिलचंद प्रसाद (ETV Bharat)

बिजली संकट से टूटी सिंचाई: बलवापुर के किसान अविनाश कुमार सुमन भी इस बात से इत्तेफाक रखते है. उनका कहना है, कि धान की फसल को बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है. जिनके पास ट्यूबवेल है, वे भी परेशान हैं, क्योंकि दिन भर में तीन-चार बार बिजली कटती है. ऐसे में सिंचाई का पूरा चक्र टूट जाता है.

राजनीतिक इच्छाशक्ति की बड़ी कमी: नालंदा में नदियों के सूखने का कारण सिर्फ प्रकृति नहीं, बल्कि सरकारी नीतियां और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भी है. सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पटेल ने जिले में चल रहे एक बड़े घोटाले और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोलते हुए व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

"जिले में लगभग 40 नदियां बहती हैं, जिनका मुख्य स्रोत झारखंड की बारिश है. सरकार ने नालंदा और शेखपुरा के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'उनैन मुहाने' नदी परियोजना की मौजूदा बदहाली है." -अनिल पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता

सफेद हाथी बनी करोड़ों की योजना: इस नदी के नहरीकरण और बीयर (डैम) बनाने के नाम पर सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए. इतनी भारी-भरकम राशि खर्च होने के बाद भी आज यह योजना धरातल पर पूरी तरह से सफेद हाथी साबित हो रही है, जिसका लाभ किसी को नहीं मिला.

राजनीतिक फायदे का खेल: अनिल पटेल के अनुसार, "उनैन मुहाने में पानी उदेरा स्थान से आता है, लेकिन उदेरा स्थान का मुंह राजनीतिक फायदे-नुकसान के चलते बंद रखा गया है. जब उदेरा स्थान से पानी नहीं छोड़ा जाता, तो सारा पानी बहकर सीधे फल्गु नदी में चला जाता है."

कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा: इसका नतीजा यह होता है, कि हिलसा और एकंगरसराय के इलाके बाढ़ में डूब जाते हैं, जबकि नालंदा का बाकी हिस्सा सूखे की आग में जलता है. चुनाव के समय बड़े-बड़े अधिकारी और नेता वहां जाते हैं. निरीक्षण का नाटक होता है, लेकिन बाद में स्थिति जस की तस रहती है.

उच्चस्तरीय जांच की उठी मांग: सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठाते हैं कि जब ऊपर से पानी ही नहीं आ रहा, तो नीचे 600 करोड़ रुपये का बीयर बनाने का क्या औचित्य था. इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही 'रिवर लिंकिंग' पर काम नहीं हुआ, तो भारी संकट खड़ा होगा.

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खेत में चलता पंप सेट (ETV Bharat)

भू-जल का अंधाधुंध दोहन: अगले 10 सालों में नालंदा सहित पूरे बिहार में पीने के पानी का ऐसा हाहाकार मचेगा जिसे संभालना मुश्किल होगा. आज सरकार की नल-जल योजना के कारण हर घर में बोरिंग हो गई है, जिससे भू-जल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है और जलस्तर नीचे जा रहा है.

बालू माफिया और अवैध अतिक्रमण: नालंदा की नदियों का सबसे बड़ा दुश्मन अवैध अतिक्रमण और बालू माफिया हैं. वरिष्ठ पत्रकार राज कुमार मिश्रा बताते हैं कि 10 साल पहले तक इन्हीं नदियों के उफान के कारण रहुई और अस्थावां जैसे इलाके पूरी तरह बाढ़ में डूब जाते थे.

अतिक्रमण की भेंट चढ़ी पंचाने नदी: बिहार शरीफ शहर की जीवनदायिनी मानी जाने वाली पंचाने नदी आज अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है. कभी सलेमपुर और सोहसराय के इलाके इसी नदी के पानी से पूरी तरह लहलहाते थे, लेकिन आज इस पंचाने नदी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है.

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नालंदा में नदी का हाल (ETV Bharat)

"दीपनगर थाना, कारगिल चौक, रुमातो सोवरी कॉलेज और मनीराम अखाड़ा से गुजरने वाली पंचाने नदी की धाराओं को पाटकर अवैध निर्माण कर लिए गए हैं. नाला रोड और भरावपर के इलाके कभी नदी के मूल बहाव क्षेत्र हुआ करते थे. हद तो यह है कि सरकार ने खुद महादलित टोलों को नदी की जमीन पर बसा दिया है. इस कारण नदी का आधा प्राकृतिक स्रोत पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है." -राज कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार

कचरे के ढेर में तब्दील नदियां: राज कुमार मिश्रा कहते हैं कि आज इन नदियों में पानी की जगह शहर भर का कूड़ा और कचरा डंप किया जा रहा है. सरकार सौंदर्यीकरण के नाम पर जगह-जगह झीलें बनवा रही है, लेकिन जब नदियों में पानी ही नहीं है, तो उन सूखी झीलों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है.

जहरीला पानी और बीमारियों का प्रकोप: नदियों में बचा हुआ थोड़ा-बहुत पानी अब इतना जहरीला हो चुका है कि उसमें देसी मछलियां और अन्य जलीय जीव पनप नहीं पा रहे हैं. इस दूषित और जहरीले पानी का सेवन मवेशी कर रहे हैं, जिससे मवेशियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है. अब दूध और नदी किनारे उगाई जा रही सब्जियों के जरिए आम आदमी की थाली तक पहुंच रहा है. लिवर और किडनी की गंभीर बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

जनता की प्रमुख: आज नालंदा के किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग एक स्वर में सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उनकी प्रमुख मांगें पूरी तरह स्पष्ट हैं. सबसे पहले राजनीतिक कारणों से बंद पड़े उदेरा स्थान का मुंह तुरंत खोला जाए, ताकि उनैन मुहाने नदी में दोबारा पानी का प्रवाह शुरू हो सके.

नदियों को आपस में जोड़ना जरूरी: क्षेत्र के लोगों की दूसरी सबसे बड़ी मांग नदियों को आपस में जोड़ने की है. जिले के किसानों का मानना है कि जिराइन, गोइठवा, सोइवा और पंचाने जैसी नदियों को इंटरलिंक किया जाना चाहिए. पूरे जिले में नहरीकरण का जाल बिछाकर ही बाढ़ और सूखे दोनों ही संकटों से एक साथ निपटा जा सकता है.

Nalanda Rivers Crisis
नालंदा में नदी का हाल (ETV Bharat)

भू-माफियाओं पर बुलडोजर की मांग: इसके अलावा, सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि नदियों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर तुरंत ध्वस्त किया जाए. जमीन पर कब्जा करने वाले भू-माफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो. साथ ही, अवैध बालू खनन पर पूरी तरह रोक लगाकर नदियों की वैज्ञानिक तरीके से उड़ाही कराई जानी चाहिए.

बिगड़ रहा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र: नालंदा कॉलेज में भूगोल विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. भावना बताती हैं कि नदियों के सूखने से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह खराब हो रहा है. नदियों में प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाले जीव-जंतुओं और वनस्पतियों का अस्तित्व अब गहरे संकट में है. पानी की भारी कमी से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है.

"नदियों के सूखने से भू-जलस्तर में तेजी से गिरावट हो रही है. इसका बेहद प्रतिकूल असर सीधे तौर पर मानव जीवन पर भी पड़ रहा है. इन सभी भयानक प्राकृतिक और मानवीय संकटों से बचने के लिए जिले की सूखी नदियों को फिर से जीवनदायिनी बनाने की तत्काल जरूरत है." -प्रो. डॉ. भावना, नालंदा कॉलेज

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