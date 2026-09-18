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'दरवाजा खोलते ही सिर में मार दी गोली..' नशे में पति ने की पत्नी की हत्या, खरीदना चाहता था बाइक

नालंदा में नशेड़ी पति ने पत्नी की हत्या कर दी. विवाद बाइक को खरीदने को लेकर था, पत्नी चाहती थी पहले घर बने. रिपोर्ट-महमूद आलम

पति पर पत्नी की गोली मारकर हत्या का आरोप
पति पर पत्नी की गोली मारकर हत्या का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 9:02 AM IST

2 Min Read
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नालंदा : बिहार के नालंदा में नशे में धुत एक सनकी पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर इलाके में सनसनी फैला दी है. घटना कल्याण बिगहा थाना क्षेत्र कोलावा गांव की है. मृतका की पहचान मन्नू कुमार उर्फ़ लड्डू मांझी की 26 वर्षीय पत्नी कांति देवी के तौर पर हुई है. पति ने महिला के सिर में गोली मारकर हत्या की है. पुलिस ने भाग रहे आरोपी को कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है.

पति पर पत्नी की गोली मारकर हत्या का आरोप

घटना के संबंध में मृतका की सास लाक्षो देवी ने बताया कि 2 महीने पहले दरभंगा से ईंट भट्ठे पर से कमाकर लौटा था. मजदूरी में मिले रुपए से वह बाइक लेना चाहता था मगर पत्नी घर बनाने की जिद पर अड़ी हुई थी. गुरुवार की देर शाम इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. शाम को वह शराब पीकर आया. जैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला कि उसने सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

पति पर पत्नी की गोली मारकर हत्या का आरोप
पति पर पत्नी की गोली मारकर हत्या का आरोप (ETV Bharat)

आरोपी पति हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार

मृतका की 6 बेटियां है. जिसमें एक सबसे छोटी बेटी महज 9 माह की है. मां की मौत और पिता की जेल जाने के बाद बूढ़ी दादी को बच्चों के परवरिश की चिंता सता रही है. थानाध्यक्ष निशा कुमारी ने बताया कि घरेलू विवाद में पति ने गोली मारकर हत्या की है. आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है.

"घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की है. आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है."- निशा कुमारी, थानाध्यक्ष, कल्याण बिगहा

कोई बेटा नहीं होने के चलते भी था विवाद

फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट चुकी है. शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है. जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महिला को कोई पुत्र नहीं होने की वजह से विवाद चल रहा था, इसी कारण पत्नी की गोली मारकर हत्या हुई है.

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