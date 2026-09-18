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'दरवाजा खोलते ही सिर में मार दी गोली..' नशे में पति ने की पत्नी की हत्या, खरीदना चाहता था बाइक

पति पर पत्नी की गोली मारकर हत्या का आरोप ( ETV Bharat )