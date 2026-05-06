हैवान निकली बड़ी मां: 8 साल की बच्ची को जमीन पर पटका, आलमारी के पीछे छिपाया, नहीं मरी तो गला घोंटा
बिहार के किशनगंज में 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया है-
Published : May 6, 2026 at 1:13 PM IST
किशनगंज : बिहार के किशनगंज जिले में 8 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्याकांड को पुलिस ने 48 घंटे में सुलझा लिया है. कोढ़ोबारी थाना क्षेत्र में हुई दिल दहला देने वाले इस मामले में आरोपी कोई बाहरी नहीं, बल्कि बच्ची की अपनी बड़ी मां ही कातिल निकली. पुलिस ने आरोपी महिला हैरून निशा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
मकई के खेत में मिला था शव : घटना की शुरुआत 2 मई 2026 को हुई, जब कोढ़ोबारी थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में मृतिका के घर के पास ही एक मकई के खेत से उसका शव बरामद किया गया. इस मामले में पुलिस ने तत्काल केस दर्ज करते हुए जांच शुरु कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 मंगलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया.
झगड़े और गुस्से में ली जान : पुलिस की पूछताछ और तकनीकी अनुसंधान में जब घर के सदस्यों से पूछताछ शुरू हुई, तो चाची हैरून निशा का व्यवहार संदिग्ध पाया गया. कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी महिला ने बताया कि मृतका शहरानी उसके 10 वर्षीय बेटे शाहिद के साथ झगड़ा कर रही थी और उसे जोर-जोर से चिढ़ा रही थी. इसी बात से तैश में आकर हैरून निशा ने बच्ची की पीठ पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे धक्का दे दिया. बच्ची मुंह के बल गिरी जिससे उसे गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गई.
पकड़े जाने के डर से घोंटा गला : जुर्म को छिपाने के लिए आरोपी महिला ने बेहोश बच्ची को अपने कमरे में अलमारी के पीछे छिपा दिया. उसे डर था कि होश में आने पर बच्ची सबको सच बता देगी. चूंकि उसे घर के अंदर लाते समय किसी ने नहीं देखा था, इसलिए उसने गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी. शाम के वक्त सन्नाटा देखकर उसने बच्ची के घर के सामने पेड़ पर लटके मच्छरदानी के टुकड़े से उसका चेहरा ढंका और शव को मकई के खेत में फेंक दिया. हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद वह खुद भी परिजनों के साथ बच्ची को ढूंढने का नाटक करने लगी.
साक्ष्यों ने खोला राज : पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल से टूटी हुई हवाई चप्पल, खून से सने कपड़े और वह मच्छरदानी का टुकड़ा बरामद किया है जिसे शव को ले जाते समय इस्तेमाल किया गया था. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी ने हत्या के बाद अपने खून से सने कपड़े बदले थे और घर के चापाकल के पास उन्हें धोया था. एफएसएल की टीम ने इन सभी स्थानों से खून के सैंपल कलेक्ट किए हैं.
''48 घंटे में पुलिस टीम द्वारा मामले का उद्भेदन सराहनीय है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल पर साक्ष्य इक्ठा किए हैं और जिस मच्छरदानी का इस्तेमाल शव फेंकने के लिए किया गया था उसे बरामद किया गया है. हत्याकांड में बच्ची की चाची ही इन्वाल्व थी. उसने वारदात को कबूल किया है. FSL की टीम ने सभी स्पॉट से खून के सैंपल लिए हैं.''- मंगलेश सिंह, एसडीपीओ
ये भी पढ़ें-