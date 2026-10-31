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कैसे होगी बिहार में बेटियों की शादी? करोड़ों का बजट.. अधूरे मंडप और जमीन पर अटका मामला

मुजफ्फरपुर में विवाह मंडप योजना अधूरी ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार में छठ पर्व के बाद शादी-विवाह का सीजन जोर पकड़ने वाला है. लग्न शुरू होने के साथ ही घरों में शहनाइयां गूंजेंगी. अमीर से लेकर गरीब परिवारों तक ने बेटा-बेटियों की शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं. इन सबके बीच अभिभावकों को अभी से खर्चे की चिंता सताने लगी है और एक बार फिर से पंचायतों में अधूरी पड़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को पूरा करने की मांग उठ रही है.

बेटियों की शादी और खर्च का बोझ