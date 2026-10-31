कैसे होगी बिहार में बेटियों की शादी? करोड़ों का बजट.. अधूरे मंडप और जमीन पर अटका मामला
Mukhyamantri Kanya Vivah Mandap Scheme मुजफ्फरपुर के 48 पंचायतों में धरातल पर नहीं उतरी. ग्रामीण बेटियों की शादी को लेकर परेशान हैं. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : October 31, 2026 at 7:48 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार में छठ पर्व के बाद शादी-विवाह का सीजन जोर पकड़ने वाला है. लग्न शुरू होने के साथ ही घरों में शहनाइयां गूंजेंगी. अमीर से लेकर गरीब परिवारों तक ने बेटा-बेटियों की शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं. इन सबके बीच अभिभावकों को अभी से खर्चे की चिंता सताने लगी है और एक बार फिर से पंचायतों में अधूरी पड़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को पूरा करने की मांग उठ रही है.
बेटियों की शादी और खर्च का बोझ
इस बार लग्न के दौरान ठंड का मौसम रहने के कारण शादी समारोह के आयोजन में पंडाल, टेंट और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च भी बढ़ने की संभावाना है. ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने अपनी बेटियों की शादी कम खर्च में संपन्न कराने की चुनौती है.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का हाल
गरीब परिवारों को इस आर्थिक बोझ से राहत देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना शुरू की थी. इसके तहत पंचायत स्तर पर विवाह मंडप बनाने की योजना है, ताकि जरूरतमंद परिवार कम खर्च में शादी-विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर सकें.
निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं
लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में योजना के तहत निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है. नतीजतन, लग्न का सीजन नजदीक आने के बावजूद गरीब परिवारों को सरकारी विवाह मंडप की सुविधा नहीं मिल पा रही है. योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी से सरकार की इस पहल का उद्देश्य अधूरा नजर आ रहा है.
48 पंचायतों में बनने हैं विवाह मंडप
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बिहार की 1,337 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण कराया जाना है. इस योजना पर कुल 73.53 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं.
प्रति पंचायत 5.50 लाख रुपये आवंटित
मुजफ्फरपुर जिले की 48 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है. इसके लिए प्रति पंचायत 5.50 लाख रुपये की दर से कुल 2.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
मंडप में मिलने वाली सुविधाएं
योजना के तहत बनने वाले विवाह मंडप में आधुनिक शौचालय, रसोईघर, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है. इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को शादी-विवाह के लिए सुलभ और सम्मानजनक स्थान उपलब्ध कराना है.
कहां कितने मंडप बनाने की है योजना
अपर सचिव के पत्र के अनुसार, जिले में सबसे अधिक 14 विवाह मंडप मोतीपुर में बनाए जाने हैं. इसके अलावा सकरा में पांच, बोचहां और कुढ़नी में चार-चार, मुरौल, साहेबगंज और मुशहरी में तीन-तीन, कटरा, पारू, सरैया और कांटी में दो-दो, जबकि मड़वन, मीनापुर, गायघाट और बंदरा में एक-एक विवाह मंडप के निर्माण को मंजूरी मिली है.
योजना का उद्देश्य
पिछले वर्ष शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को शादी-विवाह के आयोजन में आर्थिक राहत देना, बाल विवाह को हतोत्साहित करना और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने की दिशा में पहल करना है. हालांकि, निर्माण में देरी के कारण जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.
निजी मैरिज हॉल और टेंट पर खर्च
शादी-विवाह के आयोजन में होने वाला खर्च गरीब परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. निजी मैरिज हॉल, होटल या टेंट की व्यवस्था करने में हजारों से लेकर लाखों रुपये तक खर्च हो जाते हैं. टेंट हाउस संचालक रंजन पांडे ने बताया कि शादी-विवाह के लिए मुख्य रूप से दो तरह के टेंट लगाए जाते हैं. इनमें एक वाटरप्रूफ और दूसरा सामान्य टेंट होता है.
"शादी के लिए केवल एक पंडाल तैयार कराने में ही कम से कम 60 से 70 हजार रुपये खर्च होते हैं. इसके अलावा कुर्सियां, बर्तन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करनी पड़ती है. इन सभी खर्चों को मिलाकर एक शादी में टेंट हाउस का खर्च करीब डेढ़ से दो लाख रुपये तक पहुंच जाता है. ऐसे में गरीब परिवारों के लिए शादी का आयोजन करना काफी मुश्किल हो जाता है."- रंजन पांडे, टेंट हाउस संचालक
नहीं मिल रहा गरीबों को लाभ- विजय शाही
कांटी के रहने वाले विजय शाही ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की घोषणा अब तक धरातल पर पूरी तरह उतरती नजर नहीं आ रही है. जिले की अधिकांश पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण नहीं होने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.
"शहरी क्षेत्रों में संपन्न परिवार किसी तरह विवाह भवन या होटल की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के सामने शादी-विवाह के आयोजन में काफी कठिनाइयां आती हैं. जिला प्रशासन इस योजना के क्रियान्वयन पर गंभीरता से ध्यान दे और जल्द निर्माण कार्य शुरू कराए, ताकि सरकारी योजना का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंच सके."- विजय शाही, स्थानीय निवासी, कांटी
जगदीशपुर बाया पंचायत में नहीं हुआ निर्माण- जवाहर राय
जगदीशपुर बाया पंचायत के रहने वाले जवाहर राय ने बताया कि उनकी पंचायत में अब तक विवाह भवन का निर्माण नहीं हुआ है. अगर पंचायत में सरकारी विवाह भवन बन जाता है, तो ग्रामीणों को बेटियों की शादी और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में काफी सहूलियत मिलेगी.
"इससे लोगों को कम खर्च में कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिलेगा. आर्थिक बचत भी होगी. पंचायत में जल्द विवाह भवन बनाने की मैं मांग करता हूं."- जवाहर राय, ग्रामीण,जगदीशपुर बाया पंचायत
पेड़ के नीचे बारात लगाने की मजबूरी
वहीं, स्थानीय विनोद कुमार अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाना चाहिए. शहरों में पहले से विवाह भवन और होटल उपलब्ध हैं, लेकिन गांवों में ऐसी सुविधाओं की कमी है.
"कई जगहों पर लोग पेड़ के नीचे या मंदिर के आसपास बारातियों के बैठने और शादी की व्यवस्था करने को मजबूर होते हैं. पंचायत स्तर पर विवाह मंडप बन जाने से ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और बेटियों की शादी पर होने वाला खर्च भी कम होगा."- विनोद कुमार अग्रवाल, स्थानीय निवासी
दो लाख रुपये का खर्च बड़ी चुनौती
अधिवक्ता सुबोध कुमार ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए पंचायत स्तर पर सरकारी विवाह भवन का निर्माण बेहद जरूरी है. एक गरीब पिता के लिए बेटी की शादी करना कितना मुश्किल होता है, इसे वही बेहतर समझ सकता है, जिसकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी हो.
"आज किसी होटल को बुक करने में ही कम से कम दो लाख रुपये खर्च हो जाते हैं, जबकि गांव के गरीब परिवारों के लिए पूरी शादी का बजट लगभग इतना ही होता है. अगर सरकार पंचायत स्तर पर विवाह भवन बनाकर उसे 500 से 1,000 रुपये में या निःशुल्क उपलब्ध कराती है, तो गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है."-सुबोध कुमार,अधिवक्ता
उन्होंने कहा कि इससे शादी के आयोजन में होने वाला खर्च कम होगा और परिवारों पर आर्थिक बोझ घटेगा. उन्होंने सरकार से मांग की कि हर पंचायत में विवाह भवन का निर्माण कराया जाए और योजना को जल्द धरातल पर उतारा जाए.
जमीन चयन के बाद आगे की कार्रवाई-प्रियब्रत रंजन
योजना के तहत निर्माण में हो रही देरी को लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रियब्रत रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत जिन पंचायतों में भवन निर्माण कराया जाना है, वहां जमीन का चयन किया जा रहा है.
"जमीन चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. निर्माण की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही विवाह मंडप बनकर तैयार हो जाएंगे."- प्रियब्रत रंजन,जिला पंचायती राज पदाधिकारी
बता दें कि राज्य की 8053 पंचायतों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना धीमी गति से चल रही है. एक साल बाद भी मात्र 1434 पंचायतों में भूमि का चयन हुआ है. मुजफ्फरपुर में भी यह योजना जमीन चयन में पिछड़ रही है.
हालांकि, लग्न का सीजन नजदीक है और पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है. ऐसे में जरूरतमंद परिवारों को इस सीजन में सरकारी सुविधा का लाभ मिल पाएगा या नहीं, यह निर्माण कार्य की गति पर निर्भर करेगा. फिलहाल, गरीब परिवारों को योजना के धरातल पर उतरने का इंतजार है.
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