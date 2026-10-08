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बिहार के 1 करोड़ परिवारों के लिए महायोजना, CM सम्राट चौधरी का वो फैसला, जो बदल देगा राज्य की तस्वीर

एमएसएमई केन्द्रों का उद्घाटन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बापू सभागार में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित 7 हजार लाभुकों को किस्त की राशि का वितरण किया. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में चयनित लाभुकों को सांकेतिक चेक प्रदान किया गया.

एमएसएमई केन्द्रों का उद्घाटन