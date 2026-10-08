बिहार के 1 करोड़ परिवारों के लिए महायोजना, CM सम्राट चौधरी का वो फैसला, जो बदल देगा राज्य की तस्वीर
बिहार में 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है. जानें इस महायोजना के सभी बड़े ऐलान. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : October 8, 2026 at 5:46 PM IST
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बापू सभागार में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित 7 हजार लाभुकों को किस्त की राशि का वितरण किया. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में चयनित लाभुकों को सांकेतिक चेक प्रदान किया गया.
एमएसएमई केन्द्रों का उद्घाटन
सम्राट चौधरी ने प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त के 7 हजार से अधिक लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित की. मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों में स्थापित एमएसएमई केन्द्र का उद्घाटन किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के 1 करोड़ परिवारों को उद्यमिता और आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है. 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी परिवार बनाना है.
"पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बिहार को समृद्ध बनाने के सपने और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए अगले पांच वर्षों में राज्य में उद्योग, रोजगार, शिक्षा, आधारभूत संरचना और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए जाएंगे."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री,बिहार
छोटे और मध्यम उद्यमों को नई गति
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें कम से कम दसवां हिस्सा बिहार को मिलने की संभावना है. इससे राज्य में छोटे और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी.
एमएसएमई के माध्यम से रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए राज्य में ही उद्योग और रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि बिहार के युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी बनें.
उन्होंने कहा कि बिहार में आधारभूत संरचना के विकास पर भी तेजी से काम हो रहा है. ग्रामीण सड़कों के साथ-साथ हाई-वे और एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क विस्तारित किया जा रहा है. पटना मेट्रो की परिकल्पना भी साकार हो रही है.
स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में निर्मित उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है. Purchase Preference Act के तहत बिहार में निर्मित वस्तुओं की 25 से 40 प्रतिशत तक सरकारी खरीद की जायेगी. उन्होंने कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड में 5 लाख करोड़ रूपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है.
रोप-वे निर्माण की दिशा में कार्य
आने वाले पांच वर्षों में उद्योगों के लिए 20,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अगले दो वर्षों में राज्य के 20 महत्वपूर्ण स्थानों पर रोप-वे निर्माण की दिशा में कार्य किया जाएगा.
मरीन ड्राइव से सोनपुर के बीच रोप-वे निर्माण में एक निजी कंपनी ने रुचि दिखाई है. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगामी एक वर्ष में सभी कृषि फीडरों को 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य है.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत तैयारी
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 44742 लाभुको के बीच 3339.63 करोड़ की राशि का वितरण किया जाएगा. जिसमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना के तहत 14227 लाभुकों 1086.54 करोड़ की राशि दी जाएगी. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत ₹10390 लाभुकों को 808.67 करोड़ की राशि दी जाएगी.
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 91105 लाभुकों को 671.58 करोड़ की राशि दी जायेगी. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 8908 लाभुकों को 656.5 8 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी. वहीं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 2112 लाभुकों को 116.26 करोड़ की राशि दी जाएगी. अभी 7000 लाभुको को राशि दी गई है.
दोनों उपमुख्यमंत्री नहीं हुए शामिल
कार्यक्रम के प्रचार में दोनों उपमुख्यमंत्री के शामिल होने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन दोनों नहीं पहुंचे. ऐसे कार्यक्रम में उद्योग सह खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमां खान, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेन्द्र कुमार रौशन, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित अन्य वरीय अधिकारीगण, उद्यमी उपस्थित थे.
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