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बिहार में युवक को दौड़ा दौड़ाकर मारी गोली, जमीन विवाद में खूनी संघर्ष

मोतिहारी के चकिया में जमीन विवाद के चलते बाइक सवार अपराधियों ने युवक को खदेड़कर गोली मारी. रिपोर्ट-रोहित राज

Motihari Firing In Land Dispute
मोतिहारी पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2026 at 8:18 AM IST

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मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. पोखरिया टोला स्थित सेंटर चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को दौड़ाकर गोली मार दी. घायल युवक की पहचान 27 वर्षीय नीतीश कुमार उर्फ गोलू, पिता संजय चौरसिया के रूप में हुई है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

चकिया थाना के थानाध्यक्ष ने बताया कि, नीतीश के कंधे के आर-पार गोली निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया.

चार अपराधियों ने घेरा रास्ता: नीतीश कुमार सेंटर चौक से अपने घर पोखरिया टोला लौट रहा था. इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने उसका रास्ता रोक लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सभी आरोपियों के हाथ में हथियार थे. खतरा भांपते ही नीतीश वहां से भागने लगा, लेकिन अपराधियों ने उसका पीछा किया. कुछ दूरी तक खदेड़ने के बाद उस पर फायरिंग कर दी. गोली नीतीश के कंधे को चीरते हुए आर-पार निकल गई.

जमीन विवाद में रंजिश का आरोप: परिजनों ने इस हमले के पीछे सत्यम उर्फ राजा, पिता हरिलाल साह, सहित चार लोगों का नाम लिया है. आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर पहले से दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था और उसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया.

तीन आरोपी पुलिस हिरासत में: घटना की सूचना मिलते ही चकिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल नीतीश कुमार का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है.

"प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद का मामला सामने आ रहा है. हालांकि, प्राथमिकी दर्ज होने और सभी पक्षों के बयान के बाद ही वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी." -धर्मप्रकाश कुमार, थानाध्यक्ष, चकिया

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