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बिहार में युवक को दौड़ा दौड़ाकर मारी गोली, जमीन विवाद में खूनी संघर्ष

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. पोखरिया टोला स्थित सेंटर चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को दौड़ाकर गोली मार दी. घायल युवक की पहचान 27 वर्षीय नीतीश कुमार उर्फ गोलू, पिता संजय चौरसिया के रूप में हुई है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

चकिया थाना के थानाध्यक्ष ने बताया कि, नीतीश के कंधे के आर-पार गोली निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया.

चार अपराधियों ने घेरा रास्ता: नीतीश कुमार सेंटर चौक से अपने घर पोखरिया टोला लौट रहा था. इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने उसका रास्ता रोक लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सभी आरोपियों के हाथ में हथियार थे. खतरा भांपते ही नीतीश वहां से भागने लगा, लेकिन अपराधियों ने उसका पीछा किया. कुछ दूरी तक खदेड़ने के बाद उस पर फायरिंग कर दी. गोली नीतीश के कंधे को चीरते हुए आर-पार निकल गई.

जमीन विवाद में रंजिश का आरोप: परिजनों ने इस हमले के पीछे सत्यम उर्फ राजा, पिता हरिलाल साह, सहित चार लोगों का नाम लिया है. आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर पहले से दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था और उसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया.