ETV Bharat / state

एक घंटे का सफर अब सिर्फ 5 मिनट में पूरा होगा, धनवती नदी पर RCC पुल तैयार

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी स्थित 10 प्रखंडों के लोगों को विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है. नगर निगम क्षेत्र के मंजूरा वार्ड-32 में धनवती नदी पर 13 करोड़ 71 लाख की लागत से RCC पुल बनकर तैयार हो चुका है. इस पुल के चालू होने से लोगों को जिला मुख्यालय जाने में बड़ी राहत मिलेगी. पहले जहां जिला मुख्यालय जाने में 1 घंटे लगते थे, अब लोग 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे.

निर्माण कार्य लगभग पूरा: प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया कि पुल निर्माण का काम 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि अब केवल अप्रोच पथ का निर्माण शेष है. अगले एक महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा. पुल बनने के बाद कोटवा, कल्याणपुर, केसरिया, संग्रामपुर, मोतिहारी, बंजरिया, पीपराकोठी, सुगौली, तुरकौलिया समेत 10 प्रखंडों के 18 लाख लोगों की राह आसान होगी. पहले 20-22 किमी दूरी तय कर जिला मुख्यालय जाना होता था, अब यह एक किलोमीटर से भी कम हो जाएगी.

एप्रोच पथ का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

"केवल अप्रोच पथ का निर्माण बाकी है. हमारी टीम तेजी से काम कर रही है. उम्मीद है कि अगले एक महीने के भीतर पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा. हजारों वाहन प्रतिदिन इस मार्ग से गुजर सकेंगे. लोगों को घंटों की यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी करने का अवसर मिलेगा." - कृष्णा कुमार, प्रोजेक्ट इंजीनियर

वर्षों से इस क्षेत्र के लोग धनवती नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे थे. बरसात के दिनों में नदी पार करना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता था. कई बार लोगों को लंबा चक्कर लगाकर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी. लोगों की मांग को देखते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान रखी थी.