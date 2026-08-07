एक घंटे का सफर अब सिर्फ 5 मिनट में पूरा होगा, धनवती नदी पर RCC पुल तैयार
मोतिहारी धनवती नदी पर RCC पुल का निर्माण अंतिम चरण में है, जिससे 10 प्रखंडों का सफर आसान होगा. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : August 7, 2026 at 1:48 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी स्थित 10 प्रखंडों के लोगों को विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है. नगर निगम क्षेत्र के मंजूरा वार्ड-32 में धनवती नदी पर 13 करोड़ 71 लाख की लागत से RCC पुल बनकर तैयार हो चुका है. इस पुल के चालू होने से लोगों को जिला मुख्यालय जाने में बड़ी राहत मिलेगी. पहले जहां जिला मुख्यालय जाने में 1 घंटे लगते थे, अब लोग 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे.
निर्माण कार्य लगभग पूरा: प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया कि पुल निर्माण का काम 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि अब केवल अप्रोच पथ का निर्माण शेष है. अगले एक महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा. पुल बनने के बाद कोटवा, कल्याणपुर, केसरिया, संग्रामपुर, मोतिहारी, बंजरिया, पीपराकोठी, सुगौली, तुरकौलिया समेत 10 प्रखंडों के 18 लाख लोगों की राह आसान होगी. पहले 20-22 किमी दूरी तय कर जिला मुख्यालय जाना होता था, अब यह एक किलोमीटर से भी कम हो जाएगी.
"केवल अप्रोच पथ का निर्माण बाकी है. हमारी टीम तेजी से काम कर रही है. उम्मीद है कि अगले एक महीने के भीतर पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा. हजारों वाहन प्रतिदिन इस मार्ग से गुजर सकेंगे. लोगों को घंटों की यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी करने का अवसर मिलेगा." - कृष्णा कुमार, प्रोजेक्ट इंजीनियर
वर्षों से इस क्षेत्र के लोग धनवती नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे थे. बरसात के दिनों में नदी पार करना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता था. कई बार लोगों को लंबा चक्कर लगाकर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी. लोगों की मांग को देखते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान रखी थी.
स्थानीय लोगों में खुशी की लहर: स्थानीय संदीप कुमार सिंह ने बताया कि "हम लोग वर्षों से इस पुल का इंतजार कर रहे थे. पुल बनने से जिला मुख्यालय आना-जाना काफी आसान हो जाएगा. छात्रों, किसानों, व्यापारियों और मरीजों, सभी को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार ने इस क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की है, जिसके लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं."
"इस पुल के शुरू होने से केवल आवागमन ही आसान नहीं होगा, बल्कि पूरे इलाके के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी. किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी, विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज आने-जाने में समय बचेगा. मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचने में भी राहत मिलेगी." - संदीप कुमार सिंह, स्थानीय
प्रखंड की बदलेगी तस्वीर: स्थानीय दिनेश कुमार ने बताया कि "बरसात के समय सबसे ज्यादा परेशानी होती थी. कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था. अब पुल बनने से लोगों का समय बचेगा और परिवहन भी आसान होगा. यह पूरे क्षेत्र के लिए विकास का नया रास्ता साबित होगा."
उद्घाटन को लेकर लोगों में भारी उत्साह: जानकारी के अनुसार, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों कराया जा सकता है. हालांकि, उद्घाटन की आधिकारिक तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि जल्द ही यह पुल आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा.
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