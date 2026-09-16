ETV Bharat / state

जरा संभलकर..! बिहार में फर्जी क्लीनिक में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत

दरभंगा में फर्जी क्लीनिक में जच्चा-बच्चा की मौत ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार के दरभंगा से बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां जिले के बहेड़ी बाजार स्थित एक फर्जी क्लीनिक में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत हो गई है. वहीं घटना के बाद परिजनों ने शव क्लीनिक में रखकर हंगामा किया.

अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण मां-बच्चे की मौत

मिली जानकारी के मुताबिक रोसड़ा निवासी अंजली कुमारी (26) को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन क्लिनिक लेकर पहुंचे. इसके बाद वहां मौजूद डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की, लेकिन डिलीवरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्त्राव होने के कारण मां-बच्चे दोनों ने दम तोड़ दिया.

महिला का शव रखकर हंगामा

वहीं मौत के बाद परिजनों ने क्लीनिक में महिला का शव रखकर हंगामा किया. सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. बताया जा रहा है कि डॉक्टर इतने अनाड़ी थे कि प्रसव के दौरान ही बच्चे और मां की मौत हो गई.

जांच करते चिकित्सा पदाधिकारी (ETV Bharat)

बच्चे का शव देखने से रोके जाने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि बच्चे का शव देखने से भी उन्हें रोका गया. काफी जोर करने के बाद जब उन्हें बच्चे का शव दिखाया गया तो वह क्षत-विक्षत अवस्था में था. मृत महिला की परिजन ममता देवी ने बताया कि बच्चे का शव देखने नहीं दे रहे थे, जब देखा तो बच्चे का शव क्षत-विक्षत करके बाहर निकाला था. जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई, हम इंसाफ चाहते हैं.

"बच्चे का शव देखने नहीं दे रहे थे, जब देखा तो बच्चे का शव क्षत-विक्षत करके बाहर निकाला था. जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई, हम इंसाफ चाहते हैं."- ममता देवी, परिजन