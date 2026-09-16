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जरा संभलकर..! बिहार में फर्जी क्लीनिक में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत

फर्जी क्लीनिक में प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण मां-बच्चे दोनों ने तोड़ दिया दम, अधिकारी ने दिया जांच का भरोसा. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर

MOTHER AND NEWBORN DIE
दरभंगा में फर्जी क्लीनिक में जच्चा-बच्चा की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 5:49 PM IST

3 Min Read
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दरभंगा: बिहार के दरभंगा से बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां जिले के बहेड़ी बाजार स्थित एक फर्जी क्लीनिक में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत हो गई है. वहीं घटना के बाद परिजनों ने शव क्लीनिक में रखकर हंगामा किया.

अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण मां-बच्चे की मौत

मिली जानकारी के मुताबिक रोसड़ा निवासी अंजली कुमारी (26) को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन क्लिनिक लेकर पहुंचे. इसके बाद वहां मौजूद डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की, लेकिन डिलीवरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्त्राव होने के कारण मां-बच्चे दोनों ने दम तोड़ दिया.

महिला का शव रखकर हंगामा

वहीं मौत के बाद परिजनों ने क्लीनिक में महिला का शव रखकर हंगामा किया. सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. बताया जा रहा है कि डॉक्टर इतने अनाड़ी थे कि प्रसव के दौरान ही बच्चे और मां की मौत हो गई.

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जांच करते चिकित्सा पदाधिकारी (ETV Bharat)

बच्चे का शव देखने से रोके जाने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि बच्चे का शव देखने से भी उन्हें रोका गया. काफी जोर करने के बाद जब उन्हें बच्चे का शव दिखाया गया तो वह क्षत-विक्षत अवस्था में था. मृत महिला की परिजन ममता देवी ने बताया कि बच्चे का शव देखने नहीं दे रहे थे, जब देखा तो बच्चे का शव क्षत-विक्षत करके बाहर निकाला था. जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई, हम इंसाफ चाहते हैं.

"बच्चे का शव देखने नहीं दे रहे थे, जब देखा तो बच्चे का शव क्षत-विक्षत करके बाहर निकाला था. जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई, हम इंसाफ चाहते हैं."- ममता देवी, परिजन

अस्पताल की गहनता से जांच

वहीं जांच के लिए पहुंचे चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बी.डी. महतो ने अस्पताल की गहनता से जांच की. बताया जा रहा है कि उनकी जांच में क्लीनिक के संचालन को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं हैं अधिकारियों के अनुसार, क्लीनिक को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

कुछ पुर्जे और दवाएं मिलने का भी दावा

जांच के दौरान क्लीनिक में सरकारी अस्पताल से संबंधित कुछ पुर्जे और दवाएं मिलने का भी दावा किया गया है. वहीं, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि आशा कार्यकर्ताओं और सरकारी अस्पताल के कुछ कर्मियों की कथित मिलीभगत से मरीजों को निजी क्लीनिकों में भेजा जाता है.

विधिसम्मत कार्रवाई का भरोसा

हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी. वहीं चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बी.डी. महतो ने बताया की महिला और नवजात की मौत के कारणों के साथ-साथ क्लीनिक के संचालन और लगाए जा रहे आरोपों की जांच जारी है. जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

"महिला और नवजात की मौत के कारणों के साथ-साथ क्लीनिक के संचालन और लगाए जा रहे आरोपों की जांच जारी है. जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी."- डॉ. बीडी महतो, चिकित्सा पदाधिकारी

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