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बिहार की ओर तेजी से बढ़ रहा मानसून, 12 से 15 जून तक होगी एंट्री, मौसम विभाग का अलर्ट

मानसून तेजी से बिहार आ रहा है. 38 जिलों में आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है. पढ़ें पूरी खबर

झमाझम बारिश और मौसम विभाग का अलर्ट
झमाझम बारिश और मौसम विभाग का अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 11, 2026 at 4:13 PM IST

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पटना : मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के सभी 38 जिलों में तेज आंधी-तूफान, मूसलाधार बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 70-80 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है. आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और बाहर न निकलने की सलाह दी है. राज्य के कई हिस्सों में 50 से 60 किमी/घंटा (कुछ जगहों पर झोंकों के साथ 70-80 किमी/घंटा तक) की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की प्रबल आशंका है.

12 से 15 जून के बीच मानसून की एंट्री : मौसम विभाग ने किसानों और आम जनता के लिए राहत की खबर देते हुए बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. बिहार में इसके 12 से 15 जून के बीच प्रवेश करने की पूरी उम्मीद है, जिसके बाद बारिश की गतिविधियों में और तेजी आएगी. मानसून के आने से पहले ही किसानों के चेहरे खिल गए हैं.

वैशाली में झमाझम बारिश : बिहार के वैशाली जिले में गुरुवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. तेज हवाओं, बादलों की गर्जना और झमाझम बारिश ने पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दिलाई. बारिश के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली.

बारिश से मौसम हुआ सुहाना : पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और उमस के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था. गुरुवार को दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. बारिश ने गर्मी का असर कम कर दिया और मौसम सुहावना हो गया.

बारिश होते ही किसानों के खिले चेहरे : बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं. क्षेत्र में लगी सब्जियों की फसलों के लिए यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है. किसानों का कहना है कि बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचेगी, जिससे फसलों की बढ़वार बेहतर होगी.

सब्जियों के लिए बारिश रामबाण : किसान जवाहरलाल सिंह, विपिन पांडेय, अरुण सिंह और शिवचंद्र सिंह ने बताया कि बारिश होने से सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम होगा. उनका कहना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा तो सब्जियों की पैदावार में भी वृद्धि होगी.

बारिश आई परेशानी लाई : हालांकि बारिश के दौरान कुछ स्थानों पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं तेज हवा के कारण बिजली के पोल और तारों में शॉर्ट सर्किट होने से कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही.

चिलचिलाती गर्मी से राहत : फिलहाल बारिश ने जहां आम लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के लिए भी यह मौसम उम्मीद की नई सौगात लेकर आया है. मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. तेज हवाओं, बादलों की गर्जना और झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी. पिछले कई दिनों से जारी तेज धूप और उमस के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा था.

वैशाली में ऑरेंज अलर्ट : पटना मौसम विभाग ने एक से 7 दिन के लिए पूर्वी बिहार से वैशाली जिले तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लोगों को मध्यम दर्जे की बारिश, आंधी और वज्रपात से अलर्ट रहने को कहा गया है. बारिश और वज्रपात के समय लोगों को सतर्क रहने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखना होगा.

  • सुरक्षित स्थानों पर रहें: मेघ गर्जन या बिजली चमकने के दौरान किसी भी परिस्थिति में खुले मैदानों, पेड़ों, या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें.
  • किसानों के लिए निर्देश: तैयार फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें और आंधी-पानी के दौरान खेतों में जाने से बचें.
  • अलर्ट पर ध्यान दें: सरकार द्वारा भेजे जा रहे आपातकालीन मौसम संदेशों (Emergency Alerts) का पालन करें.

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