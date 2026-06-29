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खेतों में गूंजा 'घोड़वा चढ़ल छोटका देवरवा..' लोकगीत गाकर महिलाओं ने शुरू की धनरोपनी

पटना में लोकगीत के साथ धान की रोपाई शुरू हो गयी है. महिला किसान खेत में सुर में सुर मिलाते हुए धनरोपनी की.

Paddy Planting In Patna
खेत में धान की रोपाई करती महिला किसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 29, 2026 at 3:02 PM IST

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पटना: बिहार में मानसून की बारिश होते ही धनरोपनी शुरू हो गयी है. पटना में महिलाएं खास तरीके से धान की रोपाई करती हैं. धनरूआ प्रखंड में 29 जून सोमवार को धान रोपाई के दौरान महिलाएं गीत गाती और झूमती नजर आयी. कीचड़ भरे खेतों में काम करने के बावजूद महिलाओं के चेहरे पर खुशी दिखी. महिलाओं का मानना है कि धान की अच्छी पैदावार के लिए इंद्र देव को प्रसन्न करना जरूरी है.

पीढ़ियों से चली आ रही है अनोखी परंपरा: गांव में धान रोपनी का काम मुख्य रूप से महिलाएं ही संभालती हैं. वहीं पुरुष खेतों से मोरी (बिचड़ा) निकालकर उसका बंडल बनाने का काम करते हैं. ग्रामीणों की ऐसी पुरानी मान्यता है कि महिलाओं के हाथों से रोपनी करने पर धान की फसल ज्यादा अच्छी और बंपर होती है. यही मुख्य वजह है कि गांव में पीढ़ियों से इस खूबसूरत परंपरा का पालन पूरी निष्ठा से किया जा रहा है.

Paddy Planting In Patna
खेत में धान की रोपाई करती महिला किसान (ETV Bharat)

गीत गाने के पीछे छिपा पारंपरिक विश्वास: महिला किसान गीता देवी ने बताया कि इस दौरान "घोड़वा चढ़ल छोटका देवरवा..." जैसे पारंपरिक गीत गाए जाते हैं. इन गीतों को गाने के पीछे मुख्य उद्देश्य भगवान इंद्र से अच्छी बारिश और बंपर पैदावार की प्रार्थना करना है. किसान सुनीता देवी के अनुसार गीत गाने से खेतों में काम करने वाली महिलाओं की शारीरिक थकान दूर होती है. आपस में हंसी-मजाक से काम का तनाव खत्म हो जाता है.

"गीत गाने के पीछे परंपरा यही रही है कि हम सभी लोग भगवान इंद्र के प्रति प्रार्थना करते हैं कि भगवान अच्छी बारिश दें ताकि खेती अच्छी हो सके. धान रोपाई से पहले खेतों के मेड की पूजा भी की जाती है. ताकि खेतों में पानी भरा रहे." -सुनीता देवी, किसान

पटना में धान की रोपाई (ETV Bharat)

लोकगीतों से थकान दूर होने का फायदा: धान की रोपाई के दौरान सामूहिक रूप से लोकगीत गाने से महिलाओं में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है. संगीत की लय के साथ रोपाई करने से काम की गति बढ़ती है. समय का पता नहीं चलता. यह लोकगीत ग्रामीण संस्कृति को जीवंत रखने और आपसी भाईचारे को बढ़ाने में मदद करते हैं.

मानसून के कमजोर होने का असर: इसबार मानसून कमजोर प्रतीत हो रहा है. 11 जून को मानसून दस्तक दे चुका था. इस दौरान बारिश भी हुई, लेकिन धीरे-धीरे कमजोर होने लगी. आंकड़ों के अनुसार इस समय तक राज्य में 140 मिमी बारिश होनी थी, लेकिन अब तक मात्र 70 मिमी बारिश हो सकी है. यानि 50 फिसदी तक कम बारिश हुई है. हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 29 जून से एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है. अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार बने रहेंगे.

बिचड़ा खराब होने से कुछ किसान परेशान: धनरूआ में रोपनी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन हर जगह तस्वीर एक जैसी नहीं है. कुछ खेतों में बिचड़ा खराब हो जाने से किसान थोड़े परेशान हैं, तो कहीं काम बहुत तेजी से चल रहा है. कृषि कार्यालय के अनुसार पिछले साल खरीफ फसलों की बुवाई में 7% की वृद्धि दर्ज की गई थी. विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर रोपनी होने से फसल की पैदावार हमेशा बेहतर होती है.

कम बारिश के कारण पंपसेट का सहारा: हालांकि पर्याप्त वर्षा न होने के कारण क्षेत्र में उमस भरी गर्मी बरकरार है. आम लोग और किसान अब झमाझम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जिन किसानों ने समय पर धान का बिचड़ा तैयार कर लिया था, वे फिलहाल निजी संसाधनों जैसे पंपसेट के माध्यम से सिंचाई करने पर निर्भर हैं. किसानों ने मॉनसून की उम्मीद में रोपाई तो शुरू कर दी है, पर कम बारिश से वे चिंतित हैं.

Paddy Planting In Patna
खेत में धान की रोपाई करती महिला किसान (ETV Bharat)

30 हजार हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य: कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि मौसम विभाग द्वारा जल्द ही क्षेत्र में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में किसानों को काफा राहत मिलने वाली है. उन्होंने बताया कि इलाके में धान की रोपाई शुरू हो गयी है. ऐसे में अगर अच्छी बारिश हुई तो पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है.

"मसौढ़ी, धनरूआ और पुनपुन को मिलाकर तकरीबन 30 हजार हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है. अभी रोपाई की शुरुआत हुई है और मॉनसून के पूरी तरह सक्रिय होते ही इसमें और तेजी आएगी." -सुधीर कुमार शाह, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, मसौढ़ी

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