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बिहार में अगले 5 दिन झमाझम बारिश, तेज हवा भी चलेगी.. देख लीजिए IMD का अलर्ट

बिहार में वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गयी. मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई जिलों में अलर्ट जारी किया है.

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कैमूर में बारिश के बाद सदर अस्पताल का दृश्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 1, 2026 at 10:02 AM IST

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पटना: बिहार में मानसून की रफ्तार तेज होते ही मौसम बदलने लगा है. मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. मंगलवार को गोपालगंज और कैमूर में हुई मूसलाधार बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है. दोनों जिलों के सदर अस्पतालों में भारी कुव्यवस्था और जलजमाव देखने को मिला. दूसरी ओर कैमूर वज्रपात से दो महिलाओं की मौत हो गई.

मौसम विभाग का अलर्ट: बिहार के लगभग सभी जिलों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. पटना मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में भारी बारिश को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है. 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आंधी-तूफान के साथ वज्रपात होने की गंभीर संभावना जताई गई है.

कई जिलों के लिए अलर्ट: मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और कटिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं अन्य बाकी बचे जिलों में येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा. इन सभी चिन्हित जिलों में मेघ गर्जन, आंधी-तूफान और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज होगी. आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा है.

38 करोड़ के अस्पताल की खुली पोल: गोपालगंज जिले में आई तेज आंधी और बारिश ने करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित मॉडल सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया. पहली ही बारिश को यह हाईटेक अस्पताल झेल नहीं सका. अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार (पोर्टिको) के ऊपर लगी फॉल्स सीलिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर कर जमीन पर आ गिरी, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मरीज बाल-बाल बच गए.

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गोपालगंज में सदर अस्पताल के पोर्टिको का गिरा सेड (ETV Bharat)

अस्पताल परिसर में जलजमा: गोपालगंज सदर अस्पताल में सीलिंग गिरने के समय मलबे की जद में कोई मरीज या स्वास्थ्यकर्मी नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, अस्पताल के भीतर फायर पाइप से पानी का भारी रिसाव होने लगा, जिससे जलजमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई. करोड़ों की भारी लागत से बने इस मॉडल अस्पताल का यह हाल सरकारी दावों और निर्माण एजेंसी की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है.

कैमूर का सदर अस्पताल भी बना तालाब: कैमूर जिले के भभुआ में हुई एक घंटे की मूसलाधार बारिश ने सदर अस्पताल परिसर को तालाब में तब्दील कर दिया. अस्पताल परिसर में घुटने भर पानी भर जाने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को उसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा. अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि बाहर बना नाला अस्पताल परिसर से ऊंचा है, जिससे जल निकासी बाधित होती है.

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कैमूर में बारिश से जलजमाव (ETV Bharat)

"सदर अस्पताल गेट के बाहर बना नाला जमीन से ऊंचा है. पानी की निकासी नहीं होने से जलजमाव हो जाता है, हालांकि सदर अस्पताल के कर्मियों द्वारा मोटर की मदद से पानी को नाला के द्वारा बाहर निकाला जाता है." -डॉ विनोद कुमार, उपाधीक्षक, कैमूर सदर अस्पताल

भभुआ में वज्रपात से महिला की मौत: कैमूर जिले के भभुआ वार्ड नंबर 25 में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान राजन शेख की 50 वर्षीय पत्नी शकुंतला देवी के रूप में हुई है. वह अपने मकान की दूसरी मंजिल की छत पर खड़ी थीं, तभी तेज गर्जन के साथ बिजली गिरी. अस्पताल लाने पर चिकित्सक डॉ. कमलेश कुमार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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कैमूर में बारिश बाद का दृश्य (ETV Bharat)

चैनपुर में भैंस चरा रही महिला पर गिरी बिजली: कैमूर के ही चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बौरई गांव में आसमान से आफत बनकर गिरी बिजली की चपेट में आने से एक और महिला की मौत हो गई. मृतक महिला की पहचान लालू बिंद की पत्नी मोतिया देवी के रूप में हुई है, जो शाम को खेत में भैंस चराने गई थीं. मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने से वह गंभीर रूप से झुलस गईं और दम तोड़ दिया.

प्रशासन की चेतावनी: इस प्राकृतिक हादसे के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतका मोतिया देवी के पति लालू बिंद ने जिला प्रशासन से आपदा राहत के तहत मिलने वाली सहायता राशि देने की मांग की है. जिला प्रशासन ने भी पत्र जारी कर लोगों को चेतावनी दी है कि वे बारिश के समय पेड़ों के नीचे खड़े न हों और पक्के मकानों में शरण लें.

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