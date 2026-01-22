ETV Bharat / state

बिहार में महाघोटाला! कागजों पर जमकर बने तालाब और बांध, जमीन पर पहुंची टीम तो मिली धूल

कागजों पर बना दिया 37 तालाब और 10 बांध ( ETV Bharat )

आमरण अनशन की चेतावनी: मनोज कुमार ने आगे बताया कि डीपीओ ने सात तालाब की जांच की, लेकिन आठवां था ही नहीं. बांध तो एक भी नहीं बना है. मैंने आठवां तालाब दिखाने की मांग की. आरटीओ के तहत मुझे जो जानकारी दी गई है, उसमें काम पूरा दिखाया गया है, लेकिन हकीकत अलग है. इस मामले की जब तक सही तरीके से जांच नहीं होती है, हम आमरण अनशन पर बैठेंगे. इस घोटाले में सभी लोग मिले हुए हैं. हमपर केस करवाने की धमकी दी जा रही है.

कागजों पर तालाब और बांध: मनोज मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार के सचिव को चिट्ठी लिखने के बाद दो-तीन दिन पहले डीपीओ आए थे और मुझे इसकी कोई सूचना नहीं दी गई. मैंने चिट्ठी में लिखा था कि जांच के दिन मुझे जानकारी दी जाए ताकि मैं ग्रामीणों के साथ जांच स्थल पर पहुंच सकूं. डीपीओ के जांच की सूचना मुझे जैसे ही मिली, मैं फौरन ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचा. मनोज मेहता का कहना है कि डीपीओ उनपर आग बबूला हो गए.

"रिपोर्ट के अनुसार जहां-जहां निर्माण की बात बताई गई है, उन स्थानों पर धरातल पर 37 में से 7 तालाब का निर्माण ही किया गया है और 10 बांध में से एक भी बांध नहीं मिला. रिपोर्ट के अनुसार कार्य पूर्ण दिखाया गया है. मैंने इसको लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, डीडीसी, प्रधान सचिव, केंद्र सरकार के सचिव को चिट्ठी लिखी थी. मैंने बिहार सरकार के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा था. "- मनोज मेहता, शिकायतकर्ता

RTI से घोटाले का खुलासा: जानकारी देते हुए अलीगंज प्रखंड ग्राम पंचायत के शिकायतकर्ता परिवादी मनोज मेहता ने बताया कि अलीगंज प्रखंड के मानपुर मौजा के उरवा पहाड़ के आसपास इलाके में 37 तालाब खुदाई और 10 बांध का निर्माण मनरेगा योजना के तहत दिखाया गया है. काम कागज पर ही कर दिया गया है.

बिहार में बड़ा स्कैम!: पूरा मामला जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज अलीगंज का है, जहां मानपुर मौजा गांव और आसपास मनरेगा द्वारा तालाब खुदाई और बांध निर्माण कार्यों में बड़ा गड़बड़झाला हुआ है. कागज पर सारे कार्य पूर्ण दिखा दिए गए. वहीं जांच करने पहुंचे पदाधिकारी को धरातल पर काम देखने को नहीं मिला, हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.

जमुई: बिहार के जमुई में मनरेगा योजना के तहत करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है. कागजों पर ही 37 तालाब और 10 बांध बनाकर राशि की निकासी का मामला सामने आया है. आरटीआई से जब इसका खुलासा हुआ, तो प्रशासन के हाथ-पांव फूलने लगे. आनन-फानन में शिकायत के बाद पदाधिकारी 37 तालाब और 10 बांध खोजने के लिए निकले, लेकिन दिनभर खाक छानने के बाद भी कुछ नहीं मिला. कुछ तालाब मिले जरूर लेकिन वो भी आधे-अधूरे थे.

जमुई में मनरेगा योजना में लूट (ETV Bharat)

जांच के दौरान भड़के पदाधिकारी: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार मौके पर जब तालाब और बांध की जांच करने पहुंचे तो ईटीवी भारत संवाददाता राजेश कुमार ने उनसे इस बाबत सवाल पूछे तो वह भड़क गए. कैमरे के सामने वह बार-बार कहते रहे कि हमें जांच करने दीजिए. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद जांच करने आए हैं. जांच के बाद इसका मिलान अभिलेख से करेंगे. साथ ही उन्होंने किसी भी जानकारी के लिए वरीय पदाधिकारी से संपर्क करने की बात कही.

जांच करते पदाधिकारी (ETV Bharat)

"पूरे मामले की जांच के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे. फिर जांच प्रतिवेदन सौंपेंगे. शिकायतकर्ता और पदाधिकारी सभी साथ में गए थे. जहां-जहां जा सकते थे, हम गए.मैं अभी कुछ भी आकलन नहीं करूंगा. एमवी में क्या है, पूरी जांच के बाद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे. गुणवत्ता का आकलन राशि खर्च के आधार पर किया जाता है. अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं. हमारे वरीय पदाधिकारी आपको जानकारी देंगे."- नीरज कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

जूनियर इंजीनियर का बयान: कनीय अभियंता निरंजन कुमार ने इस मामले पर कहा कि मैं मौके पर गया था, 26 तालाबों की जांच कर चुके हैं. काम हुआ है. 2021 से लेकर 2023 तक का यह वित्तीय योजना है. एक फाइनेंशियल ईयर का नहीं है. गड़बड़ी का आकलन हमारे वरीय पदाधिकारी करेंगे.

मौके पर पहुंचे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार (ETV Bharat)

"हमने निरीक्षण किया है. गड़बड़ी नहीं है, काम में कमी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है. पूर्ण राशि नहीं निकाला गया है. समय के साथ मिट्टी का काम घटता-बढ़ता रहता है. सब ठीक नहीं है. अभी हम क्या बता दे. काम में कुछ कमी पाई गई है, उसको देखा जा रहा है."- निरंजन कुमार, जेई

ग्रामीणों में नाराजगी: वहीं ग्रामीणों ने भी बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए सिस्टम पर सवाल उठाया है. लोगों ने मुखिया और अधिकारियों की मिली भगत बताया है. साथ पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे बिहार विकास की राह में आगे बढ़ेगा, जब ग्रामीण इलाकों में इस तरह से लोगों को ठगा जाएगा.

" उरवा बाबा का पहाड़ है. मात्र 7 तालाब बना है. 37 बनना था. बांध एक भी नहीं बना है. कागज पर सब बना दिया और राशि की निकासी कर ली गई. अलीगंज पंचायत में बहुत घपला हुआ है. मुखिया गायत्री देवी और पदाधिकारी लोग मिलकर किया है."- अमरजीत सिंह, ग्रामीण

"सिर्फ 7 तालाब बना है, बांध एक भी नहीं बना है. ब्लॉक और मुखिया प्रतिनिधि की मिली भगत का नतीजा है."- प्रेम कुमार, ग्रामीण

आरटीआई से बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

"मेरा घर मानपुर में है. कुछ नहीं बना है. 7 तालाब बना है. जो काम कर रहा है, वही बताएगा. विभाग की मिलीभगत है."- परशुराम प्रसाद, ग्रामीण

क्या है मनरेगा योजना?: मनरेगा (MNREGA), जिसका पूरा नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' है, भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू की गई एक रोजगार गारंटी योजना है. यह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है.

इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के कम से कम एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के सवैतनिक रोजगार की कानूनी गारंटी देती है. 'अकुशल शारीरिक श्रम' इसमें शामिल है, जैसे कि तालाब खोदना, सड़क बनाना या बांध निर्माण. यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है.

