'सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, इस बार लगेगा जीत का छक्का' बोले नवल किशोर यादव
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी एमएलसी कैंडिडेट नवल किशोर यादव ने इस बार जीत का छक्का लगाने का दावा कर दिया है. रिपोर्ट-कृष्णनदंन
Published : October 23, 2026 at 2:57 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के बैठे हुए सदस्य नवल किशोर यादव अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं. पटना के राजवंशी नगर स्थित डीएवी स्कूल में मतदान करने के बाद उन्होंने दावा किया कि इस बार उनकी जीत का छक्का लगने जा रहा है और कोई प्रत्याशी उनके टक्कर में नहीं है.
तीस साल से शिक्षकों का अटूट समर्थन
नवल किशोर यादव ने कहा कि पटना के शिक्षक उन्हें प्रेम करते हैं. पिछले पांच टर्म यानी तीस साल से वे लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार भी उनकी जीत तय है. शिक्षकों का उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस बार जीत का छक्का लगेगा और गेंद पवेलियन में बहुत दूर तक जाएगी.
विरोधियों की जमानत जब्त होने का दावा
भाजपा प्रत्याशी ने स्पष्ट किया कि दूसरे सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी और उनकी जीत हर बार से बड़ी होगी. शिक्षकों का जो समर्थन उन्हें मिल रहा है, उसी के कारण विरोधी प्रत्याशी बौखलाए हुए हैं और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं.
पैसे बांटने के आरोप पर तंज
कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा चुनाव में पैसे बांटने के आरोप पर नवल किशोर यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यही वे लोग हैं जो उन्हें लिट्टी बेचने वाला कहते हैं. लिट्टी बेचने वाले के पास इतना पैसा कहां से आएगा. उनकी जीत सुनिश्चित देखकर विरोधी बौखला गए हैं. जिन्हें हार नजर आने लगी है, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा है.
"विरोधी चाहते हैं कि मेरे पर ब्लेम लगाकर अपना उल्लू सीधा कर लें. लेकिन शिक्षक मुझे तीस वर्षों से जानते हैं. किसी लफंदर के कहने से मुझे कुछ नहीं होने वाला है और शिक्षक किसी लफंदर को चुनने वाले नहीं हैं."-नवल किशोर यादव, बीजेपी एमएलसी कैंडिडेट, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
आरजेडी प्रत्याशी पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा
राजद प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार के यहां बीती रात हुई पुलिस कार्रवाई के बाद यह आरोप लगाया गया कि यह उनके इशारे पर हुआ. इस पर नवल किशोर यादव ने तंज करते हुए पूछा कि क्या वे बिहार के डीजीपी हैं कि उनके इशारे पर पुलिस काम करेगी. चुनाव में कुल अठारह प्रत्याशी खड़े हैं और उनके छोड़कर बाकी किसी के यहां पुलिस कार्रवाई नहीं हुई.
शिक्षक समझदार, सहानुभूति का खेल नहीं चलेगा
राजद प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ गलत किए होंगे तभी पुलिस का एक्शन हुआ है. अपनी गलती छुपाने और हार देखकर उन पर आरोप लगाकर शिक्षकों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन शिक्षक समझदार हैं और जानते हैं कि उन्हें किसे चुनना है.
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