ETV Bharat / state

'सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, इस बार लगेगा जीत का छक्का' बोले नवल किशोर यादव

नवल किशोर यादव ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के बैठे हुए सदस्य नवल किशोर यादव अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं. पटना के राजवंशी नगर स्थित डीएवी स्कूल में मतदान करने के बाद उन्होंने दावा किया कि इस बार उनकी जीत का छक्का लगने जा रहा है और कोई प्रत्याशी उनके टक्कर में नहीं है.

तीस साल से शिक्षकों का अटूट समर्थन