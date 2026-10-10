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'शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं..' संजय झा का अनंत सिंह पर हमला, बोले- 'पूरी ताकत से चुनाव में जुटें कार्यकर्ता'

संजय झा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा का एक होलिया बयान सियासी गलियारों में तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने पार्टी नेताओं को पूरी ताकत से चुनाव में जुटने का निर्देश देते हुए, बिना नाम लिए बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह पर निशाना साधा है.

'पूरी ताकत से चुनाव में जुटें'