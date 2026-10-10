'शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं..' संजय झा का अनंत सिंह पर हमला, बोले- 'पूरी ताकत से चुनाव में जुटें कार्यकर्ता'
अनंत सिंह को मनाने की सारी कवायद फीकी पड़ने के बाद संजय झा ने बिना नाम लिए छोटे सरकार पर हमला किया. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 10, 2026 at 11:00 AM IST
पटना : बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा का एक होलिया बयान सियासी गलियारों में तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने पार्टी नेताओं को पूरी ताकत से चुनाव में जुटने का निर्देश देते हुए, बिना नाम लिए बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह पर निशाना साधा है.
'पूरी ताकत से चुनाव में जुटें'
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर हो रहे आगामी चुनाव को लेकर पटना में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की. संजय झा ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस चुनाव को हल्के में न लिया जाए. उन्होंने 'पटना स्नातक' सीट से एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार और 'पटना शिक्षक' सीट से नवल किशोर यादव की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के सभी विंग को पूरी ताकत झोंकने को कहा है.
संजय झा का अनंत सिंह पर हमला
नीतीश संवाद कार्यक्रम के दौरान संजय झा ने बिना नाम लिए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर जोरदार हमला बोला. संजय झा ने कहा, "जो लोग आजकल घूम रहे हैं, उनका शिक्षा और शिक्षक समाज से कभी कोई लेना-देना नहीं रहा है." इस बयान को सीधे तौर पर अनंत सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अनंत सिंह खुद भी कई मंचों पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि वे पढ़े-लिखे नहीं हैं.
''जनता ने एनडीए सरकार को अपना मैंडेट दिया है. जो लोग घूम रहे हैं उनका शिक्षा से कोई मतलब तो रहा नहीं है. यहां जितने भी लोग आए हुए हैं वो पटना स्नातक और पटना शिक्षक के प्रत्याशी नीरज कुमार और नवल किशोर यादव जी को पूरा जोर लगाकरके एनडीए के प्रत्याशी को जिताइये.''- संजय झा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष
'जीत-हार से बहुमत नहीं बदलेगा पर मनोबल जरूरी'
फरक्का जलसंधि को लेकर आयोजित 'नीतीश संवाद' कार्यक्रम में बोलते हुए संजय झा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव का महत्व समझाया. उन्होंने कहा कि इन 8 सीटों के नतीजों से बिहार की एनडीए सरकार की स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही प्रचंड बहुमत है. हालांकि, उन्होंने सचेत किया कि इन चुनावों के नतीजों का असर सरकार के मनोबल पर पड़ता है. नीतीश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, उसे जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी है.
क्यों बागी हुए अनंत सिंह?
दरअसल, अनंत सिंह जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार और प्रवक्ता नीरज कुमार का खुलकर विरोध कर रहे हैं. अनंत सिंह इस सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी 'जन सुराज' के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए जमीन पर माहौल बना रहे हैं. शिक्षा और शिक्षक कोटे की सीट पर एक बाहुबली छवि के नेता द्वारा जेडीयू उम्मीदवार का विरोध किए जाने के कारण ही संजय झा को यह कड़ा बयान देना पड़ा है.
ललन सिंह की मध्यस्थता भी फेल?
इस सियासी विवाद को शांत करने के लिए जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने पर्दे के पीछे से काफी कोशिशें की थीं. पहले पार्टी के स्थानीय नेताओं ने अनंत सिंह को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी उनसे सीधे बातचीत कर नीरज कुमार का विरोध न करने की सलाह दी थी. हालांकि, तमाम मान-मनौव्वलों के बावजूद अनंत सिंह अपने फैसले पर अड़े हुए हैं, जिसने अब जेडीयू बनाम अनंत सिंह के इस विवाद को और बड़ा बना दिया है.
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