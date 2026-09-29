Bihar MLC Election: विधान परिषद की आठ सीटों पर आज से शुरू होगा नॉमिनेशन, इस दिन होगी वोटिंग
बिहार विधान परिषद के 8 सीटों पर चुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन का काम शुरू हो जाएगा. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 29, 2026 at 10:09 AM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक श्रेणी की आठ सीटों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है. इन सीटों पर चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शेड्यूल घोषित कर दिया है. 29 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके साथ नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. 6 अक्टूबर नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है, 7 अक्टूबर को जांच होगी, 9 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना व परिणाम की घोषणा होगी.
आठ सीटों पर मौजूदा सदस्यों की सूची
पटना स्नातक से नीरज कुमार, दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार, तिरहुत स्नातक से बंशीधर बृजवासी, कोसी स्नातक से डॉ. एनके यादव, पटना शिक्षक से नवल किशोर यादव, दरभंगा शिक्षक से मदन मोहन झा, तिरहुत शिक्षक से संजय कुमार सिंह और सारण शिक्षक से आफाक अहमद के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं. ये सभी आठों मौजूदा एमएलसी इस बार भी चुनाव मैदान में हैं.
राजद समेत दलों ने उम्मीदवार घोषित किए
राजद ने आठ में से छह सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. महागठबंधन में कुछ सीटों पर खींचतान भी दिख रही है. कांग्रेस ने दरभंगा शिक्षक से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीटिंग एमएलसी मदन मोहन झा को दोबारा मैदान में उतारा है, जबकि तिरहुत शिक्षक से सीपीआई के प्रोफेसर संजय कुमार सिंह फिर चुनाव लड़ रहे हैं. इन दोनों सीटों पर राजद ने उम्मीदवार नहीं दिया है.
मैदान में प्रशांत किशोर की जन सुराज
विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज एमएलसी चुनाव में अपनी ताकत आजमाने जा रही है. पार्टी ने आठों सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं. तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों से पहले नामित दो उम्मीदवारों के चुनाव न लड़ने के कारण नए नाम तय करने पड़े. सारण शिक्षक से आफाक अहमद इस बार जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.
जदयू और भाजपा के उम्मीदवार, एनडीए में भी चुनौतियां
जदयू ने चार सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं. पटना स्नातक में पार्टी के विधायक अनंत सिंह ने नीरज कुमार का विरोध करते हुए जन सुराज के अनुज सिंह का समर्थन किया है, जिससे यह सीट दिलचस्प हो गई है. भाजपा ने भी चार सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं. एनडीए एकजुट चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, लेकिन बागियों के कारण कुछ सीटों पर मुश्किलें बढ़ गई हैं. सर्वेश कुमार इस बार भाजपा के टिकट पर दरभंगा स्नातक से चुनाव लड़ रहे हैं.
फिर से मैदान में सीटिंग एमएलसी
बीजेपी के नवल किशोर यादव, जदयू के नीरज कुमार, कांग्रेस के मदन मोहन झा, सीपीआई के संजय कुमार सिंह तथा निर्दलीय आफाक अहमद, बंशीधर बृजवासी और सर्वेश कुमार सभी चुनाव मैदान में हैं. बंशीधर बृजवासी तिरहुत स्नातक से एक बार फिर निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं.
दिलचस्प मोड़ पर चुनाव
इन आठ सीटों पर विभिन्न दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर की संभावना है. महागठबंधन और एनडीए दोनों तरफ से दावेदारी मजबूत है, वहीं जन सुराज नई चुनौती के रूप में उभर रही है. पटना स्नातक समेत कई क्षेत्रों में आंतरिक मतभेद चुनाव को और रोचक बना रहे हैं. मतदान 23 अक्टूबर को होगा और नतीजे 27 अक्टूबर को सामने आएंगे.
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