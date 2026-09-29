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Bihar MLC Election: विधान परिषद की आठ सीटों पर आज से शुरू होगा नॉमिनेशन, इस दिन होगी वोटिंग

बिहार MLC चुनाव नामांकन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक श्रेणी की आठ सीटों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है. इन सीटों पर चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शेड्यूल घोषित कर दिया है. 29 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके साथ नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. 6 अक्टूबर नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है, 7 अक्टूबर को जांच होगी, 9 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना व परिणाम की घोषणा होगी.