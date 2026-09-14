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Bihar MLC Election: अनंत सिंह के बागी तेवर से मुश्किल में JDU, जानिए किसे होगा फायदा और नुकसान?

बिहार विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह के बागी तेवर का क्या असर होगा. किसे नुकसान और किसे फायदा? रिपोर्ट-अविनाश कुमार

Bihar MLC Elections 2026
मोकामा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2026 at 12:50 PM IST

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पटना: बिहार में विधान परिषद की आठ सीटों पर चुनाव होने हैं. इसमें पटना शिक्षक और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव भी होना है. यह चुनाव इस समय सबसे अधिक चर्चा में बना हुआ है. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अनंत सिंह ने बागी तेवर अपना लिए हैं. अनंत सिंह ने अनुज सिंह को पटना स्नातक क्षेत्र से अपना समर्थन दिया है. अनुज सिंह वही हैं, जो विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी से नवादा से चुनाव लड़े थे.

जदयू की मनाने की कोशिश फेल

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक बुलाकर अनंत सिंह को मनाने की कोशिश की है. लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें पार्टी को सफलता नहीं मिली है. अब एक और बैठक बुलाई जाएगी और उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया जाएगा. इसके बाद क्या होगा, इसकी लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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नीरज कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीन बार चुनाव जीत चुके हैं. अब वह चौथी बार फिर से मैदान में हैं. राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यदि अनंत सिंह की चुप्पी नहीं टूटी तो नीरज कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

बदला लेना चाहते हैं अनंत सिंह

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है. जब विधानसभा चुनाव में मोकामा से अनंत सिंह को पार्टी ने टिकट दिया था तो नीरज कुमार ने अपनी नाराजगी जताई थी. दोनों के बीच लगातार बयानबाजी भी होती रही है. अब नीरज कुमार चुनाव लड़ रहे हैं तो अनंत सिंह उसका बदला लेना चाहते हैं.

नेताओं की बैठक रही बेअसर

अनंत सिंह को मनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बैठक भी की थी. इस बैठक में अनंत सिंह को ही बुलाया गया था. विधायक दल के नेता सरवन कुमार और खुद नीरज कुमार भी बैठक में मौजूद थे. लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अनंत सिंह अभी तक माने नहीं हैं.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

ललन सिंह की चुप्पी के सियासी मायने

सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के खास माने जाने वाले नीरज कुमार का पेंच फंसने के बाद भी ललन सिंह अब तक चुप्पी साधे हुए हैं. ललन सिंह का अनंत सिंह के साथ बेहतर संबंध है. अभी हाल में दोनों क्षेत्र में एक साथ घूमते भी नजर आए थे. नीतीश कुमार के खास और विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक संजय गांधी कहते हैं कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है.

"पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है. ललन सिंह की चुप्पी पर संजय गांधी का कहना है कि वे बड़े नेता हैं और समय आने पर जरूरत होगी तो बोलेंगे." -संजय गांधी, सदस्य, विधान परिषद, जदयू

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अनंत सिंह (ETV Bharat)

राजद ने चला कुर्मी कार्ड

सबसे चौंकाने वाला फैसला राजद ने लिया है. राजद ने 8 विधान परिषद सीटों में से 6 पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. राजद ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दिलीप कुमार को उतारकर लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है. दिलीप कुमार कुर्मी समाज से आते हैं जिसे जदयू का कोर वोट बैंक माना जाता है.

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी बड़ा गेम

केवल पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से ही राजद ने जदयू की मुश्किल नहीं बढ़ाई है. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के पूर्व विधायक डॉ. संजीव को उतारकर बीजेपी की भी मुश्किल बढ़ा दी है. डॉ. संजीव भूमिहार समाज से आते हैं. वह 2025 विधानसभा चुनाव में जदयू छोड़कर राजद के टिकट पर परबत्ता से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे. अब तेजस्वी ने उन्हें उतारकर बड़ा गेम किया है. इसके साथ ही दरभंगा स्नातक से अनिल कुमार झा को उतारकर ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश की है.

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जदयू वैठक में नेता (ETV Bharat)

महागठबंधन में भी दिखी दरार

तेजस्वी यादव के आठ में से 6 उम्मीदवारों की घोषणा करने से महागठबंधन में भी बयानबाजी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने इस फैसले पर अपनी भारी नाराजगी जताई है. कांग्रेस ने एक तरह से गठबंधन टूटने तक की बात कह दी है. कांग्रेस ने राजद को बीजेपी की बी टीम बताया है.

"आरजेडी इस समय बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है. पहले भी राजद के फैसलों के कारण कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो चुकी है. अब हम लोग भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने के लिए अपनी पार्टी नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं." -आशित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, कांग्रेस

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एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर रणधीर कुमार का कहना है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद एनडीए के लिए विधान परिषद के 8 सीटों का चुनाव जीतना प्रतिष्ठा की बात बन गई है. लेकिन, एनडीए के अंदर ही कई सीटों पर बागियों ने मुश्किल बढ़ा दी है.

"यदि ललन सिंह और नीतीश कुमार मिलकर अनंत सिंह को मना भी लेंगे, तब भी नीरज कुमार के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला है. प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत के साथ चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे. केवल पटना स्नातक ही नहीं बल्कि सभी आठों सीटों पर इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है." -रणधीर कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

धनबल और वोटरों को जुटाने की चुनौती

विशेषज्ञ कहते हैं कि, जहां महागठबंधन में एकजुटता नहीं है और राजद ने बिना कोई बैठक किए 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं एनडीए के अंदर बागी मुश्किल बढ़ा रहे हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वोटरों की संख्या सीमित होती है. धनबल के साथ जो वोटर को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में सफल रहेंगे, सफलता उन्हीं को मिलेगी.

राजद का नया जातीय समीकरण

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि "विधान परिषद के इस चुनाव में जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश हो रही है. राजद ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भूमिहार उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं नीरज कुमार के खिलाफ पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुर्मी उम्मीदवार उतार दिया है. दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से ब्राह्मण उम्मीदवार दिया है."

इस बार की लड़ाई एनडीए के लिए आसान नहीं होने वाली है क्योंकि प्रशांत किशोर के आने से एनडीए के लिए प्रत्येक सीट पर चुनौती बढ़ी है. एनडीए की तरफ से वैसे उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी गई है और केवल कुछ सीटों पर पेंच फंसा है. वहीं प्रशांत किशोर की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं और सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है.

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