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Explainer: नीतीश कुमार की JDU में सब ठीक नहीं? ललन सिंह और बगावत, समझिये 'अनंत कथा'

"ललन बाबू कल अपना जो पार्टी ने कहा था और उन्होंने जो पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो सकता था, उन्होंने किया है. बस अभी इतना ही."- संजय कुमार झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड

बैकफुट पर जेडीयू नेतृत्व! ललन सिंह के बगावती तेवर का नतीजा जेडीयू के शीर्ष नेताओं को बखूबी पता है. शायद यही वजह है कि ललन के बयान के बाद पार्टी में खामोशी छा गई है. कल तक अनंत सिंह पर बोलने वाले नेता अब बोलने से बच रहे हैं. वहीं, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी फिलहाल विवाद को आगे ना बढ़ाते हुए बचाव में यह बयान दे दिया कि ललन सिंह ने पार्टी हित में जो संभव था, वह किया.

अनंत सिंह के साथ ललन सिंह नीरज कुमार का विरोध और जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट अनुज सिंह के लिए अनंत सिंह का प्रचार करना भले ही ललन सिंह को अटपटा नहीं लगता हो लेकिन उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा था कि अनंत सिंह गलत काम कर रहे हैं. स्थिति से निपटने के लिए ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने नीतीश कुमार के साथ बातचीत के बाद ललन सिंह को जिम्मेदारी दी थी लेकिन ललन सिंह ने अनंत सिंह से बातचीत के बाद नीरज कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा किया है. संभवत: उमेश कुशवाहा के बयान से भी ललन सिंह खफा हैं.

"क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया तो होगी. ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है. दोनों हाथ को सटाना पड़ता है. जब उनके (अनंत सिंह) खिलाफ प्रचार हो रहा था, तो उस समय पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी. प्रदेश की पार्टी से ये चूक हुई."- राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री

ललन सिंह के तेवर से जेडीयू में टेंशन अनंत सिंह को मनाने की बजाय ललन सिंह ने जो बयान दिया है, उससे उनके बगावती तेवर साफ दिख रहे हैं. असल में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह ने मोर्चा खोल रखा है. ऐसे में संजय झा ने उनको मनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को दी थी लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है. उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह 2025 के विधानसभा चुनाव में नीरज ने मोकामा सीट पर अनंत के खिलाफ काम किया था.

संजय झा के साथ ललन सिंह (ETV Bharat)

विजय चौधरी का गोलमोल जवाब

ऐसे में सवाल है कि ललन सिंह एमएलसी चुनाव में नीरज कुमार के लिए प्रचार करेंगे या नहीं? इस सवाल पर जेडीयू खुलकर बोलने से बच रहे हैं. उप-मुख्यमंत्री विजय चौधरी कहते हैं, 'चुनाव प्रचार में कौन जाएगा नहीं जाएगा, यह पार्टी तय करेगी. आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि मैं जाऊंगा कि नहीं.'

पहले भी दिखाए थे बगावती तेवर

वैसे यह पहला मौका नहीं है, जब ललन सिंह ने तेवर कड़े किए हैं. आरसीपी सिंह के साथ ललन सिंह का विवाद किसी से छिपा नहीं है. उससे पहले नीतीश कुमार के साथ भी जब एक बार विवाद हुआ तो उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया. बाद में फिर से पार्टी में उनकी वापसी हुई. आरसीपी सिंह के जाने के बाद 29 दिसंबर 2023 को ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. चर्चा थी कि उन पर नीतीश कुमार का दबाव है.

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (ETV Bharat)

अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा

वहीं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने कहा था, 'लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं. ऐसे में संगठन का काम ठीक से नहीं देख पाएंगे. दो जिम्मेदारी निभाना उनके लिए संभव नहीं होगा.' हालांकि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई और वह जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री बन गए.

जेडीयू में खेमेबाजी

नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बाद में उन्होंने संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी. सब ठीक चल रहा था लेकिन इस साल नीतीश ने अचानक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी. इसके साथ नीतीश के बेटे निशांत की पार्टी में एंट्री हो गई है और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है. उन्हें पार्टी का भविष्य बताया जा रहा है. हालांकि ये माना जाता है कि पार्टी में तमाम बड़े फैसले संजय झा लेते हैं. इस वजह से खेमेबाजी का भी खूब जिक्र होता रहता है.

जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

संजय बनाम ललन गुट?

अभी हाल ही में जेडीयू विधानमंडल दल की अहम बैठक हुई थी. जिसमें कुछ विधायकों ने ललन सिंह के नहीं आने पर सवाल उठाए थे. इसे भी गुटबाजी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि वह बैठक संजय झा की पहल पर ही आयोजित की गई थी. हालांकि बाद में ये सफाई दी गई कि बैठक विधायक और विधान पार्षदों को विधायकी कार्यों के प्रशिक्षण के लिए थी.

नीतीश कुमार और ललन सिंह (ETV Bharat)

आरजेडी का तंज

जेडीयू में जारी अंतर्कलह के बाद आरजेडी को हमले का मौका मिल गया है. मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि ललन सिंह के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि जेडीयू के अंदर घमासान मचा है और यह शांत होने वाला नहीं है. वह ये भी दावा करते हैं कि ये आग अभी और बढ़ेगी.

क्या कहते हैं जानकार?

असल में लड़ाई जेडीयू के अंदर वर्चस्व की है. संजय झा और ललन सिंह के बीच द्वंद युद्ध चल रहा है. संजय झा भी केंद्र में मंत्री बनना चाह रहे हैं, जबकि ललन सिंह उनको केंद्र में मंत्री बनने नहीं देंगे. ललन सिंह ऐसे नेता हैं, जिनके बारे में अनुमान लगाना आसान नहीं है. कब किसके साथ चले जाएंगे, कब किसका विरोध कर देंगे, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है.

'संजय झा-ललन सिंह में अदावत'

वे बताते हैं कि आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री थे और ललन सिंह को उन्होंने मंत्री नहीं बनने दिया तो आरसीपी सिंह का क्या हाल हुआ, किसी से छिपा नहीं है. जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में आता है, वह खुद केंद्र में मंत्री बनना चाहता है. पहले आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने, फिर ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो खुद मंत्री बन गए. अब संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और चाहते हैं केंद्रीय मंत्री बनना. असली लड़ाई इसी को लेकर है. एमएलसी चुनाव के रिजल्ट के बाद या मामला और तूल पकड़ेगा, यह तय है.

संजय झा और ललन सिंह (ETV Bharat)

"जेडीयू नेतृत्व की ओर से ललन सिंह को अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच जो विवाद चल रहा था, उसे सुलझाने के लिए कहा गया था लेकिन ललन सिंह का जिस प्रकार से बयान आया अनंत सिंह के पक्षकार के रूप में दिख रहे थे. अनंत सिंह का बचाव करते हुए नीरज कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया. सबको पता है कि संजय झा और ललन सिंह के नाम पर पार्टी में पावर की लड़ाई चल रही है और पहली बार नीतीश कुमार बेबस नजर आ रहे हैं."- केके लाल, राजनीतिक विशेषज्ञ

नीतीश कुमार के साथ नीरज कुमार (ETV Bharat)

चुनाव बाद बढ़ेगा पावर गेम

बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है. 23 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 27 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा. अगर रिजल्ट जेडीयू के लिहाजा से अच्छा रहा तो निशांत कुमार के साथ संजय झा की स्थिति पार्टी में मजबूत होगी लेकिन यदि नतीजे खराब हुए तो निशांत और संजय झा पर सवाल उठेगा और इस मौके को ललन सिंह जाया नहीं होने देंगे.

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