Explainer: कैसे होता है MLC चुनाव, कौन करता है वोट.. मतदान में 'वरीयता' क्यों अहम?
बिहार में MLC चुनाव कैसे होता है, क्या है प्रक्रिया और कौन इसके मतदाता होते हैं? रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 22, 2026 at 8:29 PM IST
पटना: 23 अक्टूबर को बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4-4 सीटें शामिल हैं. बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 हैं. इन सीटों के लिए पांच तरह से चयन होता है. इनका चयन अप्रत्यक्ष रूप से होता है. यानी आम मतदाता इनके सदस्यों को वोट नहीं करते हैं. इनकी चुनाव प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प होती है.
क्या है विधान परिषद?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन और समाप्ति से संबंधित प्रावधान हैं, जबकि संरचना से संबंधित प्रावधान का जिक्र अनुच्छेद 171 में है. इसे राज्य विधानमंडल का उच्च सदन माना जाता है. राज्यसभा की तरह ही यह कभी भंग नहीं हो सकता. सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल पर एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं. सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए.
किन राज्यों में विधान परिषद?
भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद हैं. इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है. अधिकतम संख्या संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम संख्या 40 (अपवाद को छोड़कर) हो सकती है.
बिहार में 75 विधान परिषद सदस्य
बिहार विधान परिषद का गठन से लेकर अब तक सदस्यों की संख्या घटती-बढ़ती रही है. झारखंड बनने से पहले तक विधान परिषद में 96 सदस्य होते थे लेकिन झारखंड बनने के बाद यह संख्या घटी और 75 रह गई है. हालांकि जब ताराकांत झा विधान परिषद के सभापति बने तो उन्होंने सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तत्कालीन नीतीश सरकार को दिया था. नीतीश ने सदस्यों की संख्या बढ़ाने का आश्वासन भी दिया था लेकिन एक दशक से अधिक समय हो गया, उस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया.
पांच तरीके से चयन होता है चुनाव
बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है. जिसमें से 27 सदस्य बिहार विधानसभा से निर्वाचित होते हैं. 6 सदस्य शिक्षक और 6 सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं. 24 सदस्य स्थानीय प्राधिकार से और 12 सदस्य राज्यपाल से मनोनीत होते हैं. विधान परिषद के चुनाव में हर चुनाव में वोटर भी अलग-अलग होते हैं. हर बार चुनाव में वोटर लिस्ट नए ढंग से तैयार किया जाता है.
विधानसभा कोटे से 27 सदस्य
सबसे अधिक एक तिहाई यानी 27 सदस्यों का चयन बिहार विधानसभा के सदस्य करते हैं. इसके लिए चुनाव होता है और जिस दल के पास सबसे अधिक विधायकों की संख्या होती है, उनके सदस्यों की संख्या भी अधिक होती है. चुनाव लड़ने के लिए किसी भी आदमी के पास 10 विधायकों का समर्थन होना चाहिए, जो प्रस्तावक बन सके. राज्यपाल कोटे के 12 सदस्यों को छोड़ दें तो 63 सदस्यों का चयन चुनाव के माध्यम से ही होता है लेकिन यह अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है.
स्थानीय प्राधिकार से 24 सदस्य
24 सदस्यों का चयन स्थानीय पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से किया जाता है. इसमें संबंधित निकाय निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला पंचायत सदस्य या फिर नगर निगम या नगर पालिका के चुने हुए प्रतिनिधि जैसे कि मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद, नगर परिषद और नगर पंचायत के पार्षद अध्यक्ष भी चुनाव लड़ सकते हैं.
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 6 सदस्य
विधान परिषद की 6 सदस्यों का चयन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से होता है. इसके लिए चुनाव होता है और स्नातक ही वोटर हो सकते हैं. स्नातक वोटर वो होते हैं, जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली हो और साथ ही उन्होंने फॉर्म 18 भरकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो. कैंडिडेट का भी ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसे पढ़े-लिखे का चुनाव कहा जाता है, क्योंकि वोटर भी पढ़ा लिखा होता है और कैंडिडेट भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है. इसी कोटे से पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी स्नातक सीट के लिए 23 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है.
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 6 सदस्य
विधान परिषद के 6 सदस्यों का चयन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी होता है. इसके लिए भी चुनाव होता है और शिक्षक ही वोटर होते हैं. वोटर होने के लिए माध्यमिक स्कूल या उससे ऊपर के संस्थान (हाईस्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे शिक्षक, जिनकी नियुक्ति कम से कम 3 साल हो गई हो) का शिक्षक होना जरूरी है. नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 19 भरा जाना अनिवार्य है. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हाई स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के अलावे डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर भी चुनाव लड़ सकते हैं.
इसे भी पढ़े-लिखे का चुनाव कहा जाता है क्योंकि शिक्षक वोटर होते हैं और कैंडिडेट भी आमतौर पर शिक्षक ही होते हैं. 23 अक्टूबर को जिन 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहे हैं, उनमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण की सीट शामिल है.
राज्यपाल कोटे से 12 सदस्यों का मनोनयन
12 विधान परिषद के सदस्यों का चयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है. इसमें किसी तरह का चुनाव नहीं होता है. राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल मनोनीत करते हैं. वैसे तो प्रावधान कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता क्षेत्र से प्रतिष्ठित लोगों को लेने का है लेकिन राजनीतिक दल इसका शायद ही ख्याल रखते हैं.
अभी हाल ही में दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनका चयन राज्यपाल के मनोनयन से ही हुआ है. वह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं. मंत्री पद बचाने के लिए उन्हें राज्यपाल के माध्यम से मनोनीत किया गया. राजपाल कोटे से मनोनयन के लिए जो मानदंड तय है, उसमें कहीं भी दीपक प्रकाश फिट नहीं बैठते हैं. 12 मनोनीत सदस्यों में कई सदस्य ऐसे हैं, जिनका संबंध सीधे तौर पर कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता क्षेत्र से नहीं है.
शिक्षक और स्नातक की 4-4 सीटों पर चुनाव
23 अक्टूबर को बिहार में 8 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4-4 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. इनमें पटना, दरभंगा और तिरहुत की शिक्षक और स्नातक सीट के अलावे कोसी स्नातक निर्वाचन और सारण शिक्षक स्नातक निर्वाचन सीट शामिल है.
आम चुनाव से कितना अलग?
विधान परिषद के संसदीय कार्य के विशेषज्ञ भैरव दास बताते हैं कि विधान परिषद चुनाव में भी आम चुनाव की तरह ही उम्मीदवार खड़े होते हैं लेकिन इसमें वोटर की संख्या कम होती है. बहुत से बहुत प्रखंड स्तर तक बूथ बनता है. लोकसभा और विधानसभा की तरह इसमें बूथ नहीं बनाए जाते हैं. दूसरे चुनाव से इसकी वोटिंग प्रक्रिया भी अलग होती है. इसमें वैलेट पेपर से वोटिंग होती है और प्रेफरेंशियल वोट होता है.
भैरव दास कहते हैं, 'अगर किसी प्रत्याशी को वोट डालना है तो उसके सामने एक, फिर दूसरे को डालना है तो उसके सामने दो लिखना होगा और इसी तरह तीसरा प्रेफरेंशियल वोट वैलेट पेपर पर इंडिकेट करना होगा.'
कैसे होता है चुनाव?
शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में तय वोटर को अपनी पहली दूसरी और तीसरी वरीयता के अनुसार वोट करना होता है. पहली वरीयता के लिए वोट का कोटा तय है. यदि कोई उम्मीदवार पहले वरीयता का वोट उतना पा लेता है तो वह चुनाव जीत लेता है. यदि किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटे से अधिक प्रथम वरीयता वोट मिलता है तो उसके अतिरिक्त वोट उसकी दूसरी वरीयता के आधार पर उन उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं.
ऐसा भी कई बार होता है कि प्रथम वरीयता का तय कोटा कोई भी उम्मीदवार छू नहीं पता है. वैसे में सबसे कम प्रथम वरीयता वोट पाने वाले उम्मीदवार को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और उसके मत पत्रों पर दर्ज दूसरी वरीयता के वोटों को संबंधित शेष उम्मीदवारों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है. यह प्रक्रिया तब तक चलती है, जब तक कि प्रथम वरीयता का आवश्यक कोटा किसी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं हो जाए.
मतगणना की प्रक्रिया जटिल
यदि द्वितीय दूसरी वरीयता से यह तय नहीं होगा तो फिर तीसरी वरीयता के वोट को काउंट किया जाता है और उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है. इसी कारण स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की काउंटिंग की प्रक्रिया काफी लंबी चलती है और काफी समय लगता है.
"स्नातक और शिक्षक निर्वाचन चुनाव की काउंटिंग थोड़ी सी क्लिष्ट है. दूसरे चुनाव से पूरी तरह अलग है. पहले प्रीफरेंस वाला जो वोट है, उसका पहले काउंटिंग किया जाता है फिर दूसरे प्रीफरेंस के वोट की काउंटिंग होती है यदि जरूरत हुई तब."- भैरव दास, विधान परिषद के संसदीय कार्य के विशेषज्ञ
वरीयता के आधार पर काउंटिंग क्यों?
इस सवाल का जवाब देते हुए वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ कहते हैं कि असल में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कम होती है. जिस वजह से वोटिंग भी कम होती है. ऐसे में निष्पक्षता के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है. यदि प्रथम वरीयता में उम्मीदवार विजय नहीं हुआ तो फिर दूसरी वरीयता तक की काउंटिंग होती है और उसमें भी फाइनल नहीं हुआ तो फिर तीसरी वरीयता की काउंटिंग की जाती है.
वोट देने में 'अतिरिक्त सावधानी' जरूरी
वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ कहते हैं कि इस चुनाव में सबसे खास बात होती है कि वोटर वरीयता के आधार पर वोट करते हैं और काउंटिंग भी उसी के आधार पर होती है. वोटर को 'ब्लू पेन' से पेपर पर वोट करना होता है. वह अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह के चुनाव का जिक्र करते हुए कहते हैं, 'उस समय गोलघर स्थित कन्या विद्यालय में काउंटिंग हो रही थी तो एक दिन में उसकी काउंटिंग पूरी नहीं हुई. दूसरे दिन शाम तक काउंटिंग चलती रही. उस समय भी अनंत सिंह पूरी टीम के साथ काउंटिंग केंद्र के बाहर डटे रहे.'
"इस चुनाव की खास बात ये है कि यह प्रबंधन का चुनाव होता. आम चुनाव से अलग इसमें वोट प्रबंधन बेहद अहम हो जाता. इसमें कास्ट और अन्य समीकरण कम मायने रखते हैं. वोटर कम होते हैं और पढ़े-लिखे होते हैं. वरीयता के आधार पर वोट पड़ते हैं."- भोलानाथ, वरिष्ठ पत्रकार
कौन होते हैं मतदाता?
शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में वोटर काफी शिक्षित और जागरूक होता है. शिक्षक निर्वाचन के लिए माध्यमिक से ऊपर के शिक्षक ही वोटर होते हैं. साथ ही उनकी नियुक्ति का समय कम से कम 3 साल पूरा हो जाना चाहिए. इसी तरह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी मतदाता को नवंबर तक की तिथि तय की गई है. चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें उस पेरीफेरी में जहां चुनाव हो रहा है, स्थापित कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल पूरा होना चाहिए.
सीट खाली होने पर उपचुनाव
वैसे तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है लेकिन अगर किसी विधान पार्षद का निधन हो जाता है या फिर वह इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में लोकसभा और विधान सभा की तरह ही उपचुनाव होता है. हर 2 साल पर विधान परिषद की एक तिहाई सीट खाली होती है, जिसके लिए चुनाव कराए जाते हैं. बिहार में इस बार शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में सभी सीटिंग विधान पार्षद मैदान में हैं. 23 अक्टूबर को उनका भाग्य वैलेट में बंद हो जाएगा और 27 को परिणाम आएगा.
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