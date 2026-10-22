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Explainer: कैसे होता है MLC चुनाव, कौन करता है वोट.. मतदान में 'वरीयता' क्यों अहम?

बिहार विधान परिषद चुनाव ( ETV Bharat )

पटना: 23 अक्टूबर को बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4-4 सीटें शामिल हैं. बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 हैं. इन सीटों के लिए पांच तरह से चयन होता है. इनका चयन अप्रत्यक्ष रूप से होता है. यानी आम मतदाता इनके सदस्यों को वोट नहीं करते हैं. इनकी चुनाव प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प होती है.

क्या है विधान परिषद?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन और समाप्ति से संबंधित प्रावधान हैं, जबकि संरचना से संबंधित प्रावधान का जिक्र अनुच्छेद 171 में है. इसे राज्य विधानमंडल का उच्च सदन माना जाता है. राज्यसभा की तरह ही यह कभी भंग नहीं हो सकता. सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल पर एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं. सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए.