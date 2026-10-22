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Bihar MLC Election: 8 सीटों के लिए कल वोटिंग, पटना स्नातक बनी हॉट सीट

विधान परिषद की 8 सीटों के लिए कल वोटिंग ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर शुक्रवार 23 अक्टूबर को मतदान होगा. चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सबकी नजरें स्नातक और शिक्षक मतदाताओं पर टिकी हैं. चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की इन सीटों पर कुल 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि 5 लाख 32 हजार मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

पटना स्नातक सीट हॉट

इस चुनाव में पटना स्नातक सीट सबसे हॉट सीट बनकर उभरी है. एनडीए ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है, वहीं महागठबंधन के घटक दल कई सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. दूसरी ओर, प्रशांत किशोर की जन सुराज ने भी अपने उम्मीदवारों के जरिए मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. बिहार विधान परिषद के लिए कल 8 सीटों पर मतदान (ETV Bharat) पटना स्नातक सीट पर सबकी नजर विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर सियासी दलों की खास नजर है. इस सीट पर मुकाबला केवल उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की रणनीति और स्नातक मतदाताओं के भरोसे की भी परीक्षा है. एनडीए अपनी एकजुटता के दम पर जीत का दावा कर रहा है, जबकि जन सुराज मतदाताओं को नया विकल्प देने की बात कह रही है. राजद के सात उम्मीदवार लेकिन प्रचार से दूर रहे तेजस्वी यादव आठ सीटों में से सात पर चुनाव लड़ रही राजद के लिए यह चुनाव कई मायनों में अहम है. पार्टी का कोई भी उम्मीदवार मौजूदा सीटिंग एमएलसी नहीं है. वहीं, पांच सीटों पर कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार आमने-सामने हैं. चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी भी चर्चा का विषय रही. राजद उम्मीदवारों ने अपने स्तर पर प्रचार किया. तेजस्वी यादव (ETV Bharat) एनडीए में खींचतान से महागठबंधन को फायदा? राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने एनडीए के भीतर खींचतान का आरोप लगाते हुए दावा किया कि शिक्षक और स्नातक मतदाताओं का भरोसा तेजस्वी यादव पर है. उनके मुताबिक, चुनाव परिणाम आने पर महागठबंधन के पक्ष में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. "एनडीए और जदयू में घमासान है. तू-तू मैं मैं की स्थिति है. एक विधायक बागी है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं. एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है. बिहार के शिक्षक और स्नातकों का विश्वास तेजस्वी यादव पर है. इसलिए 27 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राजद कांग्रेस का दावा- इस बार स्थिति बेहतर कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है. पार्टी प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रभारी ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया है. उन्होंने सत्ताधारी दल के पास मंत्रियों और संसाधनों की उपलब्धता का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर है. निशांत कुमार के साथ प्रत्याशी नीरज और नवल किशोर (ETV Bharat) महागठबंधन की चुनावी एकजुटता पर सवाल हालांकि, राजद और कांग्रेस के कई सीटों पर आमने-सामने होने से महागठबंधन की चुनावी एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं. इसका असर मतदाताओं के रुझान पर कितना पड़ेगा, इसका जवाब मतदान और मतगणना के बाद ही मिलेगा. एनडीए ने झोंकी पूरी ताकत सभी आठों सीटें जीतने का दावा एनडीए ने विधान परिषद चुनाव में प्रचार के लिए अपने कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर पर बैठकें हुईं, जबकि उपमुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक भी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करते नजर आए. अनंत सिंह और अनुज (ETV Bharat) 'एनडीए सभी सीटें जीतकर निकालेगी'