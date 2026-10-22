Bihar MLC Election: 8 सीटों के लिए कल वोटिंग, पटना स्नातक बनी हॉट सीट
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर कल मतदान होगा. पटना स्नातक सीट पर एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज के बीच मुकाबला दिलचस्प है. रिपोर्ट-अविनाश
Published : October 22, 2026 at 10:58 AM IST
पटना : बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर शुक्रवार 23 अक्टूबर को मतदान होगा. चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सबकी नजरें स्नातक और शिक्षक मतदाताओं पर टिकी हैं. चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की इन सीटों पर कुल 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि 5 लाख 32 हजार मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.
पटना स्नातक सीट हॉट
इस चुनाव में पटना स्नातक सीट सबसे हॉट सीट बनकर उभरी है. एनडीए ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है, वहीं महागठबंधन के घटक दल कई सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. दूसरी ओर, प्रशांत किशोर की जन सुराज ने भी अपने उम्मीदवारों के जरिए मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है.
पटना स्नातक सीट पर सबकी नजर
विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर सियासी दलों की खास नजर है. इस सीट पर मुकाबला केवल उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की रणनीति और स्नातक मतदाताओं के भरोसे की भी परीक्षा है. एनडीए अपनी एकजुटता के दम पर जीत का दावा कर रहा है, जबकि जन सुराज मतदाताओं को नया विकल्प देने की बात कह रही है.
राजद के सात उम्मीदवार लेकिन प्रचार से दूर रहे तेजस्वी यादव
आठ सीटों में से सात पर चुनाव लड़ रही राजद के लिए यह चुनाव कई मायनों में अहम है. पार्टी का कोई भी उम्मीदवार मौजूदा सीटिंग एमएलसी नहीं है. वहीं, पांच सीटों पर कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार आमने-सामने हैं. चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी भी चर्चा का विषय रही. राजद उम्मीदवारों ने अपने स्तर पर प्रचार किया.
एनडीए में खींचतान से महागठबंधन को फायदा?
राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने एनडीए के भीतर खींचतान का आरोप लगाते हुए दावा किया कि शिक्षक और स्नातक मतदाताओं का भरोसा तेजस्वी यादव पर है. उनके मुताबिक, चुनाव परिणाम आने पर महागठबंधन के पक्ष में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.
"एनडीए और जदयू में घमासान है. तू-तू मैं मैं की स्थिति है. एक विधायक बागी है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं. एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है. बिहार के शिक्षक और स्नातकों का विश्वास तेजस्वी यादव पर है. इसलिए 27 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राजद
कांग्रेस का दावा- इस बार स्थिति बेहतर
कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है. पार्टी प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रभारी ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया है. उन्होंने सत्ताधारी दल के पास मंत्रियों और संसाधनों की उपलब्धता का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर है.
महागठबंधन की चुनावी एकजुटता पर सवाल
हालांकि, राजद और कांग्रेस के कई सीटों पर आमने-सामने होने से महागठबंधन की चुनावी एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं. इसका असर मतदाताओं के रुझान पर कितना पड़ेगा, इसका जवाब मतदान और मतगणना के बाद ही मिलेगा.
एनडीए ने झोंकी पूरी ताकत सभी आठों सीटें जीतने का दावा
एनडीए ने विधान परिषद चुनाव में प्रचार के लिए अपने कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर पर बैठकें हुईं, जबकि उपमुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक भी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करते नजर आए.
'एनडीए सभी सीटें जीतकर निकालेगी'
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और निशांत कुमार ने भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने दावा किया कि चुनाव प्रचार के दौरान मिले माहौल के आधार पर एनडीए सभी आठ सीटों पर जीत दर्ज करेगा.
"हम लोगों ने चुनाव प्रचार में घूमने का जिस प्रकार से काम किया है. जो माहौल लग रहा है, एनडीए के सभी आठ उम्मीदवार जीतेंगे यह तय है." - विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री
जन सुराज ने भी बनाया मुकाबले को दिलचस्प
इस चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज भी अपनी राजनीतिक ताकत परख रही है. पार्टी की ओर से लगातार दावा किया गया कि बिहार के मतदाता बदलाव चाहते हैं. प्रशांत किशोर ने मतदाताओं से अपील की कि वे जन सुराज के उम्मीदवारों को एक नए विकल्प के तौर पर देखें.
'जनसुराज जीती तो नेताओं पर रहेगा दबाव'
उनका कहना है कि इस चुनाव से राज्य सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन जन सुराज के उम्मीदवारों की जीत से सरकार पर बेहतर काम करने का दबाव बनेगा. ऐसे में जन सुराज की चुनौती कितनी प्रभावी रहती है, यह भी चुनाव परिणाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा.
"इस चुनाव से सरकार बदलने नहीं जा रही है. एनडीए की सरकार रहेगी और नेता प्रतिपक्ष ही रहेगा, लेकिन प्रोविजन स्वराज के उम्मीदवार देते हैं तो लोगों को एक नया विकल्प मिलेगा. डर पैदा होगा कि काम नहीं करेंगे तो जनता दोबारा मौका नहीं देगी."- प्रशांत किशोर, संयोजक, जन सुराज
महागठबंधन की आपसी लड़ाई से मुकाबला दिलचस्प
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी के मुताबिक, इस चुनाव की सबसे अहम बात महागठबंधन के घटक दलों का एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरना है. उनके अनुसार, तेजस्वी यादव और वाम दलों के बड़े नेताओं की प्रचार में सीमित सक्रियता भी चर्चा का विषय रही है.
''मुकाबला केवल एनडीए बनाम विपक्ष नहीं रह गया है. मतदाताओं के सामने अलग-अलग दलों और उम्मीदवारों के विकल्प हैं. यही वजह है कि पटना स्नातक समेत कई सीटों के परिणाम को लेकर राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बनी हुई है.''- प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ
23 अक्टूबर को मतदान, 27 अक्टूबर को आएगा परिणाम
बिहार विधान परिषद की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों पर कुल 150 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस चुनाव में 5 लाख 32 हजार मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. मतदान 23 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना और परिणाम 27 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.
अब मतदाताओं के फैसले का इंतजार
कुल मिलाकर, बिहार विधान परिषद चुनाव में मतदान से पहले सियासी तस्वीर काफी दिलचस्प हो गई है. एनडीए सभी आठ सीटें जीतने का दावा कर रहा है, जबकि राजद और कांग्रेस अपनी-अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं. महागठबंधन के घटक दलों के बीच कई सीटों पर सीधा मुकाबला है, वहीं जन सुराज मतदाताओं को नया विकल्प देने की कोशिश में है.
शुक्रवार को 150 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिक्षक और स्नातक मतदाता किस पर भरोसा जताते हैं. क्या एनडीए अपनी एकजुटता के दम पर सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा, क्या विपक्षी दल अपनी अलग-अलग रणनीतियों से उसे चुनौती देंगे, या जन सुराज किसी सीट पर चौंकाने वाला प्रदर्शन करेगी? इन सवालों का जवाब मतदान के बाद मतगणना के दिन मिलेगा.
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