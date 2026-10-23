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Bihar MLC Election: पत्नी के साथ संजय सरावगी ने डाला वोट, बोले- NDA जीतेगी MLC की 8 सीटें, जोश हाई

मतदान करते संजय सरावगी और उनकी पत्नी ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार में शुक्रवार को विधान परिषद की आठ सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इसी कड़ी में दरभंगा में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर मतदान जारी है. इसी बीच बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष और दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने राजेंद्र भवन स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. संजय सरावगी अपनी पत्नी शोभा सरावगी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे.

संजय सरावगी ने किया मतदान