Bihar MLC Election: पत्नी के साथ संजय सरावगी ने डाला वोट, बोले- NDA जीतेगी MLC की 8 सीटें, जोश हाई
संजय सरावगी और उनकी पत्नी ने दरभंगा में राजेंद्र भवन स्थित मतदान केंद्र में वोट किया और वोटर्स से मतदान की अपील की. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : October 23, 2026 at 12:18 PM IST
दरभंगा: बिहार में शुक्रवार को विधान परिषद की आठ सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इसी कड़ी में दरभंगा में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर मतदान जारी है. इसी बीच बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष और दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने राजेंद्र भवन स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. संजय सरावगी अपनी पत्नी शोभा सरावगी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे.
संजय सरावगी ने किया मतदान
मतदान के बाद संजय सरावगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुबह से मतदान की रफ्तार काफी धीमी है. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें.
"मतदान स्लो है लेकिन जोश हाई है. लोग विकास के लिए मतदान करें. 8 की 8 सीट एनडीए को आनी है और किसी का कोई उपाय नहीं है."- संजय सरावगी, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी
NDA जीतेगी MLC की 8 सीटें
संजय सरावगी ने बिहार की सभी 8 स्नातक सीटों पर NDA की जीत का दावा किया है. वहीं, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली पटना स्नातक सीट को लेकर उन्होंने कहा कि यह सीट पहले जिसके पास थी, उसी के पास रहेगी.
नीरज कुमार से नीतीश की मुलाकात पर बयान
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू नेता नीरज कुमार से मुलाकात की तस्वीर पर हो रही चर्चा को लेकर संजय सरावगी ने कहा कि नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे. उन्होंने कहा कि आप आराम कीजिए, हम लोग आपके बदले चुनाव लड़ लेंगे. उन्होंने कहा कि NDA पूरी तरह एकजुट है.
27 को परिणाम
वहीं, दरभंगा स्नातक सीट से NDA प्रत्याशी सर्वेश कुमार और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से NDA प्रत्याशी डॉ. घनश्याम राय की जीत का भी संजय सरावगी ने दावा किया है. बता दें कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार-चार सीटों पर वोटिंग हो रही है. बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 हैं. 23 अक्टूबर को मतदान किया जा रहा है. मतदान शाम 4 बजे तक है. वहीं 27 अक्टूबर को परिणाम आएंगे.
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