Bihar MLC Election : ना तेजस्वी यादव कर पाएंगे मतदान, ना स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जानें क्या है वजह
तेजस्वी यादव और निशांत कुमार का दबदबा अपनी पार्टी में जरूर होगा लेकिन दोनों MLC का वोट नहीं दे पाएंगे. जानें वजह.
Published : October 23, 2026 at 10:01 AM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है. सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के तमाम बड़े नेता अपनी-अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं. हालांकि, इस चुनाव की सबसे रोचक बात यह है कि राज्य की राजनीति के दो बड़े चेहरे- नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, इस चुनाव में खुद वोट नहीं डाल पाएंगे.
तेजस्वी यादव और निशांत कुमार नहीं दे पाएंगे MLC वोट
दोनों ही बड़े नेताओं के मतदान न कर पाने के पीछे कोई राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि इस चुनाव की विशेष संवैधानिक और तकनीकी प्रक्रिया है. दरअसल, यह चुनाव आम चुनावों, लोकसभा या विधानसभा से बिल्कुल अलग होती है. तेजस्वी यादव और निशांत कुमार दोनों में से कोई भी ना तो मान्यता प्राप्त शिक्षक हैं और ना ही वे स्नातक (ग्रेजुएट) मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. नियम के मुताबिक, इस विशेष चुनाव में केवल वही लोग मतदाता बन सकते हैं जो इन तय योग्यताओं को पूरा करते हैं.
जानें कैसे होती है MLC चुनाव में मतदान की प्रक्रिया?
बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक सीटों के लिए होने वाली वोटिंग की प्रक्रिया बेहद खास होती है. इस चुनाव में सामान्य मतदाता सूची काम नहीं आती. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वही व्यक्ति वोटर बन सकता है जिसने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम से कम 3 साल पहले ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो. वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए माध्यमिक या उससे उच्च शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम 3 वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षक ही वोट देने के पात्र होते हैं. इन आवेदकों की जांच के बाद चुनाव आयोग एक विशेष वोटर लिस्ट जारी करता है.
बैलेट पेपर से वरीयता के आधार पर मतदान
इस चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है. मतदाता पारंपरिक तरीके से बैलट पेपर (मतपत्र) पर मुहर या पेन के जरिए अपना वोट दर्ज करते हैं. मतदाता को किसी एक उम्मीदवार को चुनने के बजाय मतपत्र पर मौजूद सभी उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता देनी होती है. उदाहरण के लिए, अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार के आगे '1', दूसरी पसंद के आगे '2' और तीसरी पसंद के आगे '3' लिखना होता है.
जीत के लिए ज्यादा वोट नहीं न्यूनत कोटा प्राप्त करना जरूरी
इस चुनाव में जीत का निर्धारण केवल सबसे ज्यादा वोट पाने से नहीं होता. उम्मीदवार को जीत दर्ज करने के लिए एक निश्चित 'कोटा' (न्यूनतम आवश्यक वोट संख्या) प्राप्त करना होता है. यदि पहली वरीयता के वोटों से कोटा पूरा नहीं होता, तो सबसे कम वोट पाने वाले प्रत्याशी को बाहर कर, उसके मतों में दर्ज दूसरी वरीयता को अन्य प्रत्याशियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है. यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार जीत का कोटा हासिल नहीं कर लेता.
निशांत और तेजस्वी के प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में हो रही बंद
भले ही तेजस्वी यादव और निशांत कुमार मतदान नहीं दे पा रहे हों लेकिन उनकी पार्टी और गठबंधन से प्रत्याशी मैदान में हैं. अब देखना है कि बिहार में होने वाले 8 सीटों पर किस गठबंधन और पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है. सभी प्रत्याशियों की किस्मत शाम 4 बजे तक कैद हो जाएगी और 27 अक्टूबर को मतदान के नतीजे घोषित होंगे.
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