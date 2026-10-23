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Bihar MLC Election : ना तेजस्वी यादव कर पाएंगे मतदान, ना स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जानें क्या है वजह

तेजस्वी यादव और निशांत कुमार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है. सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के तमाम बड़े नेता अपनी-अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं. हालांकि, इस चुनाव की सबसे रोचक बात यह है कि राज्य की राजनीति के दो बड़े चेहरे- नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, इस चुनाव में खुद वोट नहीं डाल पाएंगे.

तेजस्वी यादव और निशांत कुमार नहीं दे पाएंगे MLC वोट