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बिहार की शिक्षिका कल्पना कुमारी की खूब हो रही चर्चा, जानें MLC चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा

महिला शिक्षकों में उत्साह ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 8:00 बजे से शुरू हो चुका है. पटना में भी वोटिंग को लेकर शिक्षकों में खासा उत्साह है. खासकर महिला शिक्षक बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रही हैं. इस दौरान शिक्षिका कल्पना कुमारी की खूब चर्चा हो रही है. एक तरफ वह व्यवस्थाओं से खुश हैं तो दूसरी तरफ कड़ाई को लेकर सवाल भी उठा रही हैं. वहीं उनका दावा है कि हर चुनाव में वह सबसे पहले वोट करती हैं. ईटीवी भारत की टीम ने मिलर स्कूल में बने मतदान केंद्र का जायजा लिया है.

सबसे पहले वोट डालती हैं कल्पना कुमारी