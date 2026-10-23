बिहार की शिक्षिका कल्पना कुमारी की खूब हो रही चर्चा, जानें MLC चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर मतदान जारी है, इस दौरान टीचर कल्पना कुमारी की चर्चा हो रही है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 23, 2026 at 2:02 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 8:00 बजे से शुरू हो चुका है. पटना में भी वोटिंग को लेकर शिक्षकों में खासा उत्साह है. खासकर महिला शिक्षक बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रही हैं. इस दौरान शिक्षिका कल्पना कुमारी की खूब चर्चा हो रही है. एक तरफ वह व्यवस्थाओं से खुश हैं तो दूसरी तरफ कड़ाई को लेकर सवाल भी उठा रही हैं. वहीं उनका दावा है कि हर चुनाव में वह सबसे पहले वोट करती हैं. ईटीवी भारत की टीम ने मिलर स्कूल में बने मतदान केंद्र का जायजा लिया है.
सबसे पहले वोट डालती हैं कल्पना कुमारी
वोट डालने पहुंचीं शिक्षिका कल्पना कुमारी ने बताया कि मैं हर बार सबसे पहले वोट देती हूं. इंतजाम काफी अच्छे हैं. हालांकि उनकी शिकायत है कि इतनी कड़ाई देखकर महिला वोटर्स वापस लौट सकती हैं. मैं हर बार वोट डालती हूं, व्यवस्था बढ़िया है.
"भाई जो भी आएं चुनकर वह शिक्षकों के लिए काम करें. वोटिंग के आधार पर ही फैसला आएगा."- कल्पना कुमारी, शिक्षिका मतदाता
बुद्धा कॉलोनी से वोट करने मिलर स्कूल आईं एक अन्य शिक्षिका ने कहा कि हम मत का प्रयोग कर रहे हैं. इसमें वोटर आईडी नहीं मिलता है. आईडी कार्ड होता है और एक पर्चा दिया जाता है.
अच्छी है व्यवस्था- वंदना प्रिया
शिक्षिका वंदना प्रिया ने कहा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत इजी प्रोसेस भी था. कोई कंफ्यूजन नहीं था. सबकुछ बहुत शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है. इस बार बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है.
"मुझे किसे वोट करना है, मैं जानती हूं. मैंने वोट कर दिया है."- वंदना प्रिया, शिक्षिका मतदाता
बता दें कि बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर (शुक्रवार) को सुबह आठ बजे से मतदान जारी है. यह मतदान शाम चार बजे तक चलेगा. चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की इन सीटों पर कुल डेढ़ सौ उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला हो रहा है. 5 लाख 32 हजार मतदाता अपने मताधिकारी का प्रयोग करेंगे.
ये भी पढ़ें
'कोई मुकाबला नहीं, विरोधियों की हार तय' अनंत सिंह के समर्थकों से झड़प पर नीरज कुमार की पहली प्रतिक्रिया
Bihar MLC Election: पत्नी के साथ संजय सरावगी ने डाला वोट, बोले- NDA जीतेगी MLC की 8 सीटें, जोश हाई
'चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट..' कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव बोले- 'मैं फर्जी वोटरों को ढूंढ रहा'
मोकामा में मतदान के दौरान अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थकों में झड़प, 3 को पुलिस ने पकड़ा