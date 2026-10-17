ETV Bharat / state

बिहार MLC चुनाव से पहले शिक्षकों के वेतन घोटाले की गूंज, NDA उम्मीदवारों की बढ़ी चिंता

कथित शिक्षक घाटोले से MLC चुनाव से टेंशन ( ETV Bharat )

शिक्षक वोटरों पर टिकी हैं उम्मीदवारों की निगाहें