बिहार MLC चुनाव से पहले शिक्षकों के वेतन घोटाले की गूंज, NDA उम्मीदवारों की बढ़ी चिंता
बिहार में शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनियमितता की जांच से MLC चुनाव गरमा गया है. NDA उम्मीदवारों की चिंता बढ़ी है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 17, 2026 at 2:26 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले शिक्षकों के वेतन भुगतान में कथित अनियमितता का मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया है. वित्त विभाग ने शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़े मामलों की जांच के निर्देश दिए हैं. विपक्ष ने इसे एनडीए सरकार की नाकामी बताते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने भरोसा दिलाया है कि शिक्षकों का वेतन नहीं रुकेगा.
शिक्षक वोटरों पर टिकी हैं उम्मीदवारों की निगाहें
बिहार में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर चुनाव होना है. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चारों क्षेत्रों में कुल 40253 शिक्षक मतदाता हैं. इनमें पटना में 11719, दरभंगा में 9026, सारण में 10748 और तिरहुत में 8760 मतदाता शामिल हैं. शिक्षकों का एक वर्ग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान कर सकता है. ऐसे में वेतन भुगतान का मुद्दा दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए अहम बन गया है.
नवल यादव बोले- शिक्षकों का वेतन नहीं रुकने देंगे
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार नवल यादव ने कहा कि पर्व के समय शिक्षकों का वेतन नहीं रुकना चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षकों की इसमें कोई गलती नहीं है और जिन लोगों की अनियमितता में संलिप्तता सामने आए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. नवल यादव के मुताबिक, वह इस मामले में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक से बात करेंगे, ताकि शिक्षकों के वेतन भुगतान में बाधा नहीं आए.
''शिक्षकों की क्या गलती है? जो लोग दोषी हैं सरकार उन पर कार्रवाई करे. यह तो सरकार की नाकामी है. सरकार जल्दी से जांच कर वैसे लोगों की पहचान करें जिनकी अनियमित में संलिप्ता है. शिक्षकों का वेतन नहीं रुकेगा और इसके लिए हम मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बात करेंगे.''- नवल यादव, एनडीए उम्मीदवार, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
'शिक्षक NDA को वोट क्यों देंगे?'- आरजेडी
आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस मामले को एनडीए सरकार में सामने आया एक और बड़ा घोटाला बताया. उन्होंने सवाल उठाया कि जिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा, वे एनडीए को वोट क्यों देंगे? उन्होंने शिक्षक प्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उन्हें इस मामले को पहले ही उठाना चाहिए था.
''एक और बड़ा घोटाला एनडीए सरकार में सामने आया है. जिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा क्या वह एनडीए को वोट करेंगे. जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं आखिर इस मामले को क्यों नहीं उठाया? यह जिम्मेवारी तो उन्हीं की थी.'' - शक्ति यादव, मुख्य प्रवक्ता आरजेडी
JDU ने वेतन व्यवस्था में सुधार का दिया हवाला
जेडीयू के विधान पार्षद संजय गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद शिक्षकों के वेतन भुगतान की व्यवस्था नियमित हुई है. उन्होंने मौजूदा मामले को तकनीकी समस्या बताते हुए कहा कि पहले शिक्षकों का वेतन लंबे समय तक लंबित रहता था. सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी.
''नीतीश कुमार जब बिहार में सत्ता में आए तब शिक्षकों का वेतन रेगुलर हुआ है, नहीं तो पहले 1 साल से भी अधिक समय तक वेतन लंबित रहता था. कुछ टेक्निकल मामला होगा.''- संजय गांधी, एमएलसी, जदयू
वित्त मंत्री बोले- 'सरकारी पैसे की लूट बर्दाश्त नहीं'
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के पैसे की लूट की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती. जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, वेतन भुगतान की स्थिति को लेकर शिक्षकों की चिंता के बीच सरकार के सामने जांच और भुगतान की प्रक्रिया को संतुलित रखने की चुनौती है.
'शिक्षकों का वेतन नहीं होगा बंद'
शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राज्य के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन बंद नहीं होगा. उनके मुताबिक, कुछ स्थानों से वित्तीय अनियमितता की सूचनाएं मिली थीं, जिनकी विभागीय स्तर पर जांच कराई जा रही है. जांच के दौरान कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है. उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर सामने आई अनियमितताओं के आधार पर पूरे राज्य के शिक्षकों के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है.
22 अक्टूबर तक जांच पूरी करने का निर्देश
शिक्षा विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) को 22 अक्टूबर तक वेतन से संबंधित जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. यह समयसीमा 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान से ठीक पहले रखी गई है. ऐसे में जांच की प्रगति और अक्टूबर के वेतन भुगतान की स्थिति पर शिक्षकों के साथ-साथ राजनीतिक दलों की भी नजर रहेगी.
चुनाव पर इसका कितना होगा असर?
विशेषज्ञ लक्ष्मीकांत सजल का मानना है कि इस मामले का चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है. उनके मुताबिक, सितंबर महीने का वेतन समय पर भुगतान हुआ है और अक्टूबर का वेतन भी जारी हो सकता है, भले ही इसमें कुछ देरी हो. हालांकि, विपक्ष इस मुद्दे को चुनाव में उठाकर एनडीए उम्मीदवारों को घेरने की कोशिश करेगा. उनका मानना है कि यदि सितंबर का वेतन भी लंबित रहता, तो चुनाव पर इसका असर अधिक हो सकता था.
शिक्षक संघ का आरोप- 'सरकार से हुई चूक'
माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि सितंबर महीने का वेतन समय पर मिला है और अनियमितता की शिकायतों के बाद सरकार जांच करा रही है. उन्होंने माना कि सरकार की ओर से चूक हुई है और चुनाव के समय यह मामला चर्चा में आ गया है. हालांकि, उनके मुताबिक, केवल इस मुद्दे के आधार पर शिक्षक किसी उम्मीदवार को वोट देने या नहीं देने का फैसला करेंगे, ऐसा कहना सही नहीं होगा.
बिहार में 5.36 लाख शिक्षक, वोटर बनने के हैं नियम
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बिहार में शिक्षकों की कुल संख्या करीब 5.36 लाख है, जिनमें लगभग 1.23 लाख माध्यमिक और हाईस्कूल स्तर के शिक्षक बताए गए हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति कम से कम तीन साल पुरानी होनी चाहिए. कॉलेज के शिक्षक भी निर्धारित पात्रता पूरी करने पर मतदाता बन सकते हैं. शिक्षक पात्रता के आधार पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी वोट डाल सकते हैं.
23 अक्टूबर से पहले सरकार के सामने दोहरी चुनौती
विधान परिषद चुनाव से ठीक पहले वेतन भुगतान में कथित अनियमितता का मामला एनडीए उम्मीदवारों के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है. एक ओर सरकार को दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करनी है, तो दूसरी ओर शिक्षकों को समय पर वेतन मिलने का भरोसा भी कायम रखना है. अब सबकी नजर 22 अक्टूबर तक जांच पूरी होने और अक्टूबर के वेतन भुगतान की स्थिति पर है. यही तय करेगा कि यह मुद्दा चुनावी बहस में कितना प्रभावी होता है.
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