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बिहार में दो सगे भाई बने MLC, अब विधान परिषद में साथ बैठेंगे राजीव कुमार और संजीव कुमार

बिहार विधान परिषद के सदस्य बने दो भाई ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद में आने वाले दिनों में खास नजारा देखने को मिलेगा, जब दो भाई एक साथ सदन में नजर आएंगे. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी के एमएलसी बने संजीव कुमार अब अपने सगे भाई राजीव कुमार के साथ बैठे दिखेंगे. ये पल अपने आप में खास होगा.

आरजेडी से जीते संजीव कुमार

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी समर्थित संजीव कुमार एमएलसी का चुनाव जीत चुके हैं. उन्होंने बीजेपी के निवर्तमान विधान पार्षद नवल किशोर यादव को हराया है. संजीव को 4487 और नवल किशोर को 3430 वोट मिले हैं.