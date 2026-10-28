बिहार में दो सगे भाई बने MLC, अब विधान परिषद में साथ बैठेंगे राजीव कुमार और संजीव कुमार
बिहार विधान परिषद में पहली बार दो सगे भाई साथ बैठे नजर आएंगे. राजीव कुमार के बाद संजीव सिंह भी MLC बन गए हैं.
Published : October 28, 2026 at 5:15 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद में आने वाले दिनों में खास नजारा देखने को मिलेगा, जब दो भाई एक साथ सदन में नजर आएंगे. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी के एमएलसी बने संजीव कुमार अब अपने सगे भाई राजीव कुमार के साथ बैठे दिखेंगे. ये पल अपने आप में खास होगा.
आरजेडी से जीते संजीव कुमार
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी समर्थित संजीव कुमार एमएलसी का चुनाव जीत चुके हैं. उन्होंने बीजेपी के निवर्तमान विधान पार्षद नवल किशोर यादव को हराया है. संजीव को 4487 और नवल किशोर को 3430 वोट मिले हैं.
विधायक रह चुके हैं संजीव
डॉ. संजीव कुमार इससे पहले खगड़िया जिले की परबत्ता विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक रह चुके हैं. 2025 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन हार का सामना करना पड़ा. उससे पहले 2015 में बेगूसराय-खगड़िया स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी.
कांग्रेस के एमएलसी हैं राजीव कुमार
संजीव कुमार के बड़े राजीव कुमार पहले से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं. साल 2022 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बेगूसराय-खगड़िया स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी. बीजेपी कैंडिडेट रजनीश कुमार को हराकर एमएलसी बने थे.
पिता रह चुके हैं विधायक-मंत्री
संजीव कुमार और राजीव कुमार की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है. उनके पिता रामानंद प्रसाद सिंह भी बिहार की सियासत के दिग्गज नेता रहे हैं. वह परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं. पिछले साल 10 मई को उनका निधन हो गया था.
8 सीटों पर एमएलसी चुनाव
बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं. तीन पर बीजेपी जीती है, जबकि जेडीयू-आरजेडी और जन सुराज पार्टी के खाते में एक-एक-एक सीट गई है. वहीं दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है.
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