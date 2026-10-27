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रसगुल्ला, काला जामुन और गुलाब जामुन.. MLC चुनाव की मतगणना के बीच ही अनंत सिंह के आवास पर जश्न शुरू

अनंत सिंह के आवास पर जश्न शुरू ( ETV Bharat )

अनंत सिंह के आवास पर जश्न शुरू

अनंत सिंह के आवास पर पटना स्नातक क्षेत्र से उनके समर्थक और बड़ी संख्या में मतदाता आ रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं. जो जितनी मिठाई खाना चाहते हैं, उनको उतनी मिठाई दी जा रही है. विधायक का निर्देश है कि किसी को रोका ना जाए, दमभर मिठाई परोसा जाए.