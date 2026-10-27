रसगुल्ला, काला जामुन और गुलाब जामुन.. MLC चुनाव की मतगणना के बीच ही अनंत सिंह के आवास पर जश्न शुरू
एमएलसी चुनाव की मतगणना के बीच ही अनंत सिंह के आवास पर जश्न शुरू हो गया है. रसगुल्ला बांटा जा रहा है. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : October 27, 2026 at 1:17 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए मतों की गिनती जारी है. अभी तक किसी भी सीट पर तस्वीर साफ नहीं हुई है लेकिन मोकामा विधायक अनंत सिंह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कैंडिडेट अनुज सिंह की जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि जश्न मनाना शुरू कर दिया है. उनके आवास पर मिठाई का भोज चल रहा है.
अनंत सिंह के आवास पर जश्न शुरू
अनंत सिंह के आवास पर पटना स्नातक क्षेत्र से उनके समर्थक और बड़ी संख्या में मतदाता आ रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं. जो जितनी मिठाई खाना चाहते हैं, उनको उतनी मिठाई दी जा रही है. विधायक का निर्देश है कि किसी को रोका ना जाए, दमभर मिठाई परोसा जाए.
बनवा दिए लाखों रसगुल्ले
अनंत सिंह के आवास पर आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए लाखों पीस रसगुल्ले बनवाए गए हैं. इन मिठाइयों में रसगुल्ले (छेना), काला जामुन और गुलाब जामुन शामिल हैं. लोग लगातार आवास पर आ रहे हैं, प्लेट भर-भरकर लोग रसगुल्ले का लुत्फ उठा रहे हैं.
'छोटे सरकार ही जीतेंगे'
सब लोग काफी खुश हैं और ये मान कर चल रहे हैं कि 'छोटे सरकार' का मकसद पूरा होने जा रहा है. उनका कहना है कि हमारे विधायक अनंत सिंह के प्रयास से अनुज सिंह बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, जबकि जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार की करारी हार होगी.
"हमलोग जीत रहे हैं. कहीं कोई शक नहीं है. इसीलिए तो अभी से मिठाई बांटी जा रही है. सब लोग बहुत खुश हैं. छोटे सरकार को जीत की शुभकामनाएं."- अनंत समर्थक
पटना स्नातक सीट मुकाबला दिलचस्प
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार को जेडीयू ने एक बार फिर से एमएलसी कैंडिडेट बनाया है, जबकि आरजेडी से दिलीप कुमार उम्मीदवार हैं. वहीं जन सुराज पार्टी ने अनुज सिंह को मैदान में उतारा है. चूकि अनंत सिंह की नीरज कुमार से अदावत है, लिहाजा वह अनुज सिंह को समर्थन दे रहे हैं. पार्टी नेतृत्व के ऐतराज के बावजूद उन्होंने खुलकर प्रचार किया और नीरज की जमानत जब्त करने का दावा किया है.
अनंत सिंह जेडीयू से निष्कासित
मतदान के अगले ही दिन जनता दल यूनाइटेड ने मोकामा विधायक अनंत सिंह और उनके पत्नी नीलम देवी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कराने के लिए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने स्पीकर प्रेम कुमार को पत्र लिखा है.
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