MLC चुनाव में हार पर JDU का महामंथन जारी, इसके बाद CM सम्राट चौधरी लेंगे NDA की मीटिंग
बिहार एमएलसी चुनाव में हार पर जेडीयू की बैठक चल रही है. शाम को सम्राट चौधरी एनडीए की मीटिंग लेंगे. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 5, 2026 at 1:34 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 4:24 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर हुए चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पहली बड़ी बैठक बुलाई गई है. पार्टी ने चार सीटों पर चुनाव लड़ा था. पटना स्नातक, तिरहुत स्नातक, दरभंगा शिक्षक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन केवल पटना स्नातक सीट पर ही जीत मिल पाई. अन्य तीन सीटों पर करारी हार पर आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की मौजूदगी में महामंथन हो रहा है. जहां समीक्षा कर हार की वजहों को समझने की कोशिश होगी.
पटना में जेडीयू की बैठक
जेडीयू एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि विधान परिषद के हारने और जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ संबंधित क्षेत्र के सभी विधायकों, सभी जिला के अध्यक्ष और प्रभारी को भी इस बैठक में बुलाया गया है. चारों विधान परिषद क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और विधान परिषद चुनाव में लगाए गए नेताओं से पहले भी फीडबैक लिया गया है और आज विस्तृत बातचीत की जाएगी. अलग-अलग जिलों के अध्यक्षों और प्रभारी को भी बुलाया गया है.
"कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है इसलिए तो समीक्षा हो रही है. संभव है कि बीजेपी का इसमें हाथ हो हम लोग अपनी सारी बात शीर्ष नेतृत्व के सामने रखेंगे."- प्रमोद पटेल, जिला अध्यक्ष, गोपालगंज
सभी उम्मीदवारों के साथ अलग-अलग बैठक
चारों विधान परिषद क्षेत्र के उम्मीदवारों के साथ अलग-अलग समीक्षा बैठक हो रही है. दोपहर 12:00 बजे के बाद समीक्षा बैठक शुरू हुई है. बैठक के बारे में जानकारी देते हुए तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार अभिषेक झा ने बताया कि उनको 1:30 बजे जेडीयू कार्यालय बुलाया गया है. वहीं पटना स्नातक से चुनाव जीतने वाले नीरज कुमार को शाम 5:00 बजे शाम बुलाया गया है. अन्य दोनों उम्मीदवारों को भी अलग-अलग टाइम दिया गया है.
बागी और भीतरघात पर चर्चा
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के आनंद पुष्कर बीजेपी के बागी निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज से हार गए हैं. पार्टी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने राहुल राज की मदद की है और क्षेत्र में गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया.
इसी तरह तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद वहां भी इसी तरह का आरोप लग रहा है. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी बागियों की भूमिका होने की बात कही जा रही है. दरभंगा तो खुद संजय झा का क्षेत्र है. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पिछली बार बीजेपी के पास था लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने इस बार सीट की अदली-बदली कर ली थी. दरभंगा स्नातक सीट बीजेपी के पास चला गई थी लेकिन दोनों सीट एनडीए के हाथ से निकल गई.
जेडीयू में क्यों है गुस्सा?
जेडीयू नेताओं में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राहुल राज को भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर से पार्टी में शामिल करा लिया. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ही इस पर सवाल उठाया था. इसी तरह तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले निर्दलीय वंंशीधर ब्रजवासी को बीजेपी में लाने पर भी जेडीयू की नाराजगी है.
सम्राट चौधरी लेंगे एनडीए की बैठक
वहीं, देर शाम बिहार एनडीए की बैठक हो रही है. सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सभी घटक दलों के नेता और आठों सीटों पर गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे. हालांकि नीतीश कुमार इसमें शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.
किस सीट पर कौन जीते?
पटना शिक्षक निर्वाचन सीट पर आरजेडी के संजीव कुमार जीते, पटना स्नातक निर्वाचन सीट पर जेडीयू के नीरज कुमार जीते. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन सीट पर जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय और दरभंगा स्नातक सीट पर आरजेडी के अनिल झा जीते हैं. तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह और तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी जीते हैं. वहीं सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय राहुल राज जीते हैं, जबकि कोसी स्नातक सीट पर बीजेपी के एनके यादव को कामयाबी मिली है.
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