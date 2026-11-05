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MLC चुनाव में हार पर JDU का महामंथन जारी, इसके बाद CM सम्राट चौधरी लेंगे NDA की मीटिंग

पटना में जेडीयू की बैठक ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर हुए चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पहली बड़ी बैठक बुलाई गई है. पार्टी ने चार सीटों पर चुनाव लड़ा था. पटना स्नातक, तिरहुत स्नातक, दरभंगा शिक्षक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन केवल पटना स्नातक सीट पर ही जीत मिल पाई. अन्य तीन सीटों पर करारी हार पर आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की मौजूदगी में महामंथन हो रहा है. जहां समीक्षा कर हार की वजहों को समझने की कोशिश होगी.

पटना में जेडीयू की बैठक

जेडीयू एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि विधान परिषद के हारने और जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ संबंधित क्षेत्र के सभी विधायकों, सभी जिला के अध्यक्ष और प्रभारी को भी इस बैठक में बुलाया गया है. चारों विधान परिषद क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और विधान परिषद चुनाव में लगाए गए नेताओं से पहले भी फीडबैक लिया गया है और आज विस्तृत बातचीत की जाएगी. अलग-अलग जिलों के अध्यक्षों और प्रभारी को भी बुलाया गया है.