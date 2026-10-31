ETV Bharat / state

MLC चुनाव में हार के बाद बिहार NDA में कलह, JDU सांसद ने लगाया गंभीर आरोप, BJP विधायक ने दिया जवाब

Bihar MLC Election Result: अभिषेक झा की हार पर NDA में संग्राम, देवेश ठाकुर ने अपनों पर उठाए सवाल, BJP विधायक का पलटवार. रिपोर्ट-धर्मेन्द्र झा.

DEVESH CHANDRA THAKUR
देवेश चंद्र ठाकुर और बैद्यनाथ प्रसाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 31, 2026 at 7:07 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतामढ़ी : तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव में एनडीए प्रत्याशी अभिषेक झा की हार के बाद गठबंधन की अंदरूनी राजनीति खुलकर सामने आने लगी है. चुनाव प्रचार के दौरान एकजुटता का संदेश देने वाले एनडीए के नेताओं के बीच अब हार की वजह को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं.

'कुछ लोगों का हृदय साफ नहीं था'

जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान ने इस सियासी विवाद को और हवा दे दी है. सांसद ने गठबंधन के कुछ माननीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कुछ लोगों का हृदय साफ नहीं था. उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी अभिषेक झा से नहीं थी, बल्कि उनसे थी. लेकिन जब अभिषेक झा उनके साथ खड़े नजर आए तो उन नेताओं ने अपनी नाराजगी का निशाना अभिषेक झा को बना लिया.

देवेश चंद्र ठाकुर और बैद्यनाथ प्रसाद का बयान (ETV Bharat)

'कुछ अपनों ने विरोधी भूमिका निभाई'

देवेश ठाकुर के इस बयान का राजनीतिक अर्थ यह निकाला जा रहा है कि गठबंधन के भीतर कुछ नेताओं ने प्रत्याशी के पक्ष में पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया. सांसद ने यह भी संकेत दिया कि जिन लोगों ने जीवनभर उनसे मदद ली, उनमें से कुछ लोगों ने चुनाव के दौरान विरोधी भूमिका निभाई.

उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोगों को यह बात भी खटक रही थी कि कमजोर समाज से आने वाला व्यक्ति राजनीतिक रूप से इतना कद्दावर कैसे होता जा रहा है. उनके इस बयान के बाद एनडीए के भीतर कथित भीतरघात और नेताओं की आपसी नाराजगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

''हमने कभी भी गठबंधन विरोधी काम नहीं किया. हमने कभी किसी से एक शब्द नहीं कहा कि इसके खिलाफ वोट करें. वैसे भी यह सब बातें भूली नहीं चाहती हैं.''- देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, जेडीयू

Bihar MLC Election Result
बाएं से देवेश चंद्र ठाकुर, नीतीश कुमार, अभिषेक झा. (ETV Bharat)

बैद्यनाथ प्रसाद ने देवेश ठाकुर को दिया जवाब

देवेश चंद्र ठाकुर के आरोपों पर रीगा से बीजेपी विधायक बैद्यनाथ प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सांसद के बयान को उनके राजनीतिक कद के अनुरूप नहीं बताते हुए कहा कि इतने वरिष्ठ नेता की ओर से इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है. बैद्यनाथ प्रसाद ने एनडीए में भीतरघात के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव में काम किया है.

''चुनाव में एनडीए के सभी घटक दलों ने अपनी भूमिका निभाई और प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास किया. पिछले एमएलसी चुनाव में अभिषेक झा को करीब 10 हजार वोट मिले थे, जबकि इस बार उन्हें लगभग 20 हजार वोट प्राप्त हुए हैं. वोटों की संख्या में हुई बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी के समर्थन में मेहनत की. ऐसे में हार के बाद गठबंधन के भीतर भीतरघात का आरोप लगाना उचित नहीं है.''- बैद्यनाथ प्रसाद, बीजेपी विधायक

अभिषेक झा ने महाभारत के अभिमन्यु से की अपनी तुलना

इस राजनीतिक विवाद के बीच एनडीए प्रत्याशी रहे अभिषेक झा की सोशल मीडिया पोस्ट ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है. अभिषेक झा ने चुनाव में उनका समर्थन करने वाले मतदाताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया, लेकिन अपनी हार को लेकर जिस अंदाज में अपनी पीड़ा जाहिर की, उसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी.

उन्होंने महाभारत के अभिमन्यु प्रसंग का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि क्या अपने ही राजनीतिक परिवार एनडीए के भीतर वह अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में अकेले पड़ गए थे? उनके इस सवाल को गठबंधन के भीतर संभावित राजनीतिक असहयोग की ओर इशारे के रूप में देखा जा रहा है.

अभिषेक झा ने अपने बयान में किसी के प्रति कटुता या द्वेष नहीं रखने की बात भी कही. उन्होंने संकेत दिया कि चुनाव के दौरान हुई घटनाओं और परिस्थितियों को लेकर वह आत्ममंथन कर रहे हैं. उनके मुताबिक, समय के साथ सच्चाई सामने आएगी. अभिषेक झा के अभिमन्यु वाले बयान ने इस विवाद को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना दिया है. उनके सवाल के बाद यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या चुनाव के दौरान उन्हें अपने ही गठबंधन के भीतर अपेक्षित समर्थन नहीं मिला?

4700 मतपत्रों को लेकर भी उठाया सवाल

अभिषेक झा ने चुनाव परिणाम को लेकर करीब 4700 मतपत्रों के अमान्य किए जाने का दावा भी किया है. उनका कहना है कि इन मतपत्रों पर उनके नाम के सामने टिक का निशान था, इसके बावजूद उन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया. अभिषेक झा के अनुसार, यदि इन मतपत्रों को अमान्य नहीं किया जाता तो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में भी जा सकता था.

Abhishek Jha
नीतीश कुमार के साथ अभिषेक झा (ETV Bharat)

चुनावी नतीजे से ज्यादा चर्चा में एनडीए की अंदरूनी राजनीति

तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव के परिणाम के बाद अब पूरे तिरहुत क्षेत्र में एनडीए की अंदरूनी राजनीति चर्चा का विषय बन गई है. चुनाव में हार के बाद गठबंधन के नेताओं के बीच सामने आए अलग-अलग बयान राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं.

देवेश चंद्र ठाकुर के आरोपों ने गठबंधन के कुछ नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाया है. वहीं, बैद्यनाथ प्रसाद ने एकजुटता का दावा करते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज करने की कोशिश की है. दूसरी ओर, अभिषेक झा के अभिमन्यु और चक्रव्यूह वाले बयान ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनडीए के भीतर चुनाव को लेकर जो मतभेद सामने आए हैं, वे केवल चुनावी हार के बाद की नाराजगी हैं या गठबंधन के अंदर पहले से चल रही राजनीतिक खींचतान का नतीजा?

ये भी पढ़ें :-

शिक्षामित्र से MLC तक का सफर.. बंशीधर ब्रजवासी की कहानी, जिन्होंने JDU-RJD से PK तक को दिया झटका

Bihar MLC Election Result: तिरहुत स्नातक सीट से बंशीधर ब्रजवासी की बड़ी जीत, अभिषेक झा को 9,147 वोटों से हराया

TAGGED:

BIHAR MLC ELECTION RESULT
DEVESH CHANDRA THAKUR ABHISHEK JHA
देवेश ठाकुर अभिषेक झा
तिरहुत में जेडीयू की हार
बैद्यनाथ प्रसाद रीगा विधायक

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.