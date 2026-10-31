MLC चुनाव में हार के बाद बिहार NDA में कलह, JDU सांसद ने लगाया गंभीर आरोप, BJP विधायक ने दिया जवाब
Bihar MLC Election Result: अभिषेक झा की हार पर NDA में संग्राम, देवेश ठाकुर ने अपनों पर उठाए सवाल, BJP विधायक का पलटवार. रिपोर्ट-धर्मेन्द्र झा.
Published : October 31, 2026 at 7:07 PM IST
सीतामढ़ी : तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव में एनडीए प्रत्याशी अभिषेक झा की हार के बाद गठबंधन की अंदरूनी राजनीति खुलकर सामने आने लगी है. चुनाव प्रचार के दौरान एकजुटता का संदेश देने वाले एनडीए के नेताओं के बीच अब हार की वजह को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं.
'कुछ लोगों का हृदय साफ नहीं था'
जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान ने इस सियासी विवाद को और हवा दे दी है. सांसद ने गठबंधन के कुछ माननीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कुछ लोगों का हृदय साफ नहीं था. उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी अभिषेक झा से नहीं थी, बल्कि उनसे थी. लेकिन जब अभिषेक झा उनके साथ खड़े नजर आए तो उन नेताओं ने अपनी नाराजगी का निशाना अभिषेक झा को बना लिया.
'कुछ अपनों ने विरोधी भूमिका निभाई'
देवेश ठाकुर के इस बयान का राजनीतिक अर्थ यह निकाला जा रहा है कि गठबंधन के भीतर कुछ नेताओं ने प्रत्याशी के पक्ष में पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया. सांसद ने यह भी संकेत दिया कि जिन लोगों ने जीवनभर उनसे मदद ली, उनमें से कुछ लोगों ने चुनाव के दौरान विरोधी भूमिका निभाई.
उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोगों को यह बात भी खटक रही थी कि कमजोर समाज से आने वाला व्यक्ति राजनीतिक रूप से इतना कद्दावर कैसे होता जा रहा है. उनके इस बयान के बाद एनडीए के भीतर कथित भीतरघात और नेताओं की आपसी नाराजगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
''हमने कभी भी गठबंधन विरोधी काम नहीं किया. हमने कभी किसी से एक शब्द नहीं कहा कि इसके खिलाफ वोट करें. वैसे भी यह सब बातें भूली नहीं चाहती हैं.''- देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, जेडीयू
बैद्यनाथ प्रसाद ने देवेश ठाकुर को दिया जवाब
देवेश चंद्र ठाकुर के आरोपों पर रीगा से बीजेपी विधायक बैद्यनाथ प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सांसद के बयान को उनके राजनीतिक कद के अनुरूप नहीं बताते हुए कहा कि इतने वरिष्ठ नेता की ओर से इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है. बैद्यनाथ प्रसाद ने एनडीए में भीतरघात के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव में काम किया है.
''चुनाव में एनडीए के सभी घटक दलों ने अपनी भूमिका निभाई और प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास किया. पिछले एमएलसी चुनाव में अभिषेक झा को करीब 10 हजार वोट मिले थे, जबकि इस बार उन्हें लगभग 20 हजार वोट प्राप्त हुए हैं. वोटों की संख्या में हुई बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी के समर्थन में मेहनत की. ऐसे में हार के बाद गठबंधन के भीतर भीतरघात का आरोप लगाना उचित नहीं है.''- बैद्यनाथ प्रसाद, बीजेपी विधायक
अभिषेक झा ने महाभारत के अभिमन्यु से की अपनी तुलना
इस राजनीतिक विवाद के बीच एनडीए प्रत्याशी रहे अभिषेक झा की सोशल मीडिया पोस्ट ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है. अभिषेक झा ने चुनाव में उनका समर्थन करने वाले मतदाताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया, लेकिन अपनी हार को लेकर जिस अंदाज में अपनी पीड़ा जाहिर की, उसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी.
उन्होंने महाभारत के अभिमन्यु प्रसंग का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि क्या अपने ही राजनीतिक परिवार एनडीए के भीतर वह अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में अकेले पड़ गए थे? उनके इस सवाल को गठबंधन के भीतर संभावित राजनीतिक असहयोग की ओर इशारे के रूप में देखा जा रहा है.
तिरहुत के मेरे अपने स्नातक भाई-बहनों, साथियों और शुभचिंतकों, सबसे पहले तो आप तक अपनी बात पहुँचाने में हुई इस देरी के लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। चुनाव के परिणाम भले ही मेरे पक्ष में नहीं आए, लेकिन इन बीते दिनों में आपने मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन दिया है, सच कहूँ तो वह मेरे लिए किसी ऐतिहासिक जीत से कम नहीं है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हर उन मतदाता—चाहे वे हमारे आदरणीय शिक्षक हों, युवा साथी हों, व्यवसायी, चिकित्सक, अधिवक्ता या किसान हों—आप सभी का हृदय से आभार। जिन्होंने मुझे प्रथम वरीयता देकर अपना विश्वास सौंपा और जिन्होंने द्वितीय वरीयता से मेरा साथ दिया, आपका यह अपनत्व ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूँजी है। चुनाव में केवल एक प्रत्याशी की हार हुई है, हमारे और आपके रिश्ते की नहीं। आपका अभिषेक कल भी आपके बीच था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ❤️ हाँ, एक बात जो लोकतंत्र के एक सच्चे सिपाही के नाते आपके सामने रखना जरूरी समझता हूँ—शायद आपमें से बहुतों को यह मालूम न हो कि लगभग 4700 मतों में मेरे नाम के सामने ✓(टिक) का निशान होने के कारण उन्हें निरस्त (Invalid) कर दिया गया। आप स्वयं विचार कीजिए, क्या यह सामान्य घटना है कि जो जागरूक मतदाता हैं वो मेरे नाम के सामने ✓(टिक) लगाएंगे? यह तथ्य मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि एक-एक वोट लोकतंत्र की पवित्र धरोहर है और हमने चुनाव में इसकी मर्यादा बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया था। यदि यह नहीं हुआ होता तो हमलोग बहुत आसानी से यह चुनाव जीत जाते। मन में कभी-कभी यह सवाल भी उठता है कि क्या मैं अपने ही राजनीतिक परिवार (NDA) के भीतर रचे गए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह अकेला पड़ गया था? यह मेरी व्यक्तिगत पीड़ा और आत्ममंथन का विषय है। पर यकीन मानिए, मैं किसी के प्रति मन में कोई कटुता या द्वेष लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। समय और सत्य, दोनों खुद अपनी कहानी कहेंगे। मेरे साथ डटकर खड़े रहने वाले हर साथी को मेरा एक वचन है: हमारा रिश्ता किसी पद, चुनाव या सियासी गणित का मोहताज नहीं है। अगर भविष्य में किसी भी साथी को राजनीतिक कारणों से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, तो याद रखिएगा—आप अकेले नहीं हैं। मुझे बस एक आवाज़ दीजिएगा, आपका यह भाई आपकी हर मुश्किल में आपके साथ ढाल बनकर खड़ा मिलेगा। मैं माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी को उनके पक्ष में मिले आशीर्वाद के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वे शिक्षकों की समस्याओं और तिरहुत के विकास को प्राथमिकता देंगे। उनके हर उस कदम में मेरा पूरा सहयोग रहेगा जो स्नातकों और समाज के हित में उठेगा। उन्होंने आज तक मेरी जितनी भी आलोचना की हो जितने भी अपशब्द कहे हों या जो श्राप दिया हो सबको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैंने यह गुण सीखा है। पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जिन साथियों ने मेरा विरोध किया उनको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। यह भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। चुनाव की इस पूरी यात्रा में, अगर अनजाने में भी मेरे किसी शब्द या व्यवहार से किसी सहयोगी, समर्थक या विरोधी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा माँगता हूँ। लोकतंत्र में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। अंत में, बस अपने दिल की ये तीन बातें आपसे कहना चाहता हूँ— ✨ आपने मुझे वोट दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। ✨ आपने मुझ पर अटूट विश्वास किया, इसके लिए मैं ऋणी हूँ। ✨ और आपने मुझे अपना समझा, इस पवित्र रिश्ते को मैं जीवन भर निभाने का वचन देता हूँ। पद मिले या न मिले, जीत हो या हार—आपके हर सुख-दुःख में आपके बीच उपस्थित रहने का मेरा संकल्प कल भी था और आज और भी मजबूत हो गया है। आपका अपना, अभिषेक झा ❤️🙏 #अभिषेक_झा #TirhutGraduateConstituency #AbhishekJha #BiharPolitics— Abhishek Jha (@AbhishekJhaNITP) October 30, 2026
अभिषेक झा ने अपने बयान में किसी के प्रति कटुता या द्वेष नहीं रखने की बात भी कही. उन्होंने संकेत दिया कि चुनाव के दौरान हुई घटनाओं और परिस्थितियों को लेकर वह आत्ममंथन कर रहे हैं. उनके मुताबिक, समय के साथ सच्चाई सामने आएगी. अभिषेक झा के अभिमन्यु वाले बयान ने इस विवाद को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना दिया है. उनके सवाल के बाद यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या चुनाव के दौरान उन्हें अपने ही गठबंधन के भीतर अपेक्षित समर्थन नहीं मिला?
4700 मतपत्रों को लेकर भी उठाया सवाल
अभिषेक झा ने चुनाव परिणाम को लेकर करीब 4700 मतपत्रों के अमान्य किए जाने का दावा भी किया है. उनका कहना है कि इन मतपत्रों पर उनके नाम के सामने टिक का निशान था, इसके बावजूद उन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया. अभिषेक झा के अनुसार, यदि इन मतपत्रों को अमान्य नहीं किया जाता तो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में भी जा सकता था.
चुनावी नतीजे से ज्यादा चर्चा में एनडीए की अंदरूनी राजनीति
तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव के परिणाम के बाद अब पूरे तिरहुत क्षेत्र में एनडीए की अंदरूनी राजनीति चर्चा का विषय बन गई है. चुनाव में हार के बाद गठबंधन के नेताओं के बीच सामने आए अलग-अलग बयान राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं.
देवेश चंद्र ठाकुर के आरोपों ने गठबंधन के कुछ नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाया है. वहीं, बैद्यनाथ प्रसाद ने एकजुटता का दावा करते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज करने की कोशिश की है. दूसरी ओर, अभिषेक झा के अभिमन्यु और चक्रव्यूह वाले बयान ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनडीए के भीतर चुनाव को लेकर जो मतभेद सामने आए हैं, वे केवल चुनावी हार के बाद की नाराजगी हैं या गठबंधन के अंदर पहले से चल रही राजनीतिक खींचतान का नतीजा?
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