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बिहार MLC चुनाव में खुलेगा जन सुराज का खाता? दरभंगा शिक्षक सीट पर सुरेश प्रसाद राय आगे

दरभंगा शिक्षक सीट पर मुकाबला नजदीकी ( ETV Bharat )

जीत की ओर सुरेश प्रसाद राय

जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट ​डॉ. सुरेश प्रसाद राय (एसपी राय) कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन झा से आगे चल रहे हैं. दोनों के बीच नजदीकी मुकाबला देखने को मिल रहा है. मदन मोहन झा ने 2020 में इस सीट पर जीत हासिल की थी लेकिन इस बार चुनौती मिलती दिख रही है.