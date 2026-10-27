बिहार MLC चुनाव में खुलेगा जन सुराज का खाता? दरभंगा शिक्षक सीट पर सुरेश प्रसाद राय आगे
बिहार एमएलएसी चुनाव में जन सुराज का खाता खुल सकता है. दरभंगा शिक्षक सीट पर सुरेश राय, मदन मोहन झा से आगे हैं. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : October 27, 2026 at 5:41 PM IST
दरभंगा: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए मतगणना जारी है. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर मुकाबला बेहद नजदीकी है. जन सुराज पार्टी के सुरेश प्रसाद राय और कांग्रेस के मदन मोहन झा के बीच कांटे की टक्कर है. वहीं, सीपीएम के रामदेव राय भी बहुत पीछे नहीं हैं.
जीत की ओर सुरेश प्रसाद राय
जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट डॉ. सुरेश प्रसाद राय (एसपी राय) कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन झा से आगे चल रहे हैं. दोनों के बीच नजदीकी मुकाबला देखने को मिल रहा है. मदन मोहन झा ने 2020 में इस सीट पर जीत हासिल की थी लेकिन इस बार चुनौती मिलती दिख रही है.
अबतक की मतगणना (तीन राउंड) के मुताबिक सुरेश प्रसाद राय को 2574, मदन मोहन झा को 2187, रामदेव राय को 1498 और घनश्याम राय को 812 मत मिले हैं. कुल मतपत्रों की संख्या 7753 है. इस हिसाब से जीत का कोटा 3749 वोट का है.
कौन हैं एसपी राय?
जन सुराज पार्टी से दरभंगा शिक्षक सीट पर एमएलसी कैंडिडेट सुरेश प्रसाद राय पेशे से शिक्षक हैं. वह बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (दरभंगा) के सीनेट मेंबर रह चुके हैं.
कौन-कौन उम्मीदवार?
दरभंगा शिक्षक सीट से जन सुराज पार्टी ने सुरेश प्रसाद राय को प्रत्याशी बनाया था, जबकि कांग्रेस से निवर्तमान विधान पार्षद मदन मोहन झा मैदान में थे. इसके अलावे आरजेडी से कुंवर राय, जेडीयू से घनश्याम राय और सीपीआई (एम) से रामदेव राय उम्मीदवार थे. इस सीट पर महागठबंधन के तीन दलों ने कैंडिडेट उतारे थे.
जीत की हैट्रिक लगाएंगे मदन मोहन झा?
कांग्रेस कैंडिडेट डॉ. मदन मोहन झा लगातार दो बार इस सीट से विधान पार्षद रह चुके हैं. अगर इस बार भी जीते तो जीत की हैट्रिक होगी. वैसे महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं बन पाने के कारण आरजेडी और सीपीएम ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया था, जिसका उनको नुकसान होता दिख रहा है.
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