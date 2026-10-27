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सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर निर्दलीय राहुल राज का चला सिक्का, BJP के बागी से हारा NDA

सारण शिक्षक सीट पर राहुल राज की जीत ( ETV Bharat )

निर्दलीय राहुल राज की जीत

निर्दलीय राहुल राज ने सारण शिक्षक सीट से धमाकेदार जीत हासिल की है. उन्होंने 800 से अधिक वोटों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी है. इस सीट से एनडीए समर्थित जेडीयू कैंडिडेट आनंद पुष्कर को हार का सामना करना पड़ा है.