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दरभंगा में प्रशांत किशोर, पटना में निशांत और तेजस्वी, तीन सीट पर BJP की जीत.. MLC का रिजल्ट अहम क्यों?

बिहार एमएलसी चुनाव का परिणाम ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. बीजेपी को तीन सीट पर जीत मिली है, जबकि जेडीयू-आरजेडी और जन सुराज पार्टी को एक-एक सीट पर सफलता मिली है. वहीं दो सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट विजयी रहे हैं. इनमें एक निर्दलीय बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं. इस तरह से देखें तो एनडीए की पांच सीटों पर जीत हो गई है लेकिन मिथिलांचल में प्रशांत किशोर की जीत से बीजेपी और जेडीयू के लिए परेशानी बढ़ने वाली है. वहीं महागठबंधन कि विपक्ष की भूमिका भी खतरे में पड़ सकती है लेकिन इस चुनाव में सबसे अधिक चर्चा निशांत कुमार की रही.

पहली परीक्षा में निशांत पास

पटना स्नातक का चुनाव निशांत के लिए अग्नि परीक्षा के समान था, जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की है. पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि निशांत सफल रहे. नीतीश कुमार का वोट भी ट्रांसफर करवाया है. विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि निशांत अपनी पहली परीक्षा में पास हो गए हैं. पटना स्नातक जीतने के कारण पार्टी में उनका कद बढ़ेगा और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उनकी भूमिका बढ़ेगी.