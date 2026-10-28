दरभंगा में प्रशांत किशोर, पटना में निशांत और तेजस्वी, तीन सीट पर BJP की जीत.. MLC का रिजल्ट अहम क्यों?
बिहार एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर का खाता खुला तो निशांत 'अग्निपरीक्षा' में पास हो गए. बीजेपी-आरजेडी खुश है लेकिन चुनौती भी है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : October 28, 2026 at 8:41 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. बीजेपी को तीन सीट पर जीत मिली है, जबकि जेडीयू-आरजेडी और जन सुराज पार्टी को एक-एक सीट पर सफलता मिली है. वहीं दो सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट विजयी रहे हैं. इनमें एक निर्दलीय बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं. इस तरह से देखें तो एनडीए की पांच सीटों पर जीत हो गई है लेकिन मिथिलांचल में प्रशांत किशोर की जीत से बीजेपी और जेडीयू के लिए परेशानी बढ़ने वाली है. वहीं महागठबंधन कि विपक्ष की भूमिका भी खतरे में पड़ सकती है लेकिन इस चुनाव में सबसे अधिक चर्चा निशांत कुमार की रही.
पहली परीक्षा में निशांत पास
पटना स्नातक का चुनाव निशांत के लिए अग्नि परीक्षा के समान था, जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की है. पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि निशांत सफल रहे. नीतीश कुमार का वोट भी ट्रांसफर करवाया है. विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि निशांत अपनी पहली परीक्षा में पास हो गए हैं. पटना स्नातक जीतने के कारण पार्टी में उनका कद बढ़ेगा और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उनकी भूमिका बढ़ेगी.
7 महीने पहले राजनीति में दस्तक
इसी साल मार्च के बाद निशांत ने राजनीति में कदम रखा था. उनके नेतृत्व में जेडीयू ने पहला चुनाव लड़ा है. वैसे तो जेडीयू ने दो शिक्षक और दो स्नातक समेत चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे लेकिन केवल पटना स्नातक पर ही जीत मिल पाई है. पार्टी के मोकामा से विधायक अनंत सिंह लगातार नीरज कुमार को हराने के लिए काम कर रहे थे. जन सुराज उम्मीदवार अनुज सिंह का प्रचार तक किया. वहीं पटना स्नातक क्षेत्र में आने वाले लोकसभा सांसद ललन सिंह ने भी इस चुनाव से दूरी बनाकर रखी.
जेडीयू ने निशांत को दिया श्रेय
इन सब के बाद भी पटना स्नातक का चुनाव नीरज कुमार ने निशांत कुमार के चेहरे पर लड़कर जीत हासिल की है और इसलिए इस जीत में निशांत की भूमिका सबसे बड़ी मानी जा रही है. जदयू के नेता और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि निशांत इस चुनाव में पास हुए हैं उन्होंने वोट भी ट्रांसफर करवाया है. पटना स्नातक के अलावा दूसरी जगह जदयू को सफलता नहीं मिली, इस पर प्रवक्ता चंदन सिंह का कहना है कि पार्टी नेतृत्व इस पर मंथन करेगा कि आखिर कहां चूक हो गई है?
"निशांत कुमार के नेतृत्व में पटना स्नातक का चुनाव नीरज कुमार ने जिस प्रकार से जीता है, उससे साफ है कि निशांत इस चुनाव में पास हो गए हैं. वोट ट्रांसफर कराने में भी सफल रहे और उन लोगों के लिए भी जवाब है, जो हमारे भविष्य और नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे."- चंदन कुमार सिंह, प्रवक्ता, जेडीयू
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर रणधीर कुमार का कहना है कि महज 7 महीने पहले राजनीति में आने वाले निशांत ने जेडीयू के लिए उम्मीद जगाई है. अनंत सिंह के विरोध के बावजूद पटना स्नातक चुनाव में उन्होंने वोट भी ट्रांसफर कराया है. उनकी परिवक्वता दिखने लगी है.
"7 महीना पहले जो निशांत कुमार थे, अब वह निशांत कुमार नहीं हैं. उनमें काफी बदलाव आ गया है. राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं. राजनीति को गंभीरता से लेने लगे हैं और एक तरह से राजनीति में एडजस्ट कर गये है. पटना स्नातक चुनाव में उन्होंने वोट भी ट्रांसफर कराया है. निशांत की भूमिका आने वाले दिनों में और बढ़ेगी खासकर यूपी चुनाव में उनका महत्व बढ़ेगा."- प्रोफेसर रणधीर कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ
विपक्ष का तंज
हालांकि विपक्ष फिलहाल यह मानने को तैयार नहीं हैं कि निशांत के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया. कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि ठीक है चुनाव हुआ और एक सीट जेडीयू जीत गया लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि निशांत के कारण जीत हुई है.
"निशांत किस मतदाता से संवाद करते दिखे. नीतीश की राजनीतिक जमीन उनकी मुठ्ठी में रहे, इसके लिए जदयू के कुछ लोग उनको आगे बढ़ाए. जिन लोगों ने निशांत को आगे कर अपनी राजनीति करनी चाहिए थी, अब खुद लड़ रहे हैं."- आसित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, कांग्रेस
पारंपरिक वोट एकजुट दिखा
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक 'लव-कुश' के साथ अति पिछड़ा रहा है. साथ ही महिलाओं के वोट से भी नीतीश कुमार लगातार पिछले दो दशक तक बिहार की सत्ता के केंद्र बिंदु बन रहे. विधान परिषद के चुनाव में पटना स्नातक से जेडीयू को मिली जीत इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी आता है. पटना स्नातक में 15000 से अधिक कुर्मी और कुशवाहा का वोट था. आरजेडी ने कुर्मी जाति के उम्मीदवार दिलीप पटेल को चुनाव मैदान में उतारा था.
अनंत सिंह की बगावत से बढ़ी परेशानी
मोकामा के विधायक अनंत सिंह जन सुराज के भूमिहार उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे और सबसे बड़ी बात कि ललन सिंह प्रचार में नहीं गए. न ही अनंत सिंह का विरोध किया. यहां तक कि नीरज कुमार के समर्थन में भी कोई बयान नहीं दिया. उसके बाद भी नीरज कुमार जीत गए. इसका मतलब साफ है कि कुर्मी और भूमिहार वोट में डेंट लगने के बाद भी दोनों वर्ग का वोट नीरज कुमार को अधिक मिला है, जो जीत में बड़ी भूमिका निभाई है. अति पिछड़ा वोट भी नीरज कुमार को मिला है.
तीनों सीटों पर मिली हार
प्रमोद कुमार कहते हैं कि जेडीयू के अन्य तीन सीटों पर पटना स्नातक सीट वाला वोट समीकरण नहीं था. वहां की लोकल राजनीति के कारण जेडीयू को हार मिली है. तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पहले देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीत चुके हैं. सीतामढ़ी से सांसद बनने के बाद उपचुनाव में वंशीधर बृजवासी की एंट्री हुई और चुनाव जीते. उस समय भी अभिषेक झा चुनाव हारे थे. इस बार उन्होंने भी ताकत लगाया था, उसके बावजूद जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा एक बार फिर से बंशीधर बृजवासी से चुनाव हार गए हैं, जो निर्दलीय दूसरी बार लड़े है.
मिथिला में संजय झा को झटका
इसी तरह दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का मिथिला का क्षेत्र है, वहां जदयू उम्मीदवार का हारना एक झटका है. वहां के बारे में कहा जा रहा है कि उम्मीदवार को लेकर सही फैसला नहीं लिया गया. तीसरी महत्वपूर्ण सीट सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की है. वहां जदयू ने एक बार फिर से केदार पांडे के बेटे आनंद पुष्कर पर विश्वास जताया था लेकिन बीजेपी के बागी उम्मीदवार ने वहां समीकरण बदल दिया.
स्नातक में सफल, शिक्षक सीट पर नाकाम
पटना स्नातक सीट को छोड़ दें तो बाकी कहीं भी निशांत की कोई भूमिका नहीं रही. निशांत की परीक्षा पटना स्नातक में ही थी, जहां वह सफल रहे हैं. निशांत के कारण बीजेपी को लाभ मिला कि नहीं, इस पर भी मंथन होगा क्योंकि पटना में नवल यादव चुनाव हार गए. यदि निशांत वहां भी वोट ट्रांसफर कराने में सफल रहते तो स्थिति कुछ और होती.
ललन सिंह का क्या होगा?
विधान परिषद चुनाव में ललन सिंह ने दूरी बनाकर रखी थी. खबर ये भी आई थी कि निशांत ने उनके साथ प्रचार करने से मना कर दिया था. न तो अनंत सिंह के विरोध पर भी कोई बयान दिया और न ही नीरज कुमार के समर्थन में कोई बयान दिया है. ऐसे में पार्टी के अंदर ललन सिंह की भूमिका क्या होगी, यह बड़ा सवाल है. राजनीतिक विशेषज्ञ प्रमोद कुमार का कहना है कि पार्टी में ललन सिंह की स्थिति एमएलसी चुनाव के बाद कमजोर होगी, यह तय है. साथ ही संजय झा और ललन सिंह के बीच टकराव भी बढ़ेगा.
प्रशांत किशोर ने भी दिखाई ताकत
विधान परिषद चुनाव में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत कुमार के लिए विधान परिषद की 8 सीट का चुनाव महत्वपूर्ण था. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर मिथिलांचल में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को एक तरह से चुनौती दी है. हालांकि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आफाक अहमद चुनाव हार गए और एक तरह से झटका भी लगा.
विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार उतारा था लेकिन एक पर ही जीत नहीं मिली. हालांकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की पारंपरिक सीट बांकीपुर पर हुए उपचुनाव में पीके ने दमदार जीत हासिल की थी. पटना स्नातक में अनंत सिंह के समर्थन के कारण उम्मीद थी कि उनकी बदौलत फिर सीट निकल जाएगी लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली.
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सुरेश प्रसाद राय की जीत से प्रशांत किशोर ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है. प्रशांत किशोर की पार्टी सभी आठों सीट पर चुनाव लड़ी थी. हालांकि सफलता का औसत बहुत बेहतर नहीं है लेकिन खाता खोलने में जरूर कामयाब रहे हैं.
महागठबंधन के लिए झटका
महागठबंधन की आपसी लड़ाई में कांग्रेस और वामपंथी दल को नुकसान हो गया. आरजेडी का जरूर इस बार खाता खुल गया है लेकिन कांग्रेस अपनी सीटिंग सीट भी नहीं बचा पाई. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दो बार चुनाव जीतने वाले मदन मोहन झा अपनी सीट नहीं बचा पाए.
कांग्रेस और राजद पांच सीटों पर इस चुनाव में आमने-सामने थे और इसके कारण भी नुकसान हुआ. आरजेडी के लिए पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतना एक बड़ी सफलता रही लेकिन अन्य पांच सीटों पर राजद के उम्मीदवार हार गए. दूसरी तरफ वामपंथी दल सीपीआई के प्रोफेसर संजय सिंह लगातार दो बार से तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत रहे थे. इस बार हार गए. इस चुनाव में महागठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया.
"इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने लोगों को एक विकल्प देने की कोशिश की है. यदि महागठबंधन के लोग नहीं समझेंगे तो विपक्ष की जो भूमिका है, वह प्रशांत किशोर उनसे छीन लेंगे."- प्रमोद कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ
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