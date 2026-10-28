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भूमिहार, राजपूत, यादव और मल्लाह.. किस जाति के कितने उम्मीदवारों को मिली बिहार MLC चुनाव में जीत?

बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए सभी 8 सीटों के परिणाम जारी हो चुके हैं. हालांकि कुछ सीटों पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन वोट के मार्जिन से स्पष्ट है कि कौन जीत रहा है. ये चुनाव भले ही सीमित मतदाताओं यानी शिक्षक और स्नातक के लिए था लेकिन इस बार भी जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया. नतीजों में भी जाति का फैक्टर साफ नजर आ रहा है.

किस जाति से कितने कैंडिडेट जीते?

अगर विजयी उम्मीदवारों की जीत को जाति की कसौटी पर कसें तो पाएंगे कि एक बार फिर भूमिहार समाज ने बाजी मारी है. उसके बाद राजपूत समाज से आने वाले प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है. हालांकि यादव और मल्लाह समाज ने भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है.