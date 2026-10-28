भूमिहार, राजपूत, यादव और मल्लाह.. किस जाति के कितने उम्मीदवारों को मिली बिहार MLC चुनाव में जीत?
बिहार में 8 सीटों पर एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. आगे पढ़िये कि किस सीट पर किस जाति के प्रत्याशी जीते हैं.
Published : October 28, 2026 at 1:51 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए सभी 8 सीटों के परिणाम जारी हो चुके हैं. हालांकि कुछ सीटों पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन वोट के मार्जिन से स्पष्ट है कि कौन जीत रहा है. ये चुनाव भले ही सीमित मतदाताओं यानी शिक्षक और स्नातक के लिए था लेकिन इस बार भी जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया. नतीजों में भी जाति का फैक्टर साफ नजर आ रहा है.
किस जाति से कितने कैंडिडेट जीते?
अगर विजयी उम्मीदवारों की जीत को जाति की कसौटी पर कसें तो पाएंगे कि एक बार फिर भूमिहार समाज ने बाजी मारी है. उसके बाद राजपूत समाज से आने वाले प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है. हालांकि यादव और मल्लाह समाज ने भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है.
सबसे अधिक भूमिहार प्रत्याशी जीते
4 शिक्षक और 4 स्नातक निर्वाचन सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव में भूमिहार समाज का दबदबा देखने को मिला है. कुल 4 सीटों पर भूमिहार जाति से आने वाले उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है. 2 सीटों पर जीत हासिल कर राजपूत समाज दूसरे स्थान पर है. वहीं, एक सीट पर यादव समाज से आने वाले कैंडिडेट ने सफलता पाई है, जबकि एक सीट पर मल्लाह (निषाद) जाति के प्रत्याशी को कामयाबी मिली है.
किस जाति के कितने MLC जीते?
- कोसी ग्रेजुएट- एनके यादव (BJP)- यादव
- तिरहुत शिक्षक- नरेंद्र प्रसाद सिंह (BJP)- राजपूत
- पटना शिक्षक- संजीव कुमार (RJD)- भूमिहार
- पटना ग्रेजुएट - नीरज कुमार (JDU)- भूमिहार
- दरभंगा शिक्षक - सुरेश प्रसाद राय (जन सुराज)- भूमिहार
- दरभंगा ग्रेजुएट - सर्वेश कुमार ( BJP)- भूमिहार
- सारण शिक्षक- राहुल राज (निर्दलीय)- राजपूत
- तिरहुत ग्रेजुएट - वंशीधर ब्रजवासी (निर्दलीय)- मल्लाह
किस दल के खाते में कितनी सीट?
अगर दलवार आंकड़े की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है, 3 सीटों पर जीत के साथ वह नंबर वन की पोजिशन पर है. जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज पार्टी को एक-एक सीट पर सफलता मिली है. वहीं इस बार दो निर्दलीय कैंडिडेट को कामयाबी हासिल हुई है. इसमें एक बीजेपी के बागी हैं.
पटना शिक्षक सीट पर आरजेडी जीता
पटना शिक्षक निर्वाचन सीट पर आरजेडी के संजीव कुमार सिंह जीते हैं. उन्होंने बीजेपी के नवल किशोर यादव को पटखनी दी है. संजीव को 4487, नवल किशोर को 3430 वोट मिले हैं.
तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी जीती
तिरहुत शिक्षक सीट से बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह जीते हैं. उनको 2,945 वोट मिले हैं, जबकि 2,351 वोट के साथ निर्दलीय भूषण झा दूसरे स्थान पर रहे. CPI के संजय सिंह को 1,967 और जन सुराज के श्याम नंदन यादव को 1,335 मत प्राप्त हुए हैं.
जन सुराज की झोली में दरभंगा शिक्षक सीट
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज के डॉ. सुरेश प्रसाद राय ने जीत दर्ज की है. इसके साथ ही बिहार विधान परिषद में प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता खुल गया है. डॉ. सुरेश राय को 2,593 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के निवर्तमान एमएलसी डॉ. मदन मोहन झा को 2,269 वोट हासिल हुए. तीसरे स्थान पर सीपीएम के रामदेव राय रहे. वहीं जेडीयू और आरजेडी कैंडिडेट चौथे और पांचवे स्थान पर रहे.
सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय जीते
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर निर्दलीय राहुल राज ने जीत दर्ज की. बीजेपी के बागी राहुल राज को 4,965 वोट मिले, जबकि जेडीयू कैंडिडेट आनंद पुष्कर को 3,150 वोट प्राप्त हुए. जन सुराज के आफाक अहमद को 2,454 वोट और आरजेडी के जयराम यादव को 1,708 वोट हासिल हुए.
पटना स्नातक सीट पर जेडीयू जीता
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के नीरज कुमार जीते हैं. उन्होंने आरजेडी के दिलीप कुमार को नजदीकी मुकाबले में शिकस्त दी है. जन सुराज पार्टी के अनुज सिंह तीसरे स्थान पर रहे. मोकामा विधायक अनंत सिंह के समर्थन के बावजूद अनुज को करारी हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, कांग्रेस के डॉ. असदुल्लाह खान चौथे पोजिशन पर रहे.
दरभंगा स्नातक सीट पर बीजेपी का कब्जा
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के सर्वेश कुमार की जीत तय है. हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है. दूसरे स्थान पर आरजेडी के अनिल कुमार झा रहे. कांग्रेस के रजनीकांत पाठक जन सुराज पार्टी के डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज नूरानी को करारी हार का सामना करना पड़ा है.
तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय जीते
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी एक बार फिर जीतते नजर आ रहे हैं. उनको 25257 वोट मिले हैं, जबकि जेडीयू के अभिषेक झा 19980 वोट के साथ दूसरे स्थान पर हैं. आरजेडी की डॉ. रश्मि गौतम को 14977 वोट मिले हैं. जन सुराज के डॉ विमोहन कुमार को सिर्फ 2341 मत हासिल हुए हैं.
कोसी स्नातक सीट पर बीजेपी की जीत
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के निवर्तमान विधान पार्षद डॉ. एनके यादव 10,000 वोट से जीत चुके हैं. दूसरे नंबर पर आरजेडी के नितेश कुमार यादव और तीसरे नंबर पर जन सुराज के रजनीश रंजन हैं.
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