शिक्षामित्र से MLC तक का सफर.. बंशीधर ब्रजवासी की कहानी, जिन्होंने JDU-RJD से PK तक को दिया झटका
17वें राउंड की मतगणना में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी को कुल 31,832 मत प्राप्त हुए. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : October 28, 2026 at 8:34 PM IST
मुजफ्फरपुर: तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है. 17वें राउंड की मतगणना में उन्हें कुल 31,832 मत प्राप्त हुए. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अभिषेक झा को 9,147 मतों से पीछे छोड़ दिया है.
समर्थकों में जबरदस्त उत्साह
बंशीधर ब्रजवासी की जीत के रुझान सामने आने के बाद समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. समर्थकों ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर और रंग-गुलाल लगाकर उनका स्वागत किया. इस दौरान लगातार नारेबाजी भी की गई. समर्थकों में जश्न का माहौल बना हुआ है.
चुनाव में कड़ा मुकाबला
तिरहुत स्नातक सीट पर इस चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिला. मतगणना के दौरान बंशीधर ब्रजवासी लगातार बढ़त बनाए हुए थे. अब सभी की निगाहें निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से होने वाली आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं.
निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दर्ज की जीत
बिहार के तिरहुत स्नातक चुनाव में शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी जीत दर्ज की. उन्होंने जेडीयू-आरजेडी और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों को हराया. बंशीधर अपने लड़ाकू स्वभाव के लिए जाने जाते रहे हैं और शिक्षक हितों के लिए लगातार आवाज उठाते आए हैं.
सत्ता पक्ष और विपक्ष की उड़ी नींद
इस जीत के बाद तिरहुत स्नातक चुनाव के रिजल्ट ने जेडीयू, आरजेडी से लेकर प्रशांत कुमार तक की नींद उड़ा दी है. इस चुनाव में प्रदेश स्तर पर एक ऐसा नेता खड़ा हो गया है, जो युवाओं की आवाज को विधान परिषद में उठाएगा.
केके पाठक का किया था विरोध
बंशीधर बृजवासी की दास्तान वहां से शुरू होती है जब बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक हुआ करते थे. जिनके कड़े फरमानों से शिक्षकों में हड़कंप मचा रहता था. उन्हीं केके पाठक का विरोध कर बंशीधर सुर्खियों में आए थे और उन्होंने शिक्षामित्र से लेकर विधायकी तक का सफर तय किया.
हमेशा शिक्षकों के हित में उठाई आवाज
तिरहुत चुनाव में बंशीधर ब्रजवासी ने राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए जेडीयू-आरजेडी और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया है. बृजवासी हमेशा शिक्षकों के हित में आवाज उठाते रहे हैं. केके पाठक से उनका टकराव जगजाहिर है.
जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उठाई मांग
केके पाठक से टकराने का ही नतीजा था कि ब्रजवासी को सस्पेंड कर दिया गया था. सीतामढ़ी में जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्थानीय स्तर पर मांग का ख्याल रख सदन में बंशीधर ब्रजवासी ने प्रमुखता से आवाज उठाई और जमीन चिन्हित करने या उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा एवं पत्राचार किया.
कई हेवीवेट चेहरों को दी मात
इसके बाद ही सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद ठाकुर ने हाल ही में कहा कि जो लोग विश्वविद्यालय के लिए जमीन देना चाहते हैं, वे जिला पदाधिकारी को पत्र लिखें ताकि इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सके. इस चुनाव में जहां एनडीए की ओर से जेडीयू के अभिषेक झा मैदान में थे, वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी की रश्मि विनायक गौतम और जनसुराज के विनायक मोहन चुनावी मैदान में थे.
संघर्ष से बनाई अपनी पहचान
इनके अलावा कई शिक्षक नेता, कारोबारी, इंजीनियर और राजनीतिक क्षेत्र के बागी भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन संघर्ष से अपनी पहचान बनाने वाले बंशीधर ब्रजवासी ने सबको पछाड़ते हुए तिरहुत चुनाव में दुबारा जीत दर्ज की.
जीत का सेहरा सिर सजा
जुझारू स्वभाव के धनी बंशीधर बृजवासी शिक्षकों के हित के लिए लगातार सड़कों पर शिक्षकों और स्नातकों की आवाज उठाते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि आज उनको एमएलसी चुनाव में भारी जन समर्थन मिला और जीत का सेहरा उनके सिर सजा है.
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