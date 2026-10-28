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शिक्षामित्र से MLC तक का सफर.. बंशीधर ब्रजवासी की कहानी, जिन्होंने JDU-RJD से PK तक को दिया झटका

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी जीते ( ETV Bharat )

समर्थकों में जबरदस्त उत्साह