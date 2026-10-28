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Patna MLC Result: क्या होता है कोटा सिस्टम.. जिससे नीरज कुमार जीते

NDA उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट का परिणाम लगभग आ चुका है. जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत हो गई है. हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है. इस सीट से आरजेडी प्रत्याशी दिलीप कुमार और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज कुमार सिंह हार गए हैं. जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं. क्योंकि अनंत सिंह ने पार्टी के खिलाफ जाकर अनुज सिंह के पक्ष में जमकर प्रचार किया था.

नीरज कुमार की जीत