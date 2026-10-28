'सूद सहित लौटाएंगे कर्ज..' जीत के जश्न के बीच गुस्से में दिखे नीरज कुमार, लिया बड़ा संकल्प
पटना स्नातक सीट से जीतने के बाद नीरज कुमार ने संकल्प लिया और कहा कि सूद सहित कर्ज लौटाएंगे. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : October 28, 2026 at 3:52 PM IST
पटना: बिहार के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प बन गया था. जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मोकामा क्षेत्र से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार का खुला विरोध किया था. वहीं क्षेत्र के सांसद ललन सिंह भी चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे. इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद नीरज कुमार ने शानदार जीत हासिल की है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद उनके आवास पर जश्न का माहौल है.
कार्यकर्ताओं की मेहनत और नैतिक बल की जीत
नीरज कुमार के घर पर बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ रहा है. जब उनसे पूछा गया कि इस बड़ी जीत में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी रही, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह पूरी तरह पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है. हमने हमेशा नैतिक बल और जन बल की राजनीति की है. इसी वजह से विपक्षियों का धनबल और बाहुबल हमारे सामने पूरी तरह झुक गया.
सूद सहित कर्ज लौटाएंगे- नीरज कुमार
इस दौरान नीरज कुमार थोड़े गुस्से में भी दिखे और बातचीत में आगे कहा कि हमारे पुरखों और परिजनों ने हमेशा एक बात सिखाई है. हमें कभी किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे सूद समेत वापस लौटाना चाहिए. इसलिए चुनाव में जिसने जो किया है, उन सबको (अनंत सिंह) हम समय आने पर सूद सहित लौटा देंगे. उन्होंने यह चौथी बार जीत दर्ज की है. इससे पहले भी वे तीन बार एमएलसी का चुनाव जीत चुके हैं.
"धनबल और बाहुबल झुक गया. हमें किसी का कर्ज नहीं रखना सिखाया गया है. सबको सूद सहित लौटा देंगे. इस बार मेरे लिए धनबल-बाहुबल सब चुनौती था. कार्यकर्ताबल की बड़ी पूंजी मेरे पास थी जो किसी के पास नहीं."- नीरज कुमार, नवनिर्वाचित एमएलसी
धनबल और बाहुबल की कड़ी चुनौती
इस बार के चुनाव में नीरज कुमार के सामने कितनी कठिन चुनौती थी, इस पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया. नीरज कुमार ने कहा कि इस चुनाव में धन बल और बाहुबल हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे. लेकिन इन सबके मुकाबले हमारे पास अपने समर्पित कार्यकर्ताओं का अटूट बल था. भला इससे बड़ी राजनीतिक पूंजी और दौलत किस नेता के पास हो सकती है.
विरोध करने वाले विधायकों पर तीखा तंज
सांसद और विधायक के विरोध करने के सवाल पर नीरज कुमार ने अनंत सिंह का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि आपके विधायक आपके खिलाफ थे और सांसद चुनाव प्रचार में भी नहीं गए. आखिर विधायक क्या होता है, विधानसभा के भीतर तो कभी उनकी आवाज ही नहीं निकलती है. यह लोग बस नाम के ही विधायक बने घूमते हैं.
विरोधियों की नमकीन मिठाई और चुटकी
चुनाव से पहले अनंत सिंह द्वारा मिठाई खिलाए जाने के दावे पर नीरज कुमार ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि अब वे लोगों को नमकीन मिठाई खिलाएं. इसके बाद नीरज कुमार ने चुटकी लेते हुए अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में कहा कि कहां गया रे गुंजन, ले जाओ यह सारी मिठाइयां. इस प्रकार उन्होंने मतगणना के परिणाम आने के बाद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर जमकर निशाना साधा.
निशांत को लेकर किया गया प्रयोग सफल- नीरज
चुनाव परिणाम में नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की भूमिका के सवाल पर नीरज कुमार ने उनके योगदान को खूब सराहा. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में निशांत की भूमिका बेहद प्रभावी और महत्वपूर्ण रही है. निशांत को लेकर हम लोगों ने जो नया राजनीतिक प्रयोग किया था, वह पूरी तरह सफल रहा. इसके साथ ही चुनाव में लगाया गया 'जय निशांत, ते निशांत' का नारा भी कामयाब साबित हुआ.
राजनीतिक भविष्य और भविष्य के चुनाव
आगे की भूमिका के सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि वे पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हमेशा अपना फर्ज निभाते रहेंगे. हालांकि वे राजनीति में किसी का कर्ज भी बाकी नहीं रहने देंगे. वर्ष 2029 और 2030 में होने वाले आगामी चुनावों पर उन्होंने दावा किया कि उनमें भी पार्टी ही जीतेगी. हम नैतिक बल की राजनीति पर जीतेंगे क्योंकि राजनीति कोई व्यावसायिक मॉल बनाने का धंधा नहीं है.
नवल यादव की हार को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नवल किशोर यादव की हार पर नीरज कुमार ने गहरा दुख जताया. उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नवल यादव ने हमेशा वित्त रहित शिक्षकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है. उन्होंने शिक्षकों को सम्मानजनक वेतनमान दिलाया है. इसलिए शिक्षकों के हितों को देखते हुए उन्हें राजनीतिक रूप से दोबारा सशक्त और प्रभावित करने की बहुत जरूरत है.
जनता के बीच अनंत सिंह की सदस्यत खत्म
बाहुबली अनंत सिंह को पार्टी से निष्कासित किए जाने और उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की तैयारियों पर भी नीरज कुमार ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि इस तकनीकी प्रक्रिया के बारे में तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ही सही जानकारी दे पाएंगे. हालांकि पटना स्नातक क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं और जनता ने इस चुनाव में पहले ही वोट की चोट से उनकी राजनीतिक सदस्यता पूरी तरह समाप्त कर दी है.
गुलाब जामुन से रसगुल्ले का जवाब
वहीं इस परिणाम ने बाहुबली अनंत सिंह के दावों की पूरी तरह से हवा निकाल दी है. इस बार के चुनाव में रसगुल्ला सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा. अनंत सिंह ने चुनाव से पहले एक लाख से अधिक लोगों के लिए रसगुल्ले बनवाए थे. लेकिन आज परिणाम आने के बाद पासा पूरी तरह पलट चुका है. नीरज कुमार के आवास पर गुलाब जामुन बांटे जा रहे हैं.
नीरज कुमार के आवास पर जश्न
शानदार जीत दर्ज करने के बाद नीरज कुमार के आवास पर जश्न का बेहद शानदार माहौल देखा जा रहा है. वहां विशेष रूप से लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए बड़े पैमाने पर गुलाब जामुन बांटे जा रहे हैं. चारों तरफ उत्साह से भरे कार्यकर्ता और समर्थक जीत की बधाई देने पहुंच रहे हैं. नीरज कुमार स्वयं और उनके करीबी लोग आगंतुकों का स्वागत कर रहे हैं.
तीन लाख लोगों को मिठाई खिलाने का लक्ष्य
नीरज कुमार के समर्थकों का कहना है कि वे लोग लगभग तीन लाख लोगों तक मिठाई बांटने का लक्ष्य रखते हैं. आवास पर आने वाले हर एक कार्यकर्ता और समर्थक को आदर सहित रसगुल्ला खिलाया जाएगा. चुनाव में विरोधियों द्वारा किए गए दावों का जवाब अब मिठाई बांटकर दिया जा रहा है. कार्यकर्ताओं का यह जोश परिणाम आने के बाद से लगातार बढ़ता ही जा रहा है.
नीतीश कुमार और एनडीए की ऐतिहासिक जीत
रसगुल्ला खाने के बाद उत्साहित समर्थकों का साफ कहना है कि यह बड़ी जीत असल में नीतीश कुमार और एनडीए की जीत है. कुछ समर्थक तो चुटकी लेते हुए यहां तक कह रहे हैं कि अनंत सिंह का रसगुल्ला अब नीरज कुमार के पाले में आ गया है. कुल मिलाकर इस पूरे पटना स्नातक चुनाव अभियान में रसगुल्ला ही सबसे अधिक चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना रहा.
"हमलोग रसगुल्ला बनवाए हैं. हमलोग काम करो ज्यादा बोलो कम, पर भरोसा करते हैं."- नीरज कुमार के समर्थक
"मिठाई के लिए लाइन लगी है. शाम तक बांटा जाएगा. तीन लाख से ज्यादा गुलाब जामुन बनाए हैं. यहां रखने के लिए जगह नहीं है."-नीरज कुमार के समर्थक
रसगुल्ले के जरिए विरोधियों को कड़ा संदेश
कांटे की बेहद कड़ी लड़ाई में शानदार जीत हासिल करने के बाद नीरज कुमार भी अब गुलाब जामुन के माध्यम से मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं. चारों तरफ समर्थकों को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस तरह विरोधियों के दावों का जवाब मीठे अंदाज में दिया जा रहा है.
"एक नंबर गुलाब जामुन है. बहुत मीठा है. अनंत सिंह वाला ही रसगुल्ला यहां आया है."- नीरज कुमार के समर्थक
"नीतीश कुमार का रसगुल्ला है. उनकी जीत है. एनडीए की जीत है."- नीरज कुमार के समर्थक
आठ सीटों में सबसे ज्यादा चर्चित सीट
बिहार विधान परिषद की कुल आठ सीटों पर हुए इस चुनाव में सबसे अधिक चर्चा और सरगर्मी नीरज कुमार की सीट पर ही देखने को मिली. नीरज कुमार के समर्थन में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अपनी पूरी सांगठनिक ताकत झोंक दी थी. यहां तक कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत भी खुद चुनाव प्रचार के मैदान में मजबूती से उतरे हुए थे.
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