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'सूद सहित लौटाएंगे कर्ज..' जीत के जश्न के बीच गुस्से में दिखे नीरज कुमार, लिया बड़ा संकल्प

जीत के बाद नीरज कुमार के आवास पर जश्न ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प बन गया था. जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मोकामा क्षेत्र से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार का खुला विरोध किया था. वहीं क्षेत्र के सांसद ललन सिंह भी चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे. इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद नीरज कुमार ने शानदार जीत हासिल की है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद उनके आवास पर जश्न का माहौल है.

नीरज कुमार के घर पर बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ रहा है. जब उनसे पूछा गया कि इस बड़ी जीत में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी रही, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह पूरी तरह पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है. हमने हमेशा नैतिक बल और जन बल की राजनीति की है. इसी वजह से विपक्षियों का धनबल और बाहुबल हमारे सामने पूरी तरह झुक गया.

नीरज कुमार से खास बातचीत (ETV Bharat)

सूद सहित कर्ज लौटाएंगे- नीरज कुमार

इस दौरान नीरज कुमार थोड़े गुस्से में भी दिखे और बातचीत में आगे कहा कि हमारे पुरखों और परिजनों ने हमेशा एक बात सिखाई है. हमें कभी किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे सूद समेत वापस लौटाना चाहिए. इसलिए चुनाव में जिसने जो किया है, उन सबको (अनंत सिंह) हम समय आने पर सूद सहित लौटा देंगे. उन्होंने यह चौथी बार जीत दर्ज की है. इससे पहले भी वे तीन बार एमएलसी का चुनाव जीत चुके हैं.

"धनबल और बाहुबल झुक गया. हमें किसी का कर्ज नहीं रखना सिखाया गया है. सबको सूद सहित लौटा देंगे. इस बार मेरे लिए धनबल-बाहुबल सब चुनौती था. कार्यकर्ताबल की बड़ी पूंजी मेरे पास थी जो किसी के पास नहीं."- नीरज कुमार, नवनिर्वाचित एमएलसी

पटना स्नातक सीट से नीरज कुमार की जीत (ETV Bharat)

धनबल और बाहुबल की कड़ी चुनौती

इस बार के चुनाव में नीरज कुमार के सामने कितनी कठिन चुनौती थी, इस पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया. नीरज कुमार ने कहा कि इस चुनाव में धन बल और बाहुबल हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे. लेकिन इन सबके मुकाबले हमारे पास अपने समर्पित कार्यकर्ताओं का अटूट बल था. भला इससे बड़ी राजनीतिक पूंजी और दौलत किस नेता के पास हो सकती है.

विरोध करने वाले विधायकों पर तीखा तंज

सांसद और विधायक के विरोध करने के सवाल पर नीरज कुमार ने अनंत सिंह का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि आपके विधायक आपके खिलाफ थे और सांसद चुनाव प्रचार में भी नहीं गए. आखिर विधायक क्या होता है, विधानसभा के भीतर तो कभी उनकी आवाज ही नहीं निकलती है. यह लोग बस नाम के ही विधायक बने घूमते हैं.

विरोधियों की नमकीन मिठाई और चुटकी

चुनाव से पहले अनंत सिंह द्वारा मिठाई खिलाए जाने के दावे पर नीरज कुमार ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि अब वे लोगों को नमकीन मिठाई खिलाएं. इसके बाद नीरज कुमार ने चुटकी लेते हुए अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में कहा कि कहां गया रे गुंजन, ले जाओ यह सारी मिठाइयां. इस प्रकार उन्होंने मतगणना के परिणाम आने के बाद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर जमकर निशाना साधा.

समर्थकों में उत्साह (ETV Bharat)

निशांत को लेकर किया गया प्रयोग सफल- नीरज

चुनाव परिणाम में नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की भूमिका के सवाल पर नीरज कुमार ने उनके योगदान को खूब सराहा. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में निशांत की भूमिका बेहद प्रभावी और महत्वपूर्ण रही है. निशांत को लेकर हम लोगों ने जो नया राजनीतिक प्रयोग किया था, वह पूरी तरह सफल रहा. इसके साथ ही चुनाव में लगाया गया 'जय निशांत, ते निशांत' का नारा भी कामयाब साबित हुआ.

राजनीतिक भविष्य और भविष्य के चुनाव

आगे की भूमिका के सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि वे पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हमेशा अपना फर्ज निभाते रहेंगे. हालांकि वे राजनीति में किसी का कर्ज भी बाकी नहीं रहने देंगे. वर्ष 2029 और 2030 में होने वाले आगामी चुनावों पर उन्होंने दावा किया कि उनमें भी पार्टी ही जीतेगी. हम नैतिक बल की राजनीति पर जीतेंगे क्योंकि राजनीति कोई व्यावसायिक मॉल बनाने का धंधा नहीं है.

नवल यादव की हार को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नवल किशोर यादव की हार पर नीरज कुमार ने गहरा दुख जताया. उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नवल यादव ने हमेशा वित्त रहित शिक्षकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है. उन्होंने शिक्षकों को सम्मानजनक वेतनमान दिलाया है. इसलिए शिक्षकों के हितों को देखते हुए उन्हें राजनीतिक रूप से दोबारा सशक्त और प्रभावित करने की बहुत जरूरत है.

जनता के बीच अनंत सिंह की सदस्यत खत्म

बाहुबली अनंत सिंह को पार्टी से निष्कासित किए जाने और उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की तैयारियों पर भी नीरज कुमार ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि इस तकनीकी प्रक्रिया के बारे में तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ही सही जानकारी दे पाएंगे. हालांकि पटना स्नातक क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं और जनता ने इस चुनाव में पहले ही वोट की चोट से उनकी राजनीतिक सदस्यता पूरी तरह समाप्त कर दी है.

नीरज कुमार के आवास पर बांटे जा रहे गुलाब जामुन (ETV Bharat)

गुलाब जामुन से रसगुल्ले का जवाब