Explainer: दिल्ली में तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ लेकिन बिहार MLC चुनाव में आमने-सामने, आखिर क्यों?
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एकजुट हैं लेकिन बिहार की चुनावी जंग में आमने-सामने हैं. आखिर क्यों? रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : October 14, 2026 at 7:57 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की एकजुटता की पोल खुलती दिख रही है. दोनों दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ अपने-अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जबकि दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार साथ दिख रहे हैं. अभी हाल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में जारी विपक्ष की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट मार्च और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी साथ नजर आए. इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिली थी.
5 सीट पर आरजेडी बनाम कांग्रेस
बिहार विधान परिषद की 8 में से 5 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस सीधे-सीधे एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं. बाकी तीनों सीटों पर भी समर्थन का कोई ऐलान नहीं किया गया है. पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आरजेडी और कांग्रेस आमने-सामने हैं.
तीन स्नातक सीट पर आमने-सामने
पटना स्नातक निर्वाचन सीट के लिए आरजेडी ने दिलीप कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनके विरोध में कांग्रेस से मोहम्मद असदुल्लाह खान ताल ठोंक रहे हैं. दरभंगा स्नातक में आरजेडी के अनिल झा के सामने कांग्रेस के रजनीकांत पाठक चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर महागठबंधन के एक और सहयोगी दल सीपीआई माले के संदीप कुमार चौधरी भी मैदान में हैं. वहीं, कोसी स्नातक सीट पर आरजेडी के नितेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने मनोज जायसवाल को उतारा है.
दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आपसी जंग
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आरजेडी ने डॉ. संजीव कुमार को इस बार उतारा है तो वहीं कांग्रेस की ओर से संजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के मदन मोहन झा सीटिंग एमएलसी है लेकिन दोनों में सहमति नहीं बनने के कारण आरजेडी ने कुंवर राय को चुनाव मैदान में उतार दिया है. इस सीट पर सीपीआईएम के रामदेव राय भी चुनाव लड़ रहे हैं.
सीपीआई के सामने कांग्रेस के बागी
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सीपीआई के संजय कुमार सिंह सीटिंग एमएलसी हैं. इस बार भी पार्टी ने उनको ही टिकट दिया है. आरजेडी ने सीपीआई को समर्थन देने का ऐलान किया है. वहीं, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है लेकिन पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं. अब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है. ऐसे में माना जा रहा है कि उनको पार्टी का अंदरुनी समर्थन प्राप्त है.
ऐसी नौबत क्यों आई?
कांग्रेस के बिहार के बड़े नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ होने और बिहार में अलग चुनाव लड़ने के मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस कैंडिडेट और मौजूदा विधान पार्षद मदन मोहन झा कहते हैं कि कोई चुनाव लड़ेगा तो उसे रोक नहीं सकते हैं. 2020 चुनाव में उन्होंने बीजेपी के सुरेश प्रसाद राय को महज 679 हराया था. ऐसे में इस बार आरजेडी के विरोध के कारण उनकी सीट फंसती दिख रही है.
"हम लोग क्या कर सकते हैं. कोई चुनाव लड़ेगा तो उसे रोक नहीं सकते हैं. जहां तक राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के दिल्ली में एक साथ प्रदर्शन का सवाल है तो बड़े नेताओं के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं."- मदन मोहन झा, कांग्रेस प्रत्याशी, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
पहले देश बचाने की लड़ाई जरूरी- आरजेडी
वहीं, महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट पर आरजेडी उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का कहना है कि अभी देश में संविधान बचाने की बड़ी लड़ाई चल रही है. यह सब पंचायत चुनाव की तरह है. बाद में इस चुनौती से मिलकर निपट लिया जाएगा. अभी हमारे लिए देश बचाना जरूरी है.
"हमारे लिए यह पंचायत से अधिक क्या है संसद के सामने? संसद असल शक्ति है देश की. उस शक्ति को सुधारने में जो अभी सभी विपक्षी दल लगे हैं. सब कोई एकजुट हैं कि पहले देश बचाओ, संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ. फिर हमलोग लड़कर फरिया लेंगे किसको कितना क्या चाहिए."- उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल
बीजेपी का महागठबंधन पर हमला
महागठबंधन में मचे घमासान ने एनडीए को हमला करने का मौका दे दिया है. दिल्ली में एक साथ और बिहार विधान परिषद चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ होने पर बीजेपी नेता और उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर का कहना है कि विपक्षी दलों में वैचारिक भिन्नता है. ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए एक-दूसरे के साथ हैं, जबकि एनडीए एकजुट है. चुनाव आयोग पर विपक्ष के प्रदर्शन पर वह शायराना अंदाज में कहते हैं, 'उम्र भर गालिब वही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा.'
"बीजेपी और एनडीए का विरोध करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस दल साथ हैं. कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा. इसलिए बार-बार बिखेर रहे हैं. हम तो विपक्ष को सुझाव देंगे कि जनहित के मुद्दे पर जनता के बीच चाहिए. नहीं तो बार-बार हारिएगा और उसके बाद कभी EVM पर तो कभी SIR पर आरोप लगाइएगा."- संजय टाइगर, बीजेपी नेता सह उच्च शिक्षा मंत्री, बिहार
क्या कहते हैं जानकार?
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर रंधीत कुमार का कहना है कि महागठबंधन में विधानसभा चुनाव के समय भी तालमेल का अभाव था. कई सीटों पर लोग फ्रेंडली फाइट करते रहे, जिसका बहुत खराब मैसेज गया. विधान परिषद के चुनाव में तो स्थिति और गड़बड़ है. ऐसे में एनडीए को इन लोगों ने वाकओवर दे दिया है. दिल्ली में आंदोलन में जरूर सभी विपक्षी एकजुट है एक साथ दिख रहे हैं लेकिन बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों में भी जब चुनाव होता है तो विपक्षी गठबंधन में एकजुटता धरी की धरी रह जाती है.
"जिस तरह पहले विधानसभा चुनाव और अब विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन में अंतर्विरोध दिख रहा है. आरजेडी और कांग्रेस एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं. ऐसे में तो कोई भी चुनाव होगा, एनडीए जैसे मजबूत गठबंधन के सामने जीतना असंभव सा है. जिस प्रकार आंदोलन में बड़े नेता एक साथ होते हैं चुनाव में भी बड़े नेताओं को एकजुटता दिखाने की जरूरत है."- प्रो. रंधीत कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ
बीजेपी-आरएलएम के बागी उम्मीदवार
एक तरफ जहां महागठबंधन में आमने-सामने की लड़ाई है तो एनडीए में भी कुछ सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के बागी आदित्य झा और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आरएलएम के बागी रामपुकार सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बागियों पर कार्रवाई जरूर की है लेकिन यह नाकाफी है. रामपुकार सिन्हा को भले ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने पार्टी से निकाल दिया है लेकिन उनको समर्थन देने वाले अपने तीन विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया.
जेडीयू में कैंडिडेट के खिलाफ मोकामा विधायक
जनता दल यूनाइटेड में स्थिति न केवल चिंतानजक, बल्कि हास्यास्पद भी है. पार्टी के घोषित प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ उनके ही विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोल रखा है. वह ने केवल जेडीयू कैंडिडेट को हराने की अपील कर रहे हैं, बल्कि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के लिए खुलकर प्रचार कर रहे हैं.
ऐसा नहीं है कि अनंत सिंह को मनाने की कोशिश नहीं हुई. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है. नीरज कुमार ने विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के खिलाफ काम किया था, लिहाजा ऐसा होना स्वभाविक है. हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि मोकामा विधायक आगे से सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं करेंगे लेकिन अनंत सिंह नहीं माने और दोनों एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं.
एनडीए में एकजुटता, महागठबंधन में बिखराव
चुनाव प्रचार की बात करें तो एनडीए के पांचों घटक दल अपनी ताकत लगा रहे हैं. सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े चेहरे अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में शुरू से ही रणनीति का अभाव रहा है. प्रमुख घटक दल एकला चलो की राह पर हैं. बड़े नेता भी प्रचार से दूर-दूर नजर आ रहे हैं.
विधानसभा चुनाव में हुआ था नुकसान
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 11 सीट (वैशाली, कहलगांव, नरकटियागंज, सुल्तानगंज, लालगंज, सिकंदरा, बछवारा, बिहार शरीफ, राजापाकर, बाबूबरही और चैनपुर) पर महागठबंधन के घटक दलों में फ्रेंडली फाइट देखने को मिली थी. इनमें से एक भी सीट महागठबंधन जीत नहीं पाया. कुछ सीट तो सीटिंग सीट भी थी लेकिन आपसी लड़ाई के कारण वह भी हाथ से निकल गई. फ्रेंडली फाइट के कारण तमाम 403 सीटों पर बिखराव देखने को मिला. महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया, जबकि एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली.
महागठबंधन को होगा नुकसान?
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आए. सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले समेत तमाम वामपंथी दलों के नेता भी राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं लेकिन बिहार विधान परिषद चुनाव में सभी अलग-अलग लड़ रहे हैं. सबसे ताज्जुब की बात है कि जो दो सीटिंग सीट (दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सीपीआई) है, उस पर भी आपस में लड़ रहे हैं. ऐसे में विशेषज्ञ भी मानते हैं कि विधानसभा चुनाव की तरह कहीं विधान परिषद चुनाव में भी आपसी लड़ाई के कारण महागठबंधन को कहीं बड़ा झटका न लग जाए.
8 सीटों पर कब है विधान परिषद चुनाव?
बिहार विधान परिषद की 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (पटना, दरभंगा, सारण, तिरहुत ) और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (पटना, दरभंगा, तिरहुत, कोसी) के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी. इनमें 5 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, जबकि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सीपीआई के सामने कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर बागी कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं.
कहीं त्रिकोणीय तो कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला
विधान परिषद की 8 में से ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है. कई सीटों पर तो 5 और 6 प्रत्याशी भी मजबूत दावेदार के रूप में नजर आ रहे हैं. कुछ सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट काफी मजबूत दिख रहे हैं.
पटना स्नातक सीट पर कौन-कौन
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जेडीयू ने मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार को फिर से कैंडिडेट बनाया है. उनके सामने आरजेडी के दिलीप कुमार और जन सुराज पार्टी के अनुज सिंह मैदान में हैं. कांग्रेस ने असदुल्लाह खान को टिकट दिया है.
दरभंगा स्नातक सीट पर 5 प्रत्याशी
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी ने सर्वेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है. उनके सामने आरजेडी से अनिल झा, कांग्रेसी से रजनीकांत पाठक और सीपीआई माले से संदीप कुमार चौधरी कैंडिडेट हैं. इसके अलावे जन सुराज पार्टी ने इम्तियाज नूरानी को उतारा है.
कोसी स्नातक सीट पर 4 कैंडिडेट
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी ने एनके यादव पर भरोसा जताया है. उनके सामने आरजेडी से नितेश कुमार रंजन और जन सुराज पार्टी से रजनीश रंजन प्रमुख उम्मीदवार हैं. हालांकि कांग्रेस के मनोज जायसवाल भी मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय मजबूत
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी फिर से मैदान में हैं. उपचुनाव में उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. इस सीट पर आरजेडी ने रश्मि विवेक गौतम को कैंडिडेट बनाया है, जबकि जन सुराज पार्टी से विमोहन कुमार मैदान में हैं. वहीं, उपचुनाव में चौथे नंबर पर रहने वाले जेडीयू प्रत्याशी अभिषेक झा फिर से चुनाव लड़ रहे हैं.
पटना शिक्षक सीट पर कौन-कौन?
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 5 बार से जीत रहे बीजेपी के नवल किशोर यादव फिर से मैदान में हैं. उनके सामने आरजेडी ने जेडीयू के पूर्व विधायक संजीव कुमार सिंह को उतारा है. वहीं, जन सुराज पार्टी ने दिव्या ज्योति पर दांव खेला है. कांग्रेस ने संजय कुमार को टिकट दिया है.
मदन मोहन झा की सीट फंसी!
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधान पार्षद मदन मोहन झा को फिर से उम्मीदवार बनाया है लेकिन इस बार उनके सामने महागठबंधन के दो सहयोगी खड़े हैं. आरजेडी से कुंवर राय और सीपीएम से रामदेव राय प्रत्याशी हैं. इसके अलावे जेडीयू से घनश्याम राय और जन सुराज पार्टी से एसपी राय चुनाव लड़ रहे हैं.
सारण शिक्षक पर बागी बिगाड़ेंगे खेल?
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पिछली बार निर्दलीय जीतने वाले आफाक अहमद इस बार जन सुराज के कैंडिडेट हैं. उनके सामने जेडीयू से आनंद पुष्कर और आरजेडी से जय राम यादव हैं. वहीं आरएलएम के बागी राम पुकार सिन्हा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. उनको पार्टी से निकाल दिया गया है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष समेत तीन विधायक उनके साथ खड़े दिख रहे हैं.
तिरहुत शिक्षक सीट पर कांग्रेस के बागी
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई ने मौजूदा विधान पार्षद संजय कुमार सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया है. उनको आरजेडी का समर्थन प्राप्त है. कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं उतारा है लेकिन उनके मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ निर्दलीय ताल ठोंक रहे हैं. इसके अलावे बीजेपी से नरेंद्र प्रसाद सिंह और जन सुराज से श्याम नंदन कुमार यादव मैदान में हैं.
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