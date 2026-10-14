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Explainer: दिल्ली में तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ लेकिन बिहार MLC चुनाव में आमने-सामने, आखिर क्यों?

बिहार में आरजेडी बनाम कांग्रेस! ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की एकजुटता की पोल खुलती दिख रही है. दोनों दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ अपने-अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जबकि दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार साथ दिख रहे हैं. अभी हाल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में जारी विपक्ष की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट मार्च और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी साथ नजर आए. इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिली थी.

5 सीट पर आरजेडी बनाम कांग्रेस

बिहार विधान परिषद की 8 में से 5 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस सीधे-सीधे एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं. बाकी तीनों सीटों पर भी समर्थन का कोई ऐलान नहीं किया गया है. पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आरजेडी और कांग्रेस आमने-सामने हैं.