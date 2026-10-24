Bihar MLC election: अनंत सिंह के यहां बनने लगी मिठाई, नीरज बोले-'तबीयत खराब होने वाली है'
एमएलसी चुनाव में जीत के दावों और जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. अनंत सिंह के आवास पर मिठाई बन रही है. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 24, 2026 at 2:09 PM IST
पटना: बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर शुक्रवार को वोटिंग हो चुकी है. 27 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन जीत के जश्न की तैयारी अभी से शुरू हो गई है. पटना स्नातक सीट पर जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह की जीत का दावा करते हुए जदयू विधायक अनंत सिंह अभी से जश्न की तैयारी में जुट गए हैं.
जनता के स्वागत की तैयारी में अनंत सिंह
मीडिया से बात करते हुए मोकामा से जदयू विधायक बाहुबली अनंत सिंह ने कहा कि वे भगवान (जनता) के स्वागत की तैयारी में लगे हैं. भगवान आएंगे तो उनको मिठाई खिलाएंगे. बता दें कि अनंत सिंह हमेशा मीडिया में बयान देते रहते हैं कि जनता उनका भगवान है. अब अनंत सिंह अनुज सिंह की संभावित जीत को लेकर जश्न की तैयारी में हैं.
"तैयारी हो रही है नाश्ता पानी कराएंगे. लोग आते-जाते रहते हैं तो लोगों को मिठाई खिलाएंगे. हम जीत चुके हैं. जनता मालिक है. हमें विश्वास है कि जीत पक्की है." -अनंत सिंह, जदयू विधायक, मोकामा
पटना स्नातक सीत पर कांटे की टक्कर
बता दें कि पटना स्नातक एमएलसी सीट पर कांटे की टक्कर है. अनंत सिंह जदयू कैंडिडेट नीरज कुमार का जमकर विरोध कर रहे हैं. उनका मानना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नीरज कुमार ने अनंत सिंह और ललन सिंह का विरोध किया था. इसलिए अनंत सिंह इस बार जनसुराज कैंडिडेट अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं.
अनंत सिंह के विरोध पर क्या बोले नीरज कुमार?
अनंत सिंह के विरोध को लेकर जेडीयू एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार ने इशारों-इशारों में बड़ा हमला अनंत सिंह पर किया. उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कार्यकर्ताओं के प्रति नीतीश कुमार का संस्कार और जलवा, उनके प्रति स्नेह ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है.
नीरज कुमार ने कहा कि, राजनीति का जो अपराधीकरण, लंपटीकरण राजनीतिक विमर्श में अपराधियों की पहचान बन जाना यह राजनीति का दुर्भाग्यजनक पक्ष था, उसके खिलाफ जो समर्थन मिला है इसका गहरा असर आने वाली राजनीति पर पड़ेगा.
"जो मेरे खिलाफ पार्टी के ही लोग प्रचार-प्रसार कर रहे थे, राजनीति में उन लोगों का तबीयत खराब रहेगा, इतना मैं आश्वस्त कर रहा हूं. कब खराब होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन इन लोगों का तबीयत पार्टी खराब कर देगी एकदम 100% खराब रहेगा." -नीरज कुमार, एमएलसी प्रत्याशी, जदयू
बीजेपी का दावा
इधर, 27 अक्टूबर को संभावित जीत को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार MLC चुनाव में NDA की प्रचंड ऐतिहासिक जीत होगी. हम लोगों ने काम किया है. यह पढ़े-लिखे लोगों का चुनाव है. राजद की आपस में ही लड़ाई थी. हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े.
“NDA आठों सीटों पर जीतने वाली है. हमारे सभी कैंडिडेट जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है." -संजय सरावगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
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